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Зачинене бомбосховище у Деснянському районі - злочин: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження, - Клименко. ВIДЕО

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"16-тий місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали би бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги. Сьогодні у Києві загинуло троє людей - дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище", - нагадує він.

За словами Клименка, закриті бомбосховища під час війни - це не просто байдужість. Це злочин. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

"В межах розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності усіх винних осіб. Крім того, ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - резюмує Клименко. 

Також читайте: Наслідки ракетної атаки на Київ: троє загиблих, серед них - мати з 11-річною донькою. ФОТОрепортаж

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

За даними Генштабу, у ніч на 1 червня сили ППО знищили 10 ракет, які Росія випустила по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Києва: усі ракети збили, є загиблі та поранені, зокрема діти (оновлено). ФОТОрепортаж

У Повітряних силах уточнили, що знищено 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

Автор: 

Нацполіція (15191) жертви (1800) укриття (297) Повітряні атаки на Київ (783)


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Топ коментарі
+25
Шо ти несеш, довбойобе? Все працювало, і аптеки, і транспорт, і хліб завозили.
Закусюй, чмоня зеленопикий!
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01.06.2023 09:54
+22
Шо ти мелеш, мурло кварталівське?!! Кличко з перших годин вторгнення був у місті і залишається тут постійно. На відміну від зелених підорів, які порозбігалися, як щури. Так що, НОРМАЛЬНИЙ в Києві мер, не зелене мудило
показати весь коментар
01.06.2023 09:55
+16
Укриттів у Києві, окрім підземних парковок в новобудовах, НЕМАЄ. І винуватий в цьому не чинний на сьогодні мер, а хибна політика держави в усі попередні роки. Чого тут дивуватися, ми ж не збирались воювати із "братами", пороздавали усю зброю, розпустили армію, а тепер дивуємось. Нажаль, керівників держави обирає нарід, так що, ераще подивіться у дзеркало
показати весь коментар
01.06.2023 10:00
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Правила форума Рада форумчан
Є такий виробник ковбас Укрпромпостач, який додумався у себе сьогодні виставити продукцію під назвою КОМ БУЧА. Мені цікаво, чи додумався б хтось називати напої чи ковбасу ,Освенцим або Майданек?... Зверніть на це увагу https://www.facebook.com/ukrprompostach95/?__cft__[0]=AZU3-Pu2pBNX1uh3NinSQy9DWSKYm_VE1hKjc0K1vBdGdHM-JlvimFe_YmaOceG6dY0Tzqts_AxEnTghZCeYdkwNemPFUIjBv4jMc3CF1-raq-XspPfjLaPGWPygzPpapLbQuLYQDCt7W_QQn_L5SN6TJmubKkIxb4DFUx-U1QKjrw&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/ukrprompostach95/
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01.06.2023 09:32 Відповісти
Так ще на початку повномасштабного вторгнення якась слабоалкоголка з такою назвою була
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01.06.2023 09:36 Відповісти
комбуча це напій з чайного гриба, нібито лікувальний - китайці його вже дві тисячі років п'ють
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01.06.2023 09:46 Відповісти
шось цей "чайний гриб" надто часто почав спекулюватися... Для одиниць це слово знайоме, а для мільйонів - воно трагічне і небезпідставно асоціюється зі смертю. Не на часі його викристання ... Маркетинг завжди перевіряє свої назви на предмет доцільності використання
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01.06.2023 09:53 Відповісти
Ні, тут сам факт такої назви. В мене вона викликає у пам'яті лише ті фото..

