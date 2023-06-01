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"Маленький аккуратный город... Что они с ним делают?! Завод разбомбили. Дома рядом - разрушены", - біженка із російського Шебекіно. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому біженка із російського Шебекіно на Бєлгородщині розповідає про бої у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона зазначає, що під час боїв було знищене підприємство, на якому вона працювала та житлові будинки поруч. Подалі від бойових дій жінка втекла до Бєлгорода.

"Маленький, аккуратный чистый город... Что они с ним делают!", - каже біженка про Шебекіно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує почати "бомбить Воронеж": "По Шебекино, планирующими бомбами, авиация разберется". ВIДЕО

Автор: 

біженці (1871) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+107
- Вася, а Вася?! А давай отмудохаєм оттаво мужика?
- Давай! Ну а если он нас?
- А нас за что?
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01.06.2023 11:23
+99
"Маленькій, окуратний город" -- у нас теж були Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк, а ви їх знищили вщент. Саме Ви, а не якийсь там пуйло. Тепер буде відповідь. Неображайтесь.
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01.06.2023 11:27
+77
Після Бучі, Маріуполя, Бахмута... тисяч невинно вбитих цивільних... до ваших сліз зовсім ніякого співчуття, тварюки.
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01.06.2023 11:28
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они были не против эсвэоу но почему в шебельбекено
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01.06.2023 20:48 Відповісти
Нічого особистого, просто помста.
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01.06.2023 21:50 Відповісти
____МаЦКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ ......(китайская мудростЬ) ___
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01.06.2023 22:01 Відповісти
Кацапська болотяна тварина подивись що твої кацапи зробили з Рубєжним на Луганщині.
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01.06.2023 23:27 Відповісти
Лайно кацапське
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02.06.2023 00:19 Відповісти
А зруйновані рашкою українські міста були не аккуратнєнькіми?

Горіти вам у пеклі тупі нелюді !
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02.06.2023 02:31 Відповісти
Потом будет маленький акуратний белгород...воронеж...Москва....
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02.06.2023 07:54 Відповісти
У русише військових звичайна тактика - по мухах стріляти з артилерії. Ось і наслідки - русня сама себе знищить швидше за будь-яке НАТО
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02.06.2023 09:04 Відповісти
Щас ці щебекенці почнуть в Европу пертися "спасаться от войни"
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02.06.2023 17:05 Відповісти
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