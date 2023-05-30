Десантники 79 ОДШБр знищили ворога за допомогою дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади ліквідували загарбника за допомогою боєприпасу, який воїни скинули з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації окупанта опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання по російській БМП від 25-ї аеромобільної бригади ЗСУ. ВIДЕО