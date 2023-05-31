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Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує почати "бомбить Воронеж": "По Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов пропонує розпочати точкові бомбардування міста Шебекіне Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російському пропагандисту Володимиру Соловйову. За його словами, дії добровольців "РДК" та Легіону "Свобода Росії" створюють напружену ситуацію на Бєлгородщині та відволікають військових від боїв в Україні. Вирішити це питання Гурульов пропонує радикально.

"Надо точечно бомбить по Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется",- заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканців Бєлгородщини налякав мішок з комплектом форми ЗСУ: "Стоп! Не трогай руками! Это хахлячья форма!". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2807) Соловйов Володимир (140) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+88
Полумеры какие то. Чтобы окончательно победить укронацистов по Москве надо срочно ударить. И по Петербургу ещё! Авиация разберётся!
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31.05.2023 17:22
+32
І не просто бімбами, а ядеркою. Тоді хохли точно не пройдуть.
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31.05.2023 17:30
+25
Так вони уже бамбілі... І сам бєлгород бамбілі цими плануючими бімбами ж!
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31.05.2023 17:25
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🤣
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31.05.2023 17:21 Відповісти
всього лише достатньо вронити 500-кілограмову бімбу на ***** і майже всі ваші проблеми, кацапи, вирішаться
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31.05.2023 17:51 Відповісти
Москалі, -- безнадійний народ- психопат. Ліквідація виродка путлера нічого не зарадить -- тільки повний розвал кацапистану.
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31.05.2023 22:25 Відповісти
неожиданно, но впечатляет
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31.05.2023 18:14 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂
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31.05.2023 17:21 Відповісти
надо бамбіть Шмякіно
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31.05.2023 17:52 Відповісти
Бомбити Шемякіно поки воно не стане Шмякіно.
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31.05.2023 18:16 Відповісти
Полумеры какие то. Чтобы окончательно победить укронацистов по Москве надо срочно ударить. И по Петербургу ещё! Авиация разберётся!
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31.05.2023 17:22 Відповісти
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31.05.2023 17:25 Відповісти
І не просто бімбами, а ядеркою. Тоді хохли точно не пройдуть.
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31.05.2023 17:30 Відповісти
Бо іспугаюцца!
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31.05.2023 17:54 Відповісти
Ну взагалі план робочий. Українці ж не схожі на дебілів, які в рудому лісі окопи рили. Та й якщо Москви не буде, то навіщо кудись йти? Як не крути - суцільні плюси.
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31.05.2023 18:58 Відповісти
На*уй переводити бомби на якесь Шебекіно, якщо можна скинути їх на Ново-Огарьово? Туди не шкода і ядерної.
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31.05.2023 18:02 Відповісти
Так вони уже бамбілі... І сам бєлгород бамбілі цими плануючими бімбами ж!
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31.05.2023 17:25 Відповісти
Паника?
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31.05.2023 17:25 Відповісти
Паники нєт...
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31.05.2023 17:29 Відповісти
І патєрь тоже.
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31.05.2023 18:35 Відповісти
Ха-ха,прблємосоздаватєль салавйов.Вялим по харі тобі,а не Харків.І взагалі,бомбіть краще москву,а не шебекін.
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31.05.2023 17:26 Відповісти
Так и до Мацквы скоро доберемся 🤣
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31.05.2023 17:26 Відповісти
Як цікаво... Спочатку розбомбити, а потім, тим хто виживе дати зброю - чудова ідея!
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31.05.2023 17:26 Відповісти
Починайте бомбити астрахань, краснодар, обов"язково - воронеж... Та за одно перевірете як ваше ППО працює.
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31.05.2023 17:28 Відповісти
«В Стародавньому Єгипті не вели записів про військові поразки. Тому зрозуміти, що Єгипет програвав війну, можна було по тому, що перемоги відбувались все ближче і ближче до їхньої столиці».
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31.05.2023 17:30 Відповісти
рожа не обезображенная интеллектом.. на трепанацию
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31.05.2023 19:44 Відповісти
Идея неплохая. Поглядим на реализацию. Надеюсь, она будет еще лучше.
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31.05.2023 17:30 Відповісти
Сразу вспомнился прикол такой раньше был - Что скоро россияне начнут бомбитиь Воронеж Воспринимал как шутку а оно во как бывает
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31.05.2023 17:30 Відповісти
Гурульов - це розум, честь та рило росії...
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31.05.2023 17:31 Відповісти
Та просто "собутильнік" мєдвєдєва
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31.05.2023 18:19 Відповісти
Гурулев - логотип наливайки-рюмочной. Только на росии с такой испитой рожей можно попасть в политику.
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31.05.2023 19:00 Відповісти
На нашей платной стоянке сторожа по сравнению с Гурулевым трезвенники и аристократы.
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31.05.2023 19:03 Відповісти
А потім херніть по кремлю, так заради профілактики.
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31.05.2023 17:33 Відповісти
Та з Рубльовки починайте, а там разбєрьотєсь!
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31.05.2023 17:34 Відповісти
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31.05.2023 17:34 Відповісти
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31.05.2023 17:35 Відповісти
правильно, начинайте с шебекино, а потом и мацкву можно...
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31.05.2023 17:34 Відповісти
Ні, ну тут склейка, як і в випадку з американським сенатором.
Давайте не будемо як кацапи, не вестися на склейки і не виглядати ідіотами, а краще запросимо повну версію відео
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31.05.2023 17:34 Відповісти
нафіга? нікому не цікаві висери цього придурка.
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31.05.2023 17:42 Відповісти
Мені також не особливо цікаво, але чомусь редактори цензора виставили цього придурка в новину, а раз це вже трапилося, то ми маємо показати що ми розумніші кацапів і не ведемося на склейки відео
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31.05.2023 17:44 Відповісти
вставили чисто поржати з цього упиря. а ви "на сєрьозних щах" збираєтеся роздивлятися шо він там висрав?
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31.05.2023 17:48 Відповісти
Ха-ха, і по Шебекино, і, обов'язково, по Москві!!!
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31.05.2023 17:36 Відповісти
Шмякіно
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31.05.2023 17:53 Відповісти
Розумнi мислi приемно слухать.
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31.05.2023 17:39 Відповісти
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31.05.2023 17:41 Відповісти
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31.05.2023 17:51 Відповісти
НЕ МЕШКАЙТЕ!
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31.05.2023 17:43 Відповісти
Ето тот кто еще вчера визжал что на Рублевке живут такие же рузкие люди и не нужно радоваться а сам предлогает бомбить Белгородщину с холопами. Зеленский, введи войска для защиты БНР от московских карателей
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31.05.2023 17:46 Відповісти
ВАроньЄж АбідьєЦЦА
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31.05.2023 17:47 Відповісти
Є такі люди, до яких просто хочеться підійти та поцікавитись, чи важко без мізків жити?
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31.05.2023 17:47 Відповісти
та и хер на него, на то шмекино, бомбите. Или шмякино, или как там они его называют.
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31.05.2023 17:50 Відповісти
Шмякіна-шемякінцам прівєт...
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31.05.2023 17:52 Відповісти
..але в першу чергу тре розібратися з Воронежом.
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31.05.2023 17:58 Відповісти
У гурульова правильний хід думок. Нехай розвиває далі. Наприклад, банбануть по Ростову, чи краще, по масквє.
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31.05.2023 18:06 Відповісти
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31.05.2023 18:06 Відповісти
Хватіт банбить БНР 😹😹😹
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31.05.2023 18:08 Відповісти
Бомби Шебекино - спасай россию )))
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31.05.2023 18:09 Відповісти
разбомбите твари друг друга под ноль,этим вы освободите от работы всу!
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31.05.2023 18:09 Відповісти
Теперь 8 лет будут бомбить Шебекино
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31.05.2023 18:11 Відповісти
Нема сечі більше терпіти! Даєш бімбу на Карбованку! А то знову опіздаєм!
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31.05.2023 18:12 Відповісти
Опять полумеры. Давайте не будем мелочится - сразу Москву))
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31.05.2023 18:23 Відповісти
Гурулёв, как тот аббат, который изрек: https://ru.wikipedia.org/wiki/Caedite_eos._Novit_enim_Dominus_qui_sunt_eius. «Убейте всех! Господь отличит своих» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Cædite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius), В принципе, здесь он прав.))
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31.05.2023 18:25 Відповісти
слабак , краще ****..ть яо по мацкві, тоді захід засудить бомбування
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31.05.2023 18:28 Відповісти
Только кота на улице Лизюкова не трогайте
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31.05.2023 18:32 Відповісти
Оце скрєпнєнько.
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31.05.2023 18:46 Відповісти
А чё,правильно мыслят.Ёпнуть бомбами,а потом раздать оружие рассерженным мужикам.
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31.05.2023 18:52 Відповісти
РДК І ЛСР могли б зробити дещо більше елегантніше.

