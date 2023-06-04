Бійці 26 АБр знищили російську артилерійську систему 2А65 "Мста-Б". ВIДЕО
26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича працює над знищенням російської артилерійської системи 2А65 "Мста-Б".
Відповідне відео знищення загарбницької 2А65 "Мста-Б" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.06.2023 13:22
+3 Шимус
показати весь коментар04.06.2023 13:54
+2 Яр Холодний
показати весь коментар04.06.2023 13:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для порівняння: за перші 4 дні лютого, знищили 23 артсистеми; з 1 по 4 березня - 31 артсистема; за такий же період квітня - лише 21... Так що 95 - чудовий результат! )
При ударі під час ведення стрільби при невлучанні точно по САУ екіпаж та вона сама може зберегти боєздатність При причіпній небезпека враження набагато більша