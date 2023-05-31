Голова окупанта вибухає від боєприпасу, скинутого з українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучив боєприпасом у голову російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, при контакті з шоломом окупанта заряд вибухнув. На записі, що опублікований у соцмережах, видно, що поряд з ліквідованим загарбником був ще один росіянин - його доля невідома.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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+32 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+32 Al-Goritm Ain-Moment
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Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - розмова з росіянином в соцмережі.
https://www.youtube.com/watch?v=VcqhSWm0bCE
Як може вибухнути те, чого немає?
Остальное не важно
https://translit.net/
прикревеселе самогубство
Шановні колеги, хтось із вас помітив різницю "до" і "після"?