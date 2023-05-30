Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі. ВIДЕО
Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідував групу окупантів, які ховались в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
"Дрон-камікадзе Пегас налякав окупантів, які зарилися в наш чорнозем. Деякі представники, на привеликий жаль, на місці не загинули, проте покинули облаштовану позицію, спритно накивавши п’ятами", - написали бійці.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
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+9 Олег Каз
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+6 drowsy_cat
показати весь коментар30.05.2023 19:57
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бо вже 31 рік як без совітів а все туди ж - прищеплюємо людям совіцькі мемчики та **********.
і не тикайте мені, я вашого бидляцького стайлінгу не розумію і не хочу розуміти.
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кому що і як виглядає не тобі діагнози ставити. Це велике мистецтво в першу чергу, яке не має відношення до совку.