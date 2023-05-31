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Президент Зеленський особисто представив нового керівника Одеської ОВА Кіпера. ВIДЕО

Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський особисто представив нового керівника ОВА Олега Кіпера,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Зеленський зазначив: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави.

Читайте на Цензор.НЕТ -  Кандидат на пост генпрокурора Кіпер неодноразово їздив до Росії після 2014 року, - нардеп "ЄС" Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога".

Також читайте: Зеленський призначив Кіпера главою Одеської ОДА

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Одеса (5470) Одеська область (3233) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+46
Люстрированный детоубийца. Ценный кадр для дерьмаковщины.
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31.05.2023 18:58
+43
Позбирав всю колаборанстьку бидлоту .
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31.05.2023 18:58
+40
Щоб ти здох, падло, не втікшееє. Скільки можно ворюг призначати на державні посади?
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31.05.2023 19:00
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Свіи до свого по своє .
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31.05.2023 18:57 Відповісти
Позбирав всю колаборанстьку бидлоту .
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31.05.2023 18:58 Відповісти
Нормальні не хочуть вляпуватися.
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01.06.2023 02:38 Відповісти
Люстрированный детоубийца. Ценный кадр для дерьмаковщины.
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31.05.2023 18:58 Відповісти
Щоб ти здох, падло, не втікшееє. Скільки можно ворюг призначати на державні посади?
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31.05.2023 19:00 Відповісти
Крішпон чекає «Героя».

В якій ще країні президент, отримавши секретну інформацію від західних спецслужб про час майбутнього вторгнення російських танкових дивізій в Україну заздалегідь евакуює свою родину до Італії, а батькам купує віллу в Ерец Ісраелі?

Своїм виборцям Бідосик на Телемарафоні починає брехати, що війни не буде, що треба маринувати м'ясо для травневих шашликів, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація зовсім не потрібна і переконували громадян залишатися вдома. Якщо наступні вибори сьомого президента України «95 кагалу» вдасться провести у турборежимі, способом електронного голосування, то буде капець.

Напередодні виборів зелені ботоферми задіють всі можливі ресурси і сфабрикують по повній опитування на користь свого годувальника . Результат народного «волевиливу» буде, як у обнульониша та лукашенка. 102%.

Два терміни каденції ухилянта Україна не витримає.

