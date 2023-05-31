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Українські воїни знищили російський танк з ПТРК на Донеччині. ВIДЕО

Наші бійці знищили ворожий танк за допомогою ПТРК у районі села Кліщіївка Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опубліковали у соцмережі.

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Автор: 

Донецька область (8529) ЗСУ (7569) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+13
Орки грустят
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31.05.2023 20:06
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.05.2023 20:35
+5
Экипаж вроде внутри остался. Родителям парашного биомусора большой привет.
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31.05.2023 20:06
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Экипаж вроде внутри остался. Родителям парашного биомусора большой привет.
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31.05.2023 20:06 Відповісти
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31.05.2023 20:20 Відповісти
Облаком, бєлим облаком, он полєтєл к родному дому.
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31.05.2023 20:22 Відповісти
Гази від пердики не мають кольору
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31.05.2023 20:30 Відповісти
зато хорошо горят , Я проверял
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31.05.2023 21:09 Відповісти
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31.05.2023 22:12 Відповісти
Орки грустят
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31.05.2023 20:06 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.05.2023 20:35 Відповісти
І всім добре.
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31.05.2023 20:48 Відповісти
Т55
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31.05.2023 20:55 Відповісти
ні т-80 бвм
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01.06.2023 09:18 Відповісти
Ви бурят? Как я рад....
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31.05.2023 21:19 Відповісти
 
 