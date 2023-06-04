Артилеристи ЗСУ ліквідували окупантів, які готувалися до ворожого штурму. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту бійці ЗСУ не дали російським окупантам влаштувати штурм. Поки загарбники готувалися і збиралися, до них прилетів вибуховий "привіт" від бійців 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі.

"Аеророзвідка 108 ОГШБ виявила групу рускіх ваньок, які готувались до штурму. В співпраці з реактивною артилерією 10-ї ОГШБр плани окупантів були зруйновані і у ваньок розпочався "отріцатєльний" штурм", - написали воїни.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотник аеророзвідників виявив ворога в одній із лісосмуг. Далі по посадці відпрацювали наші артилеристи.

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