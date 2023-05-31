Українські воїни знищили російський танк з ПТРК на Донеччині. ВIДЕО
Наші бійці знищили ворожий танк за допомогою ПТРК у районі села Кліщіївка Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опубліковали у соцмережі.
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