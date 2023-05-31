Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує почати "бомбить Воронеж": "По Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов пропонує розпочати точкові бомбардування міста Шебекіне Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російському пропагандисту Володимиру Соловйову. За його словами, дії добровольців "РДК" та Легіону "Свобода Росії" створюють напружену ситуацію на Бєлгородщині та відволікають військових від боїв в Україні. Вирішити це питання Гурульов пропонує радикально.

"Надо точечно бомбить по Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется",- заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканців Бєлгородщини налякав мішок з комплектом форми ЗСУ: "Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма!". ВIДЕО