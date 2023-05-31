Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував автомобіль з окупантами. ВIДЕО
Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували окупантів, які їхали на автівці. Машину ворога БПЛА теж знищив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+17 Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар31.05.2023 16:57
+11 Andru Volum
показати весь коментар31.05.2023 17:16
+6 Sveta Yatsenko
показати весь коментар31.05.2023 17:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СлаваЗСУ!