Десантники 79 ОДШБр знищили ворога за допомогою дрона. ВIДЕО 18+
Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади ліквідували загарбника за допомогою боєприпасу, який воїни скинули з дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації окупанта опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+20 vitaliymkua
показати весь коментар30.05.2023 21:23
+19 Bob Zi
показати весь коментар30.05.2023 21:23
+19 Alex Zverev #512929
показати весь коментар30.05.2023 21:25
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Й тримає калаша,
В наколках його тіло,
В кишені анаша.
Аж раптом прилетіло,
Й здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля...
Приспів:
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
п.с. здоровья подохшему)