Волинська бригада ТрО ефектно знищила танк окупантів. ВIДЕО
Воїни Волинської бригади ТрО спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід" вистежили і знищили черговий танк російських загарбників.
Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 - і маємо гучну та красиву бавовну", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".
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