Бійці 26 АБр знищили російську артилерійську систему 2А65 "Мста-Б". ВIДЕО

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича працює над знищенням російської артилерійської системи 2А65 "Мста-Б".

Відповідне відео знищення загарбницької 2А65 "Мста-Б" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ ліквідували окупантів, які готувалися до ворожого штурму. ВIДЕО