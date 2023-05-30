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Пряме влучання по російській БМП від 25-ї аеромобільної бригади ЗСУ. ВIДЕО

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили на Луганщині ворожу БМП разом з екіпажем. Деяким загарбникам таки вдалось втекти - пораненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

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знищення (7235) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) БМП (411)


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Топ коментарі
+17
Пошкандибали арештовивать Залужного
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30.05.2023 20:35
+6
Зашибісь.
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30.05.2023 20:39
+5
стомилися на двох ходити, тепер на одній...
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30.05.2023 21:07
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Пошкандибали арештовивать Залужного
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30.05.2023 20:35 Відповісти
Конькі - горбунькі.
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30.05.2023 21:48 Відповісти
Зашибісь.
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30.05.2023 20:39 Відповісти
Да.....деньок у путінскіх чудо-богатирєй видався гарячий....
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30.05.2023 20:45 Відповісти
А що сталося, що хлопці так почали кульгати?
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30.05.2023 20:53 Відповісти
стомилися на двох ходити, тепер на одній...
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30.05.2023 21:07 Відповісти
один із них повернувся в дитинство
і повзає на четвереньках
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30.05.2023 21:21 Відповісти
Главное трофейный унитаз гусик не забыть.
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30.05.2023 20:53 Відповісти
25💪
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30.05.2023 20:55 Відповісти
МТЛБ. Ні?
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30.05.2023 20:56 Відповісти
Да.
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30.05.2023 20:57 Відповісти
с такого расстояния не поймешь
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30.05.2023 21:02 Відповісти
а кажуть у нас кенгуру не водяться.
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30.05.2023 20:57 Відповісти
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30.05.2023 21:08 Відповісти
"доктора нє нада, тільки протезіста" (с) Л.Подерв'янський.
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30.05.2023 21:02 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1663558731257503745 Бахмутський напрямок, успішні наступальні дії та втеча орків.
https://twitter.com/i/status/1663558731257503745 Спільна робота 1 штурмового бата та 1 механізованого батальйону
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30.05.2023 21:04 Відповісти
найсненько так!
і поскакали хробаки у далі невідомі....
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30.05.2023 21:05 Відповісти
твариноподібний вид паразитичних істот
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30.05.2023 21:17 Відповісти
Видно, КОЗЛОРОГИЕ вышли в лесок посрать, а тут такая незадача.
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31.05.2023 01:14 Відповісти
Як називається музична композиція?
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03.06.2023 14:33 Відповісти
 
 