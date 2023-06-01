Зачинене бомбосховище у Деснянському районі - злочин: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження, - Клименко. ВIДЕО

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"16-тий місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали би бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги. Сьогодні у Києві загинуло троє людей - дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище", - нагадує він.

За словами Клименка, закриті бомбосховища під час війни - це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

"В межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - резюмує Клименко.

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За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.

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У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".