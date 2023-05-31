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Голова окупанта вибухає від боєприпасу, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив боєприпасом у голову російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при контакті з шоломом окупанта заряд вибухнув. На записі, що опублікований у соцмережах, видно, що поряд з ліквідованим загарбником був ще один росіянин - його доля невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Злостный п#дарас. В первом бою его расстреляю. Это он из посылки самогон вытащил. П#здец, что творит!", - російський окупант невдоволений офіцерами армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) дрони (4743)


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Топ коментарі
+42
А бил би мозг-і сатрясєніє магло би бить...
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31.05.2023 09:54
+32
Вони безголові вже від народження.
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31.05.2023 09:55
+32
"Параскинул мазгамі"
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31.05.2023 10:15
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То кацап теорему Піфагора вирішував)
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31.05.2023 09:52 Відповісти
Все набагато простіше!

Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - розмова з росіянином в соцмережі.

https://www.youtube.com/watch?v=VcqhSWm0bCE
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31.05.2023 10:25 Відповісти
А ще було, на питання: "Ви гетеросексуали?" кацапи відповіли: ти чьо ***, нэт канешна, ми нормальниє
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31.05.2023 10:39 Відповісти
то була не голова, а підставка для капелюха
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31.05.2023 09:53 Відповісти
Я теж так подумав.
Як може вибухнути те, чого немає?
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31.05.2023 11:47 Відповісти
он понял что путен х"йло
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31.05.2023 09:53 Відповісти
А бил би мозг-і сатрясєніє магло би бить...
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31.05.2023 09:54 Відповісти
...а могло бы и не быть. Останься он дома, с мозгами.
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31.05.2023 10:28 Відповісти
це просто бімба
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31.05.2023 09:55 Відповісти
Вони безголові вже від народження.
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31.05.2023 09:55 Відповісти
Теперь все увидели, что такое "сорвало крышу" в прямом смысле !
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31.05.2023 09:56 Відповісти
що з ним
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31.05.2023 09:56 Відповісти
"Параскинул мазгамі"
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31.05.2023 10:15 Відповісти
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31.05.2023 10:30 Відповісти
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31.05.2023 09:56 Відповісти
Невже почали??
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31.05.2023 12:29 Відповісти
Приишло дуже багато інфи -- от бошка і не витримала .
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31.05.2023 09:57 Відповісти
А мог бы сдаться,Буданов же вам даже по русски сказал,кацапне ипучей...
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31.05.2023 10:29 Відповісти
Виходить, що буданову не вірять навіть кацапи. Бідося... (
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31.05.2023 13:31 Відповісти
Голова, це там де мізки є, а так це ємність для требухи ...
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31.05.2023 09:57 Відповісти
було вже
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31.05.2023 09:57 Відповісти
Це відео тут вже було.
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31.05.2023 09:58 Відповісти
Яка різниця? ойра.
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31.05.2023 09:59 Відповісти
ойра.
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31.05.2023 09:58 Відповісти
🤣🍷🥃
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31.05.2023 10:07 Відповісти
Ввиду отсутствия мозгов пострадала только каска
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31.05.2023 09:58 Відповісти
На всю жизнь запомне що не можна стріляти в українців
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31.05.2023 09:58 Відповісти
Страйк
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31.05.2023 09:59 Відповісти
можно точно сказать, что второй оккупант как минимум впечатлился.
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31.05.2023 10:03 Відповісти
🤣😀😂
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31.05.2023 12:28 Відповісти
Ага. Коли його обляпало якоюсь речовиною з голови сусіда. Досі думає - що то було? )
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31.05.2023 13:36 Відповісти
та який там мінімум! там повні штани "впєчатлєній"))
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31.05.2023 16:54 Відповісти
Вот и пораскинул мозгами рашист.
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31.05.2023 10:04 Відповісти
Горє от "ума"..
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31.05.2023 10:05 Відповісти
Преступление и наказание.
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31.05.2023 10:30 Відповісти
Лапоть без головы - часть I
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31.05.2023 10:09 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4594023-dobrovoltsy-yz-lehyona-svoboda-rossyy-hotoviat-nastuplenye-na-moskvu-smy Добровольцы из легиона Свобода России готовят наступление на Москву - СМИ
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31.05.2023 10:11 Відповісти
Harasho kagda rusnia adin adnavo ******** , no niabalshchaites naschot etava "legiona "ili drugih "haroshih "ruskih , ibo ani za sahranenia rashki !
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31.05.2023 10:18 Відповісти
переведи
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31.05.2023 10:19 Відповісти
"Харашо когда русня один одного ******..."
Остальное не важно
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31.05.2023 10:33 Відповісти
Харашо кагда русниа адин аднаво ******* , но ниабалшчаитес насчот етава "легиона "или других "хароших "руских , ибо ани за сахранениа рашки !

