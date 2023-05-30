Пряме влучання по російській БМП від 25-ї аеромобільної бригади ЗСУ. ВIДЕО
Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили на Луганщині ворожу БМП разом з екіпажем. Деяким загарбникам таки вдалось втекти - пораненими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+17 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар30.05.2023 20:35
+6 Володимир Горбатько #555706
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і повзає на четвереньках
унитазгусик не забыть.
https://twitter.com/i/status/1663558731257503745 Спільна робота 1 штурмового бата та 1 механізованого батальйону
і поскакали хробаки у далі невідомі....