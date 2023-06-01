"Маленький аккуратный город... Что они с ним делают?! Завод разбомбили. Дома рядом - разрушены", - біженка із російського Шебекіно. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому біженка із російського Шебекіно на Бєлгородщині розповідає про бої у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона зазначає, що під час боїв було знищене підприємство, на якому вона працювала та житлові будинки поруч. Подалі від бойових дій жінка втекла до Бєлгорода.
"Маленький, аккуратный чистый город... Что они с ним делают!", - каже біженка про Шебекіно.
Топ коментарі
+107 Борменталь Незабаром #551775
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+99 Сергій Злопам’ятний #552300
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+77 Andrew Kotozhekov #537759
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