списки лягавих, депутатів, урядовців, прокурорів, суддів та членів військових мілітарних формувань в росії дістати неважко.

брали б і ходили по ізбах = путіноїдів в полон на обмін щоб наших витягувати а майно експопріювати та купляти на нього для тих московитів що за нас воюють екіп, зброю та танки в воєнторзі.
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31.05.2023 19:11 Відповісти
Наш человек! Настоящий «пацан»! Немного недоработал свою подачу - сразу Москву пробомбить, «авиация там разберется» - вот это уже по-настоящему, по-русски. Как Кутузов в 1812 - сжечь ее нахрен до тла, и начать все с нуля!
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31.05.2023 19:12 Відповісти
У гуСрулева в башке одна извилина и та от фуражки. у него и иппале написано: ИМБЕЦИЛ. а шнифты - не тронутого интеллектом дебила. оно и говорит как будто бы йух своего начальника за щекой поворачивает... типичное раССеянское пидарочертилло эта гумсрулефф.
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31.05.2023 19:16 Відповісти
Папа у этого алкаша был генералом.
Сам алкаш - генерал.

Но денег на логопеда для сынка не было - видимо, бухал широко - по-генеральски!
И сам алкаш мог бы вылечится от унитазного бульканья, но логопеды с алкашами не работают.
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31.05.2023 19:57 Відповісти
Какие то ********.
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31.05.2023 20:00 Відповісти
Дайте Гурулёву опохмелиться.
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31.05.2023 21:20 Відповісти
Довбойоби! Лупити треба по Місяцю, щоб він ******** на калєктівний запад…
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31.05.2023 21:49 Відповісти
Диалог обрезанного висельника с хроническим алкоголиком о неосуществимом)
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31.05.2023 23:33 Відповісти
"Есть местные патриотически рассерженные мужики, ну дайте им оружия, это сколько сразу батальйонов у вас будет вооруженных"
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01.06.2023 02:05 Відповісти
 
 