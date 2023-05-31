Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує почати "бомбить Воронеж": "По Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется". ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов пропонує розпочати точкові бомбардування міста Шебекіне Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі російському пропагандисту Володимиру Соловйову. За його словами, дії добровольців "РДК" та Легіону "Свобода Росії" створюють напружену ситуацію на Бєлгородщині та відволікають військових від боїв в Україні. Вирішити це питання Гурульов пропонує радикально.
"Надо точечно бомбить по Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется",- заявив він.
Топ коментарі
+88 Post-AV
показати весь коментар31.05.2023 17:22
+32 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар31.05.2023 17:30
+25 Ned Stark
показати весь коментар31.05.2023 17:25
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Давайте не будемо як кацапи, не вестися на склейки і не виглядати ідіотами, а краще запросимо повну версію відео
списки лягавих, депутатів, урядовців, прокурорів, суддів та членів військових мілітарних формувань в росії дістати неважко.
брали б і ходили по ізбах = путіноїдів в полон на обмін щоб наших витягувати а майно експопріювати та купляти на нього для тих московитів що за нас воюють екіп, зброю та танки в воєнторзі.
Сам алкаш - генерал.
Но денег на логопеда для сынка не было - видимо, бухал широко - по-генеральски!
И сам алкаш мог бы вылечится от унитазного бульканья, но логопеды с алкашами не работают.