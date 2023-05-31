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Волинська бригада ТрО ефектно знищила танк окупантів. ВIДЕО

Воїни Волинської бригади ТрО спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід" вистежили і знищили черговий танк російських загарбників.

Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 - і маємо гучну та красиву бавовну", - йдеться в повідомлені. 

Нагадаємо, це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники Полтавської бригади ТРО разом з іншими підрозділами знищили російський автомобіль з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

зникнення (137) танк (2071) ЗСУ (7569)


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Лиса жалко...
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31.05.2023 19:08 Відповісти
Так тут "екцперди" сидять і розказують,що поліцейські не воюють, а по новині получається,що як завжди брешуть
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31.05.2023 19:16 Відповісти
Кадри з кiноленти "Хiщнik"
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31.05.2023 19:26 Відповісти
Скільки ж лісу ці тварюки нам знищили... Треба буде після Перемоги кацапню примусити з байкалу дерева пересаджувати, а доставляти на горбу!
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31.05.2023 19:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.05.2023 20:16 Відповісти
 
 