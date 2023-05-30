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Десантники 79 ОДШБр знищили ворога за допомогою дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади ліквідували загарбника за допомогою боєприпасу, який воїни скинули з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації окупанта опублікували у соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (3920) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+20
Щось він якийсь сумний...)
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30.05.2023 21:23
+19
Слава Нації! ✊
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30.05.2023 21:23
+19
Не надышится украинским воздухом перед смертью...
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30.05.2023 21:25
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розбудили. не виспався. позіхає )))
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30.05.2023 22:02 Відповісти
Наоборот. Зевает перед сном.
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30.05.2023 22:13 Відповісти
Выжил скорее всего мозгов то нет.
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30.05.2023 22:04 Відповісти
видивились карася... дихає, хапа повітря, немовби з води витягли.....
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30.05.2023 22:06 Відповісти
гарне відео. його треба крутити скрізь на росії на великих рекламних бордах
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30.05.2023 22:07 Відповісти
Сидить москаль в окопі
Й тримає калаша,
В наколках його тіло,
В кишені анаша.
Аж раптом прилетіло,
Й здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля...

Приспів:

І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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30.05.2023 22:13 Відповісти
такой приход аж воздуха не хватило...
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30.05.2023 22:15 Відповісти
ловец нацистов и демилитаризатор врезал дуба во славу старика кабаева
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30.05.2023 22:16 Відповісти
Сподіваюся він встиг прокричати "Гойда"!!
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31.05.2023 07:06 Відповісти
Кацап смажений зі шпинатом.
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30.05.2023 22:22 Відповісти
раз 5 пересмотрел под чаёк) а как дышал, как дышал)))
п.с. здоровья подохшему)
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30.05.2023 22:47 Відповісти
он задыхается без воды, киньте его в речку, не мучайте ихтиандра
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30.05.2023 22:53 Відповісти
вузькоокий "мишебрат"?
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30.05.2023 23:16 Відповісти
Кацапсятина в собственном соку.
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31.05.2023 00:08 Відповісти
не дарма життя прожив
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31.05.2023 01:05 Відповісти
****, хотел прикинуться мертвым и концерт Кобзона профилонить.
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31.05.2023 01:09 Відповісти
Альонушку кличе : "Ау-ау- ауууууу! Сестріца!!!"
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31.05.2023 01:16 Відповісти
Як то кажуть на росії: "Дышите глубже, вы взволнованы".
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31.05.2023 08:13 Відповісти
До свадьбы заживет
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31.05.2023 08:51 Відповісти
Красиво подох татаро-монгол!
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31.05.2023 08:53 Відповісти
Вавка в голові.
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31.05.2023 09:57 Відповісти
А що у цього "мальчіка" с "ліцом"? Де імпєрскає вялічіє, маацковская спесь, вєлікаросская гордасть врешті решт? Скільки не придивлявся - не помітив. От що чарівна "звіздюліна виробляє!
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31.05.2023 16:01 Відповісти
кацапня, шо с лицом?
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31.05.2023 17:35 Відповісти
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