Зачинене бомбосховище у Деснянському районі - злочин: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження, - Клименко. ВIДЕО
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.
Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"16-тий місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали би бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги. Сьогодні у Києві загинуло троє людей - дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище", - нагадує він.
За словами Клименка, закриті бомбосховища під час війни - це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
"В межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - резюмує Клименко.
За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.
За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.
У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".
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А ще було реальна спекуляція як раз отим напоєм з чайного гриба - Героїчна Буча - Комбуча!..це нормально?
Був напідпитку і не пускав людей: Охоронця укриття поліклініки в Києві заарештовано.
https://patrioty.org.ua/society/buv-**********-i-ne-puskav-liudei-okhorontsia-ukryttia-polikliniky-v-kyievi-zaareshtovano-469233.html
громадяни самі повинні дзвонити в поліцію зі скаргами...
чиновники переживають лише за свою дупу .... так було завжди....
те що сховища повинні бути відкриті і без тебе зрозуміло....
а от хто відповідальний за ці сховища ти ні підчас бомбардування ні в мирний час не розбереш....
дотепник....
ось про що я .... а ти мабуть про інше....
Але я про те що вибравши руками або ногами цю владу робота для суспільства не закінчилась, потрібно тримати спрос не тільки з верхів але й з низової ланки....
всім миру... і путін *****...
В перші дні війни закрив усі аптеки, перестали завозити хліб, зупинили транспорт.
Сам кудись здриснув, евакуацію дітей організовував Борислав Береза.
Закусюй, чмоня зеленопикий!
Реєстрація: 27 травня 2023
Заходив: 01 червня 2023 в 06:45
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який свідомий, а де ви були раніше? і що ви пропонуете поставити когось з вашего шапито-балагану-95?
Що видатного зроблено за 9 років?
Якщо вішаєте на нього відповідальність за бомбосховища, то покажіть мені ваші коментарі, в яких ви чітко звинувачуєте зеленського за всі розбомблені міста, вирізане населення, яке він відмовився евакуйовувати бо ж кацапи люди.
В мирний час це вирішили би питання доступу до садків, та шкіл - а зараз, частково питання з бомбосховищами.
7 шкіл за весь час мерства (з яких частина, це ремонт) - це ні про що.
"Стекляный мост" по ціні, як побудова школи. Що важливіше?
Після того, як на Шулявці обвалився шляхопровід, розповідає Віталій Кличко, він доручив проінспектувати всі столичні мости. "Я був шокований тим, що 75 мостів знаходиться в аварійному стані. Це значить, що їх треба закривати".
Тобто тільки через 6 років дізнатись, що мости в аварійному стані.
До Зеленського свої претензії, проте зараз в нього непогано виходить публічно просувати інтереси України, щоб отримувати допомогу.
Окрім того мало хто користується тими бомбосховищами.
Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста.
Начальником військової адміністрації Києва призначений https://www.president.gov.ua/documents/7332022-44525 Указом Президента України генерал-полковник Сергій Миколайович Попко.
в то время как идет война, продолжают строить котеджи и офисы, а элементарных бомбоубежищ нет. разморозили стройку в Днепровском районе, которая была запрещена до войны и возводят офисный центр!!
в Киеве сплошная коррупция
за брехню та дезу
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По данным полиции Киева, в результате ракетной атаки на столицу , среди них мать с дочерью. Позже выяснилось, что в момент падения обломков они пытались попасть в бомбоубежище. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему в поликлинике.
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Впрошлом году на тероборону наш мер выделил 40 млн. грн. Зато на различные строительства выделяются 3х кратные от сметы суммы. Миллиарды на метро исчезли в неизвестном направлении, причем сумма была выделена сразу 100%. Кличко все устраивает.
Больной вопрос с бомбоубежищами. По идее этим вопросом обязано заняться в масштабах всей страны СРНБО. А на уровне всех городов Украины их меры и администрации.
Кличко, как мер, занят исключительно своими вопросами. Финансовыми.
Нам нужен другой мер, хозяйственник! Не спортсмен, не политик, не космонавт.
Что делали с Шулявским мостом - ничего, пока он обвалился, а Кличка заявил "он устал"
Или ктото другой за это ответственен?
Почему сирены не во всех районах города слышно?
Почему школы, садики не строятся - а строятся только дома и бизнес-центры?
Опять ктото виноват, а не мер города?
"Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке" - но это не помогло получить демократические ценности в голову
Просто йдіть на ***, зразу, зі своїми хазяйствєннікамі, меріпопінсами, космонавтами і іншою шваллю від гандонів з опи.
А если хотите честной власти, то это помойное ведро надо чаще менять.
И требовать отставки после каждого залета, а не ждать 5 лет.
Не менять вора и за того, что до него тоже всякие мощенники были, это какой то маразм.
Українці, схаменіться, ворог 🤑‼️🇺🇦❤️сидить🤑 в хаті‼️🇺🇦❤️😠😡🤯🪖⚔️💯‼️