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Крішпон до своїх батьків.
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31.05.2023 19:27 Відповісти
Погана прикмета - коли Зе особисто представляє
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31.05.2023 19:01 Відповісти
Зе то взагалі погана прикмета. Які вам ще потрібні докази?
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31.05.2023 19:28 Відповісти
Після того як воно побувало в Італії, тут то повіні, то землетруси, то виверження вулкану. Що казати про Україну, як воно тут живе разом зі всією бандою?!?! Що може бути доброго для України?!?!?
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31.05.2023 19:53 Відповісти
Де він їх ,таких, бере?
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31.05.2023 19:01 Відповісти
Єрмак привів!
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31.05.2023 19:03 Відповісти
Путлер утверджував !
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31.05.2023 19:14 Відповісти
Ублюдка треба тупо валити
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31.05.2023 19:29 Відповісти
Писал пару раз на цензоре. Зеленский продает должности. А кто будет покупать должности? Рыги, которые кучу всего накрали в свое время.
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31.05.2023 19:18 Відповісти
Сядуть разом!
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31.05.2023 19:01 Відповісти
Выкормышь **********.
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31.05.2023 19:02 Відповісти
What does the Кіпер keep?
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31.05.2023 19:02 Відповісти
Пизначає єрмак, а відповідатиме зеленський!
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31.05.2023 19:02 Відповісти
Хоч би не позорився таких корумпованих, дітовбивць представляти особисто. Зовсім кеба не варить. Сором людський. І форму зелену познімайте. Защітнічкі...
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31.05.2023 19:03 Відповісти
Знов в Одесі щось згорить, або обвалиться. Пані Софія, до вас приїхав бідося.
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31.05.2023 19:04 Відповісти
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31.05.2023 19:06 Відповісти
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31.05.2023 19:07 Відповісти
Україну,цим тварюкам,не вдалося "злити" з першого разу-готуються до другого,розставляють "п'яту колону",потенційних зрадників на чільні місця !
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31.05.2023 19:11 Відповісти
Нам плюнули в обличя.
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31.05.2023 19:12 Відповісти
Це вже мафія !
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31.05.2023 19:12 Відповісти
Шапіто на марші... Дорого обійдеться країні.
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31.05.2023 19:15 Відповісти
Чувак же конченный рыг. Вообще последние назначения Зеленых это одни рыги. Раньше хотя бы ставили фунтов.
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31.05.2023 19:16 Відповісти
Присягалися сліпці, що своїми очима бачили.
(порядну та відповідальну особу!!)
Хитрий та досвідчений прокурорський хрен, все буде розпилено тихо, та без шуму та пилу.
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31.05.2023 19:18 Відповісти
Одесса, как ты изменилась, а люди те же (с)
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31.05.2023 19:20 Відповісти
А чо не абрамовича?
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31.05.2023 19:23 Відповісти
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31.05.2023 19:26 Відповісти
Портнов на підході, зачекалися
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31.05.2023 19:31 Відповісти
де вони цих "наполеонів"-то знаходять?
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31.05.2023 19:31 Відповісти
А вибори не скоро ! Ну не може вова совок стати державником а обожатєлі і обожають .
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31.05.2023 19:32 Відповісти
Мразь ЗЕлена повитягувало на посади ригів люстрованих
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31.05.2023 19:40 Відповісти
Странно, Зеленский, Подоляк....занимают первые строчки в рейтингах опросов..
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31.05.2023 19:50 Відповісти
Так вони 24/7 по всім змі країни. З таким піаром і табуретку можна зробити презедентом.
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31.05.2023 20:45 Відповісти
Опросов кого?
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31.05.2023 21:26 Відповісти
Ще один єврей?! Таки правда. що українці в Україні закінчились!
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31.05.2023 19:57 Відповісти
Козаки воюють, а крамарі гендлюють. Це повний піпец.
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31.05.2023 22:19 Відповісти
Это же наши люди.
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31.05.2023 20:08 Відповісти
а хто в курсах - Пшонку повернуть в цю каденцію, чи в наступну?

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31.05.2023 20:08 Відповісти
Есть такой старый каламбур: "Ехал клипер на остров Кипер, на клипере шкипер, у шкипера триппер". Так, к слову вспомнилось
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31.05.2023 20:22 Відповісти
Там не Кіпера треба, а кілера. Гончаренко дуже гарно про це розповідає.
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31.05.2023 20:28 Відповісти
головний мародер особисто привіз намісника, щоб усі бачили, що за зернові угоди гроші передавати особисто йому; а зашквареного та з силовиків - видно, що місцеві багато не додають в общак зелених
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31.05.2023 20:30 Відповісти
Впевнена, що під "перезапуском ключових підприємств в умовах воєнного стану" Зелемойський мав на увазі запуск труби з москальським аміаком в Тольятті, для того й приїздив.
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31.05.2023 20:54 Відповісти
а не підкажете, що з попереднім головою ОДА/ОВА?
за що та в якій тюрмі сидить?
що зі старухом? тимошонкою? що з резніченком?
де трубіцин?шевченко?портнов?

скільки ще відосиків від бариги та мародера треба подивитися, щоб зробіти, що ви блд наобирали?!
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31.05.2023 20:34 Відповісти
А ви звернули увагу, що майже вся команда Zeленського складається виключно із зашкварених кадрів януковоча?
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31.05.2023 20:42 Відповісти
Впевнена, що під "перезапуском ключових підприємств в умовах воєнного стану" Зелемойський мав на увазі запуск труби з москальським аміаком в Тольятті, для того й приїздив.
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31.05.2023 20:53 Відповісти
Беня мріяв сісти в Одесі і керувати контробандою. Тоді не дали.
А зараз все пійде як по-маслу.
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31.05.2023 20:59 Відповісти
Який же ж в нього гівняний, гундосий, барижний голос. І всі його призначення такі самі.
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31.05.2023 21:08 Відповісти
ручний песик зешобли,все як на расеї на кого є якась справа того можна ставити на посаду, щоб гарно виконував вказівки.І це в час де мер сепар тепер до нього приєднується таке саме гів..о!!!
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31.05.2023 21:18 Відповісти
Прізвище якесь українське, Кіпер…
Там в кінці точно немає «ман»?
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31.05.2023 21:27 Відповісти
 
 