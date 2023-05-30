Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі. ВIДЕО

Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

"Дрон-камікадзе Пегас налякав окупантів, які зарилися в наш чорнозем. Деякі представники, на привеликий жаль, на місці не загинули, проте покинули облаштовану позицію, спритно накивавши п’ятами", - написали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдалу засідку на російських військових влаштували оператори ССО України на одній з ділянок південного напрямку.. ВIДЕО