А ще було реальна спекуляція як раз отим напоєм з чайного гриба - Героїчна Буча - Комбуча!..це нормально?
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01.06.2023 10:28 Відповісти
не якийсь, а кацап. Його самого треба на ковбасу.
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01.06.2023 09:46 Відповісти
якщо не помиляюся, воно пишеться одним словом, комбуча, та не має жодного відношення до м.Буча. це чайний гриб.
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01.06.2023 09:46 Відповісти
так ***** головою треба думати!!! по-перше, у них воно написано ДВОМА словами. А по-друге, відмовтеся від цієї назви, яка є співзвучною та трагічною для нашого народу! Обійдіться без комбучі!
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01.06.2023 09:50 Відповісти
Так там на виробництві як в концтаборі
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01.06.2023 10:14 Відповісти
За такі речі хтось має сісти а керівники цього хтось піти у відставку. Питання хто цей хтось.
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01.06.2023 09:34 Відповісти
зара почнуть шукати цапа-відбувайла...
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01.06.2023 09:36 Відповісти
Винним буде охоронець, скоріше.
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01.06.2023 10:48 Відповісти
а чом би й ні?
Був напідпитку і не пускав людей: Охоронця укриття поліклініки в Києві заарештовано.
https://patrioty.org.ua/society/buv-**********-i-ne-puskav-liudei-okhorontsia-ukryttia-polikliniky-v-kyievi-zaareshtovano-469233.html
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01.06.2023 14:56 Відповісти
Скажіть мені, чи вартує життя людей зарплати двох пенсіонерів, котрі б могли б чергувати по 12 годин і постійно тримати двері не на замку. О то ж то і воно.
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01.06.2023 09:36 Відповісти
Деякі й безоплатно погодолись. Ніхто не питав просто.
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01.06.2023 09:39 Відповісти
Не все так просто. Алкаші та наркомани ломляться до бабок в укриття. Таке дійсно відбувається, навіть під час комендантської години. Тому далеко не кожен пенсіонер погодиться на таку роботу.
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01.06.2023 10:23 Відповісти
А якшо в такому випадку визивати поліцію? Можна ще бомбосховища на пульт поставити і видати пєнсам коробочку с кнопкою. Кнопку натис - через дві хвилини ввалюються чотири пацика ширших ніж довгих в броніках з автоматами і все рішають.
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01.06.2023 10:27 Відповісти
На жаль, про дві хвилини - це фантастика. Не кожен пенс буде грати в російську рулетку.
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01.06.2023 11:06 Відповісти
Не знаю як в регіонах, але колись давним давно в студентські роки припрацьовував адміном в комп клюбі в Києві. І була в мене така кнопка. З місцевою гопотою вдавалося домовитися без ескалацій, тож я її не використовував. Але був один нюанс - аларм спрацьовує при вимкнені світла. Приїхав хазяїн клюба, поліз пробки в лічільнику міняти і через дві хвилини нам на голову звалилася саме така зондеркоманда. Виглядало епічно.
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01.06.2023 11:18 Відповісти
все реально, и камеры поставить - тоже, только работать же придется, на вызовы ездить\ходить, еще и бесплатно (а народ то привыкши уже к "частной охране" наверное ну или как минимум расценкам) ... при совке к примеру участковые народ реально знали в лицо (да и к новорожденным как минимум пару месяцев врач ходила в обязаловку)
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01.06.2023 12:31 Відповісти
На кожному укритті потрібно розклеїти контакти відповідальних осіб.
громадяни самі повинні дзвонити в поліцію зі скаргами...

