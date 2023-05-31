Волинська бригада ТрО ефектно знищила танк окупантів. ВIДЕО

Воїни Волинської бригади ТрО спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід" вистежили і знищили черговий танк російських загарбників.

Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 - і маємо гучну та красиву бавовну", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

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