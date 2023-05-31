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Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував автомобіль з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували окупантів, які їхали на автівці. Машину ворога БПЛА теж знищив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Дивіться також: Десантники 79 ОДШБр знищили ворога за допомогою дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (3955) ЗСУ (7569) дрони (4743)


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Топ коментарі
+17
Пегас надихнув ЗСУ на творчість!
СлаваЗСУ!
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31.05.2023 16:57
+11
Пегас -- хорошее поэтичное название для дрона
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31.05.2023 17:16
+6
Сподіваюсь,дрон не постраждав?
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31.05.2023 17:19
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Пегас надихнув ЗСУ на творчість!
СлаваЗСУ!
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31.05.2023 16:57 Відповісти
як в "день незалежності" - Привііііііт
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31.05.2023 17:00 Відповісти
Епічно. Ї*лись і Трахствуйті!)))
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31.05.2023 17:08 Відповісти
Пегас -- хорошее поэтичное название для дрона
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31.05.2023 17:16 Відповісти
Буханка!
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31.05.2023 17:17 Відповісти
.... а в ней - бухари! Были....
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31.05.2023 20:01 Відповісти
Сподіваюсь,дрон не постраждав?
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31.05.2023 17:19 Відповісти
Екскалибур коштує 110 тис евро, а цей дрон баксів 300 , а результат однаковий , но екскалібуром доцільно дорогу техніку на великій відстані. Армія дронів те що треба)
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31.05.2023 17:29 Відповісти
це в ******** цінах. на складах сша лежать ескалібури за 70к зеленими гривнями. це вдвічі дешевше.
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31.05.2023 19:16 Відповісти
"буханку" не вдалось використали на "обід" кацап-хробаки там подохли...
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31.05.2023 18:11 Відповісти
Буханка з борошняними хробаками.
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31.05.2023 18:43 Відповісти
ВЕЛ!!
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31.05.2023 19:33 Відповісти
Привет, Андрей! Варера, Валера!!!
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31.05.2023 19:38 Відповісти
Отпегасили.
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01.06.2023 04:11 Відповісти
 
 