чиновники переживають лише за свою дупу .... так було завжди....
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01.06.2023 09:37 Відповісти
про що "співаєш соловейку"??? Сирена ,Летять ракети або "шахеди" " громадяни Воронцов в цей час сам повиннен дзвонити в поліцію зі скаргами...???Поки Воронцов жалівся "тухля" його висіли на київських каштанах.Всі укриття і бомбосховища в кожному українському місті мають бути відкриті круглі сутки не тільки до закінчення війни.а й після років на 50 із скаженим рашистським нелюдом під боком...
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01.06.2023 09:51 Відповісти
Шось ти трохи попутав берега ....
те що сховища повинні бути відкриті і без тебе зрозуміло....
а от хто відповідальний за ці сховища ти ні підчас бомбардування ні в мирний час не розбереш....
дотепник....
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01.06.2023 10:03 Відповісти
розбирайся, коли сирена, хто відповідальний за ці сховища, або з одного берега,або з іншого,Тобі потрібно сховатися , в часі сирени,а чи Тобі потрібний відповідальний ???берега не путай.
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01.06.2023 10:08 Відповісти
Розбиратись потрібно не коли сирена.... а коли сирени немає... і це завдання громадян потурбуватися про свою безпеку...
ось про що я .... а ти мабуть про інше....
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01.06.2023 10:16 Відповісти
"і це завдання громадян потурбуватися про свою безпеку."""(для чого тоді руки і ноги "мудрий нарід піднімає, голосуючи на виборах за владу,котра є гарантом для своїх виборців???я ось про що , а ти мабуть про своє інше ?Нехай Божа рука вберігає кожного українця від рашистської смерті ,і Тебе також.
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01.06.2023 10:29 Відповісти
Так і в твоїх словах є зерно правди....
Але я про те що вибравши руками або ногами цю владу робота для суспільства не закінчилась, потрібно тримати спрос не тільки з верхів але й з низової ланки....
всім миру... і путін *****...
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01.06.2023 10:44 Відповісти
Балансоутримувач відповідальний.
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01.06.2023 10:29 Відповісти
Який мер, така і свита.
В перші дні війни закрив усі аптеки, перестали завозити хліб, зупинили транспорт.
Сам кудись здриснув, евакуацію дітей організовував Борислав Береза.
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01.06.2023 09:43 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/na-bankovij-vvazhajut-klichko-zagrozoju-bereza-pojasniv-chomu-op-tisne-na-stolichnu-vladu-1553637.html https://gordonua.com/ukr/news/politics/na-bankovij-vvazhajut-klichko-zagrozoju-bereza-pojasniv-chomu-op-tisne-na-stolichnu-vladu-1553637.html

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01.06.2023 09:49 Відповісти
Шо ти несеш, довбойобе? Все працювало, і аптеки, і транспорт, і хліб завозили.
Закусюй, чмоня зеленопикий!
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01.06.2023 09:54 Відповісти
Використовувати трагедію для зведення політичних рахунків , це ж якою гнидою треба бути . !! Кацапи , своїх кінчених довбо.бів які хайпують на темі війни , називають Z- сітка . Своя ЗЕ - сітка тепер з'явилась і в Україні .
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01.06.2023 10:06 Відповісти
Шо ти мелеш, мурло кварталівське?!! Кличко з перших годин вторгнення був у місті і залишається тут постійно. На відміну від зелених підорів, які порозбігалися, як щури. Так що, НОРМАЛЬНИЙ в Києві мер, не зелене мудило
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01.06.2023 09:55 Відповісти


Реєстрація: 27 травня 2023

Заходив: 01 червня 2023 в 06:45

Мене читають: 0

Я читаю: 0

який свідомий, а де ви були раніше? і що ви пропонуете поставити когось з вашего шапито-балагану-95?
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01.06.2023 10:00 Відповісти
А ви Верещучку хотіли та кияни всі Беніни плани обламали.
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01.06.2023 10:19 Відповісти
Кум біля площі Шевченка живе , так пару днів було тяжко як і по всій країні, а потім було всього , і хліба і ковбас . І вибір , казав кум , не гірший ніж до вторгнення.
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01.06.2023 10:21 Відповісти
Ти брехливе цапориле падло!
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01.06.2023 11:51 Відповісти
Щось я не побачив покращення ситуації з укриттями в Києві з початку широкомаштабної війни . Кого не запитаєш , кажуть ховатись ніде окрім метро , чи самі шукають де можно . Тільки мер та мерія звітують що всі кияни заьезпечені захистом , і що вони неполегливо працьюють над цим , потом напевно ізійшли за півтора року неполегливої праці
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01.06.2023 09:52 Відповісти
Укриттів у Києві, окрім підземних парковок в новобудовах, НЕМАЄ. І винуватий в цьому не чинний на сьогодні мер, а хибна політика держави в усі попередні роки. Чого тут дивуватися, ми ж не збирались воювати із "братами", пороздавали усю зброю, розпустили армію, а тепер дивуємось. Нажаль, керівників держави обирає нарід, так що, ераще подивіться у дзеркало
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01.06.2023 10:00 Відповісти
Кличко - 9 років вже мер, та має свою фракцію.

