Голова окупанта вибухає від боєприпасу, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучив боєприпасом у голову російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при контакті з шоломом окупанта заряд вибухнув. На записі, що опублікований у соцмережах, видно, що поряд з ліквідованим загарбником був ще один росіянин - його доля невідома.

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