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Бійці 26 АБр знищили російську артилерійську систему 2А65 "Мста-Б". ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича працює над знищенням російської артилерійської системи 2А65 "Мста-Б".

Відповідне відео знищення загарбницької 2А65 "Мста-Б" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ ліквідували окупантів, які готувалися до ворожого штурму. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) артилерія (788) 26 артилерійська бригада (32)


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Топ коментарі
+9
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04.06.2023 13:22
+3
они того- паламились да и выбили половину самоходов ру а с земли подымать технику это уметь надо а это за бордюром не умеют по причине кривых рук
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04.06.2023 13:54
+2
Ніяк не зрозумію: куди поділися кацапські САУ? Усі оці "Мста-М", "Гвоздікі", "Акаціі", "Гіацинти"? Одна причіпна артилерія! Вони їх поховали у тилу (в очікуванні нашого наступу)? Чи ми їм їх САУ вже тупо "вибили"?
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04.06.2023 13:36
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04.06.2023 13:22 Відповісти
Ніяк не зрозумію: куди поділися кацапські САУ? Усі оці "Мста-М", "Гвоздікі", "Акаціі", "Гіацинти"? Одна причіпна артилерія! Вони їх поховали у тилу (в очікуванні нашого наступу)? Чи ми їм їх САУ вже тупо "вибили"?
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04.06.2023 13:36 Відповісти
они того- паламились да и выбили половину самоходов ру а с земли подымать технику это уметь надо а это за бордюром не умеют по причине кривых рук
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04.06.2023 13:54 Відповісти
Самохідки легше вивести з ладу - ну там шасі чи вежу яких апріорі в причіпної артилерії немає ( наприклад осколком знищить місце механіка - все самохідка перетворилася на причепну арту ).
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04.06.2023 15:15 Відповісти
По даним ГШ ЗСУ, тільки за 4 дні червня, було знищено 95 артсистем. Яких саме? А ХЗ. )
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04.06.2023 15:28 Відповісти
Пройдись по статтях на сайті Там викладаються повідомлення про знищення окремими підрозділами артсистем Проаналізуй Матимеш приблизну картину по системах зброї та калібрах За точною класифікацією звертайся до Шаптали
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04.06.2023 15:41 Відповісти
Та мені чим більше тим краще, без різниці які саме. Просто раніше, цифри були значно меньшими.
Для порівняння: за перші 4 дні лютого, знищили 23 артсистеми; з 1 по 4 березня - 31 артсистема; за такий же період квітня - лише 21... Так що 95 - чудовий результат! )
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04.06.2023 20:23 Відповісти
Ти спитав - "Яких саме?" ? Я тобі пояснив...
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04.06.2023 20:26 Відповісти
Дякую. Але мені все одно чи вони самохідні, чи причепні, якщо вони вже ніколи не будуть стріляти. Я дивлюсь на статистику і вона мені подобається. )
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04.06.2023 20:58 Відповісти
А меныі- не все одно! Бо САУ - більш маневрені та захищені Став на позицію навів ствол і стріляє Стрільбу закінчив - "по газах" та "ходу" А причіпникам треба приїхать Відчепить гармату Привести в бойове положення А це - мінімум 5-7 хв Вивантажить та розмістить склад поточного забезпечення *********** Відігнать та замаскувать вантажівку чи тягач Після стрільби привести гармату в похідне положення Пригнать тягач Завантажить решк б/к Причепить гармату І лише потім - їхать! А це - ЧАС Час за який може "прилетіть" Чи з дроном чи "еонтрбатарейкою"
При ударі під час ведення стрільби при невлучанні точно по САУ екіпаж та вона сама може зберегти боєздатність При причіпній небезпека враження набагато більша
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04.06.2023 21:15 Відповісти
 
 