Що видатного зроблено за 9 років?
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01.06.2023 10:32 Відповісти
А хто більше відповідає своєму місцю - Кличко, чи Зеленський?
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01.06.2023 11:03 Відповісти
Якщо брати на зараз, та порівняти тільки їх - то Зеленський більше відповідає
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01.06.2023 11:32 Відповісти
А ви згадайте як Кличку забороняли готуватись до війни. Називали це піаром.
Якщо вішаєте на нього відповідальність за бомбосховища, то покажіть мені ваші коментарі, в яких ви чітко звинувачуєте зеленського за всі розбомблені міста, вирізане населення, яке він відмовився евакуйовувати бо ж кацапи люди.
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01.06.2023 13:07 Відповісти
Кличку ніхто не забороняв будувати школи, садки, лікарні - котрі оборудовані бомбосховищами

В мирний час це вирішили би питання доступу до садків, та шкіл - а зараз, частково питання з бомбосховищами.

7 шкіл за весь час мерства (з яких частина, це ремонт) - це ні про що.

"Стекляный мост" по ціні, як побудова школи. Що важливіше?

Після того, як на Шулявці обвалився шляхопровід, розповідає Віталій Кличко, він доручив проінспектувати всі столичні мости. "Я був шокований тим, що 75 мостів знаходиться в аварійному стані. Це значить, що їх треба закривати".

Тобто тільки через 6 років дізнатись, що мости в аварійному стані.

До Зеленського свої претензії, проте зараз в нього непогано виходить публічно просувати інтереси України, щоб отримувати допомогу.
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01.06.2023 13:53 Відповісти
Який доступ. У вашому місті є доступ ? Все закрито. І не облаштовано і досі.
Окрім того мало хто користується тими бомбосховищами.
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01.06.2023 14:36 Відповісти
Військова адміністрація Києва - це тимчасовий державний орган, створений на випадок воєнних дій у місті.

Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста.

Начальником військової адміністрації Києва призначений https://www.president.gov.ua/documents/7332022-44525 Указом Президента України генерал-полковник Сергій Миколайович Попко.
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01.06.2023 11:16 Відповісти
бомбоубежища закрити практически по всему Киеву.
в то время как идет война, продолжают строить котеджи и офисы, а элементарных бомбоубежищ нет. разморозили стройку в Днепровском районе, которая была запрещена до войны и возводят офисный центр!!
в Киеве сплошная коррупция
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01.06.2023 09:58 Відповісти
Иди на*уй, ищи коррупцию в той стране, где сам живешь. Много интересного узнаешь
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01.06.2023 10:01 Відповісти
не истери, гнида
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01.06.2023 11:03 Відповісти
тварина. таких як ти треба вбивати без суда та слідства, по законах військового часу.
за брехню та дезу
---
По данным полиции Киева, в результате ракетной атаки на столицу , среди них мать с дочерью. Позже выяснилось, что в момент падения обломков они пытались попасть в бомбоубежище. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему в поликлинике.
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01.06.2023 11:44 Відповісти
Бачимо поки тільки злочини,з голови до ...опи,а хвіст знищується,маємо таку їбу.
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01.06.2023 10:33 Відповісти
директор Департаменту освіти і науки КМДА Фіданян Олена Григорівна видала наказ про заборону допуску сторонніх осіб до укриттів навчальних закладів міста Києва. Тобто, якщо ви не учень або працівник закладу - ніхто вас не впустить.

