Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував автомобіль з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували окупантів, які їхали на автівці. Машину ворога БПЛА теж знищив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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