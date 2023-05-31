Президент Зеленський особисто представив нового керівника Одеської ОВА Кіпера. ВIДЕО
Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський особисто представив нового керівника ОВА Олега Кіпера,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Зеленський зазначив: "Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.
Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави.
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Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.
Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога".
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В якій ще країні президент, отримавши секретну інформацію від західних спецслужб про час майбутнього вторгнення російських танкових дивізій в Україну заздалегідь евакуює свою родину до Італії, а батькам купує віллу в Ерец Ісраелі?
Своїм виборцям Бідосик на Телемарафоні починає брехати, що війни не буде, що треба маринувати м'ясо для травневих шашликів, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація зовсім не потрібна і переконували громадян залишатися вдома. Якщо наступні вибори сьомого президента України «95 кагалу» вдасться провести у турборежимі, способом електронного голосування, то буде капець.
Напередодні виборів зелені ботоферми задіють всі можливі ресурси і сфабрикують по повній опитування на користь свого годувальника . Результат народного «волевиливу» буде, як у обнульониша та лукашенка. 102%.
Два терміни каденції ухилянта Україна не витримає.
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Крішпон до своїх батьків.
(порядну та відповідальну особу!!)
Хитрий та досвідчений прокурорський хрен, все буде розпилено тихо, та без шуму та пилу.
за що та в якій тюрмі сидить?
що зі старухом? тимошонкою? що з резніченком?
де трубіцин?шевченко?портнов?
скільки ще відосиків від бариги та мародера треба подивитися, щоб зробіти, що ви блд наобирали?!
А зараз все пійде як по-маслу.
Там в кінці точно немає «ман»?