✙ Київ Оперативний | Kyiv Operative ✙https://t.me/KyivOperativ @KyivOperativ
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01.06.2023 10:35 Відповісти
Кличко не виноват? 9 лет война. Все эти 9 лет войны он мер Киева.
Впрошлом году на тероборону наш мер выделил 40 млн. грн. Зато на различные строительства выделяются 3х кратные от сметы суммы. Миллиарды на метро исчезли в неизвестном направлении, причем сумма была выделена сразу 100%. Кличко все устраивает.
Больной вопрос с бомбоубежищами. По идее этим вопросом обязано заняться в масштабах всей страны СРНБО. А на уровне всех городов Украины их меры и администрации.
Кличко, как мер, занят исключительно своими вопросами. Финансовыми.
Нам нужен другой мер, хозяйственник! Не спортсмен, не политик, не космонавт.
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01.06.2023 10:47 Відповісти
Назви конкретне прізвище заміни Кличку.
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01.06.2023 11:01 Відповісти
Факт что Кличко плохой мер

Что делали с Шулявским мостом - ничего, пока он обвалился, а Кличка заявил "он устал"

Или ктото другой за это ответственен?

Почему сирены не во всех районах города слышно?

Почему школы, садики не строятся - а строятся только дома и бизнес-центры?

Опять ктото виноват, а не мер города?

"Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке" - но это не помогло получить демократические ценности в голову
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01.06.2023 11:43 Відповісти
українські гниди
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01.06.2023 11:04 Відповісти
Одне вже сиділо, нагадати? Оте чмо яке положило величезного *** на сніжний апокаліпсис в Києві і з'їбалося закордон зі своєю соскою. Попов наче прізвище, гандон, якого ніхто не обирав, а призначили ***** ригоанали. Чи може ще одного хазяйствєнніка нагадати, того який під кокаїном зі своєю молодою командою наділив Київ таким чином, що Дарниця опинилася в Дніпровському районі, а не в Дарницькому?
Просто йдіть на ***, зразу, зі своїми хазяйствєннікамі, меріпопінсами, космонавтами і іншою шваллю від гандонів з опи.
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01.06.2023 12:03 Відповісти
Сам иди туда!
А если хотите честной власти, то это помойное ведро надо чаще менять.
И требовать отставки после каждого залета, а не ждать 5 лет.
Не менять вора и за того, что до него тоже всякие мощенники были, это какой то маразм.
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01.06.2023 12:15 Відповісти
Ага ага, терміново нада мєнять, а то шо вчора пройшла інфа про заказуху на Кличка від зеленої шваі, то це просте співпадіння, да, бот гавняний? Ех ви, людці недороблені, ще Шевченко про таких писав - "За шмат гнилої ковбаси ти рідну матір продаси"... уйобки
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01.06.2023 12:18 Відповісти
Результати проведених виборів з допомогою служок на місцях, Українці пожинають щоденно!!!
Українці, схаменіться, ворог 🤑‼️🇺🇦❤️сидить🤑 в хаті‼️🇺🇦❤️😠😡🤯🪖⚔️💯‼️
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01.06.2023 10:58 Відповісти
"Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки" - ага, тільки тяжкі наслідки вже тривають другий рік. А відповідальних за їх причини чинна влада і не думає шукати. Все ж, сподіваюсь, що ніхто не буде забутий, і ніщо не буде забуте. Як виборцями так і наступними очільниками держави.
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01.06.2023 11:05 Відповісти
під час військового стану бомбосховища повинні бути відчинені, але чому не спрацювала розрекламована система раннього оповіщення
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01.06.2023 11:14 Відповісти
Та ракета прилетіла через 10 хвилин після оголошення тривоги .
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01.06.2023 11:29 Відповісти
Я торохи не по темі. Закрите бомбосховище це злочин сам Клименко відреагував. А трубіцин виїхав з країни ні пари з вуст. Охоронця посадять років на 5. А ТОГО ЩОВИПУСТИВ ТРУБІЦИНА ПОВИЩАТЬ У ПОСАДІ.
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01.06.2023 11:41 Відповісти
Кличко з бандюгами Київ дерибанить, а не бомбосховищами опікується.
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01.06.2023 16:04 Відповісти
Ага , Порох вбив брата , корови плакали , а хлопчика в трусиках розп'яли.
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01.06.2023 16:48 Відповісти
 
 