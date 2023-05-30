УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11722 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
24 493 32

Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі. ВIДЕО

Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

"Дрон-камікадзе Пегас налякав окупантів, які зарилися в наш чорнозем. Деякі представники, на привеликий жаль, на місці не загинули, проте покинули облаштовану позицію, спритно накивавши п’ятами", - написали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку.. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) дрони (4699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Забєг в абосраних лаптях і партках-дрону респект...
показати весь коментар
30.05.2023 19:55
+9
Джентельмени на пи-дячать... Ремейк...
показати весь коментар
30.05.2023 19:54
+6
"Джентльмени" - це теж одна з тих гир, які якорять нас біля московії. Забудьте, ссср здох. І здохли всі кумири, що розважали вас у совку.
показати весь коментар
30.05.2023 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джентельмени на пи-дячать... Ремейк...
показати весь коментар
30.05.2023 19:54 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 20:03 Відповісти
чого бігунків не *******?
показати весь коментар
30.05.2023 20:36 Відповісти
Забєг в абосраних лаптях і партках-дрону респект...
показати весь коментар
30.05.2023 19:55 Відповісти
Це на росії новий вид "спорту"- Забіг в обосраних штанях.Мабудь будуть лідерами всього світу.
показати весь коментар
22.11.2023 08:50 Відповісти
"Джентльмени" - це теж одна з тих гир, які якорять нас біля московії. Забудьте, ссср здох. І здохли всі кумири, що розважали вас у совку.
показати весь коментар
30.05.2023 19:57 Відповісти
тебе якорить, мене **********. не треба за всіх звітувати
показати весь коментар
30.05.2023 21:15 Відповісти
НПЗД!
показати весь коментар
30.05.2023 21:30 Відповісти
пнх, пдрс
показати весь коментар
30.05.2023 21:32 Відповісти
Біжать брати Київ за три дні!
показати весь коментар
30.05.2023 20:01 Відповісти
"Пєльмені невдачи" - так можно буде назвати цей вже документальний але "римейк" !
показати весь коментар
30.05.2023 20:06 Відповісти
90% мемов из совка...
показати весь коментар
30.05.2023 20:10 Відповісти
Не, ну никакого уважения к рыцарям Круглого )(уйла в оператора дрона...
показати весь коментар
30.05.2023 20:24 Відповісти
Ось для цього їм і згодилась фізпідготовка!
показати весь коментар
30.05.2023 20:36 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 20:50 Відповісти
треба позбавлятися совіцького лайна, зокрема згадок про фільми.

бо вже 31 рік як без совітів а все туди ж - прищеплюємо людям совіцькі мемчики та **********.
показати весь коментар
30.05.2023 21:00 Відповісти
скоріше ********** ніж прищеплює. нема нічого поганого в осміюванні дебілізму, який просувала турма народів, саме про це той фільм.Вчись бачити сарказм.
показати весь коментар
30.05.2023 21:20 Відповісти
молодь совіцького лайна не жерла тому їм цей жарт виглядає як тупий і незрозумілий.

і не тикайте мені, я вашого бидляцького стайлінгу не розумію і не хочу розуміти.
показати весь коментар
30.05.2023 21:25 Відповісти
ти вчора інтернет провів? в мережі не прийнято звертатися на "ви" для запобігання плутанини.
показати весь коментар
30.05.2023 21:28 Відповісти
І да, це не "совецьке лайно". Це робота виключно національна, грузинське мистецтво.
показати весь коментар
30.05.2023 21:29 Відповісти
тому їм цей жарт виглядає як тупий і незрозумілий.
==
кому що і як виглядає не тобі діагнози ставити. Це велике мистецтво в першу чергу, яке не має відношення до совку.
показати весь коментар
30.05.2023 21:31 Відповісти
а фільми Параджанова чи Довженка теж совіцьке лайно, бо вони совіцькі? те що та тупорила комедія лайно, то не заперечується, але ти до лоайна відніс всі фільми зняті при совітах.
показати весь коментар
30.05.2023 22:18 Відповісти
Це пародія на совок, а не лайно. Також як і кіндза дза. Сценаріст той самий.
показати весь коментар
31.05.2023 08:07 Відповісти
люди і в квадраті малєвіча щось бачать
показати весь коментар
31.05.2023 08:58 Відповісти
Так, у часи совка режисерам, а вони були, в більшості, освідченими людьми треба було ховати свое відношення до радянської влади в комедіях, письменникам в "казочках".Обожнюю радянський фільм "Забытая мелодия для флейты" з Л.Філатовим в головній ролі, та його ж сатиричну поєму "Про Егора- стрельца, молодого удальца." А поєма взагалі *******, незважаючи на те, шо вона вже давно написана - про "царя"росії, про його любов до молодих дівчат та спроби стати молодшим на вигляд."Кто охочий до еды -пусть пожалует сюды, у меня еды навалом, у меня её пуды."
показати весь коментар
22.11.2023 09:11 Відповісти
Дрон ліквідував групу окупантів,а вони потім встали і побігли.
показати весь коментар
30.05.2023 21:22 Відповісти
убілі нєгров
показати весь коментар
30.05.2023 21:35 Відповісти
та прищаві сопляки пишуть шо попало...
показати весь коментар
30.05.2023 21:42 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 22:50 Відповісти
 
 