https://translit.net/
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31.05.2023 11:15 Відповісти
Як-то кажуть - "Биліби мазгі - билоб сотрясеніє"...
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31.05.2023 10:13 Відповісти
голова із вати )) тільки ватне дрантя посипалось! ))
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31.05.2023 10:14 Відповісти
он как питух без головы еще и возмущался
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31.05.2023 10:18 Відповісти
..рогожину яйки пришили,там еще одному тож пришили от осла,и этому головенку пришьют
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31.05.2023 10:19 Відповісти
Як шампанське...
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31.05.2023 10:25 Відповісти
Артёмовское...
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31.05.2023 10:31 Відповісти
Пораскинув місками лаптеногій
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31.05.2023 10:28 Відповісти
Как в анекдоте про боксера, убившего с трех ударов свою жену " Она раскрылась и я не выдержал"
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31.05.2023 10:29 Відповісти
Включив мозги трішечки
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31.05.2023 10:30 Відповісти
...та було вже запізно
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31.05.2023 10:34 Відповісти
то не от боеприпаса а от вяличия
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31.05.2023 10:36 Відповісти
тю. треба бити в життєво важливі для кацапа органи, а не в голову...
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31.05.2023 10:37 Відповісти
При цілому ротовому апараті, навіть коли верня частина черепа знищена вибухом, ще близько трьох хвилин окупант вигукує "... нацисты, восемь лет, базы нато..."
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31.05.2023 10:37 Відповісти
Сказав би шо розкинув мізками, але, шось біле летіло- вата.
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31.05.2023 11:04 Відповісти
на макітрі каска була, вона відбила вибух, незначні матеріальні втрати, плюс, ще й роги не вціліли.
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31.05.2023 11:05 Відповісти
Яке прикре веселе самогубство
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31.05.2023 12:02 Відповісти
Гарний засіб від головного болю ! На рашкє випробовується!
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31.05.2023 12:10 Відповісти
Рідня цього орка побачивши це відео радісно кричала:" Біла лада! у нас біла лада !"
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31.05.2023 12:11 Відповісти
Вот тут-то кацап и пораскинул мозгами.....
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31.05.2023 12:31 Відповісти
Не писдіть. Якби в нього була голова він би не поперся воювати в чужу країну.
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31.05.2023 13:04 Відповісти
Ой как харашо... Аби всім так...
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31.05.2023 13:34 Відповісти
Prekrasno! Nadjejusj chto hrjusskij podonok uspel obosratsja pered zasluzhennoij smertju! Pampersi to nadjel???
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31.05.2023 15:24 Відповісти
К Р А С І В О Є
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31.05.2023 15:36 Відповісти
після вибуху вата з-поміж вух полізла назовні.
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31.05.2023 16:20 Відповісти
Могучій русскій вітязь вирішив пораскінуть мозгамі....
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31.05.2023 17:45 Відповісти
Да, не повезло КОЗЛОРОГОМУ, теперь концерт Кобзона будет не ушами, а ЖОПОЙ слушать.
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31.05.2023 20:45 Відповісти

Шановні колеги, хтось із вас помітив різницю "до" і "після"?
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31.05.2023 22:53 Відповісти
 
 