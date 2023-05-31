Президент Зеленський особисто представив нового керівника Одеської ОВА Кіпера. ВIДЕО

Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський особисто представив нового керівника ОВА Олега Кіпера,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави.

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Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога".

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