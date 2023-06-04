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"Росія використовує найстрашніше катування - позбавлення сну", - нейропсихолог. ВIДЕО

Росія здебільшого атакує Україну вночі. Нейропсихолог розповів, що ворог спеціально підбирає такий час для обстрілів, щоб у людей був нижчий рівень працездатності і вищий рівень смертності.

Про це повідомив професор нейропсихології Богдан Ткач в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли роблять експерименти на тваринах, ті тварини, які недоспали, в них просто відбуваються нейроерозивні процеси. 5 таких ночей - і незворотні зміни для анатомії мозку", - розповів нейропсихолог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили всі повітряні цілі, які летіли на столицю, ще на дальніх підступах, - КМВА

Автор: 

психологи (86) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+22
Найстрашніше картування це міф про братські народи, мовляв якщо наш брат нас вбиває то ми самі винні , в першу чергу треба руйнувати міф про спільну історію і якийсь уявний мир у майбутньому
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04.06.2023 15:13
+14
Коли людоїди говорять про "спільну" з Україною історію, вони надають цій спільности позитивного сенсу. Спотворюючи істину. Мали б говорити про історію приборкання і асиміляцію завойованого народу. Тому п**дьож про "спільну історію" - це п**дьож.
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04.06.2023 15:34
+13
Посмотрел, ******! Но с кацапами лучше на такие переговоры не ходить. Накроют градом вместе со своими пленными. Им *****!
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04.06.2023 15:21
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РДК» опубликовал видео, как утверждается, с российскими военнопленными в Белгородской области.

Для их обмена бойцы вызвали главу региона Гладкова в храм Новой Таволжанки до 17 часов сегодня.
https://t.me/astrapress/28718
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04.06.2023 15:13 Відповісти
Посмотрел, ******! Но с кацапами лучше на такие переговоры не ходить. Накроют градом вместе со своими пленными. Им *****!
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04.06.2023 15:21 Відповісти
Цілком можливо.
Не забуваємо "норд-ост"
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Найстрашніше картування це міф про братські народи, мовляв якщо наш брат нас вбиває то ми самі винні , в першу чергу треба руйнувати міф про спільну історію і якийсь уявний мир у майбутньому
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04.06.2023 15:13 Відповісти
Спільна історія це не міф. Тобі ніхто не повірить. ) Бо є історічний факт, після договору о " Вечном мире" Московське царство і Річ Посполіта поділили Україну на дві частини . І Лівобережна Україна 300 років була під російським царем. А після захваті більшовиками Київа і програша УНР в 1919, ще на 70 років були під СРСР. Потім Сталин ще західну Україну приєднав. Подобається, чи ні -але таке минуле. Майбутнє треба міняти, так.
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04.06.2023 15:25 Відповісти
Коли людоїди говорять про "спільну" з Україною історію, вони надають цій спільности позитивного сенсу. Спотворюючи істину. Мали б говорити про історію приборкання і асиміляцію завойованого народу. Тому п**дьож про "спільну історію" - це п**дьож.
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04.06.2023 15:34 Відповісти
Да не похер, що вони мають на увазі, і в якому сенсі? Треба не боятись. Ви так всі багато приділяєте уваги янсурам, а що Росія скаже, а що вона подумає. "Треба вчить українську, а то пуйло нападе." Гидко на все це дивитись. Треба любити Україну і мову не тому, що путін нападе.
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04.06.2023 15:40 Відповісти
Мені то похер, я сказав, що сказав: "п**дьож про "спільну історію" - це п**дьож!".
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04.06.2023 15:46 Відповісти
А мені похер, що ти сказав, це не аргумент)
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04.06.2023 21:21 Відповісти
І з історіє те саме. Треба себе поважати. Історія була така, яка була. Нажаль. Були спільні роки з Росією,- були. Навіть, якщо це буле завоювання і ассіміляція, але було. Якщо наприклад дівчину силоміць видали заміж, і вона багато років була за некоханим чоловіком. То якщо його не кохала, то значить і не було спільних років? Або картину з музея вкрали злочинці , і вона сто років була в них, а потім її повернули у музей, то значить ціх сто років не було, якщо повернули? Не треба вигадувати і обманювати себе, не треба боятися реальності, не бійтеся, що росія скаже. Поважайте себе.
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04.06.2023 15:57 Відповісти
Знову ж таки, "спільна історія" з людоїдами - це не просто семантика. Це таке саме пропагандистське кліше, як і "брацкіє народи". Це кліше залюбки використовують москалі, а українці мають уникати. Якщо поважають себе.
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04.06.2023 16:06 Відповісти
Та баньте це чмо і не парьтеся лишній раз. Памʼятайте: Геть від Москви!
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04.06.2023 16:20 Відповісти
Згоден! Але не забудь і штани не на ноги, а на голову надіти, щоб не так, як в москаля...
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04.06.2023 16:24 Відповісти
Це кацап.
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04.06.2023 16:23 Відповісти
Я не дивлюся телевізор вже років 25. Тому не знаю, що за російські пропагандистські клише ви всі дивитеся. Слово спільний, означає по словнику української мови- Який здійснюється, проводиться і т. ін. разом із ким-небудь. Все , крапка . Всі інше- ваші боязливі вигадки. Я бачу зі сторони, що це виглядає, як звичайний страх, боягузство. Треба вдівати штани на голову, щоб не як кацапи, а то росія нападе. Друга причина- це ресурси, на окупованих теріторіях є ресурси тітану, і літія, 4-е родовище в світі. Літій у кожному акумуляторі в світі наразі використовується, самий дорогоцінний ресурс. Без тітана літака не зробиш. Плюс особиста , нічим не обоснована ненависть пуйла до України. Ось справжні причини нападу.

Підземні багатства. Скільки родовищ захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди - BBC Україна

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/prirodni-resursi-ukrajini-skilki-vtracheno-cherez-rosiysku-okupaciyu-50328641.html
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04.06.2023 21:39 Відповісти
Гаразд - а клітка в якій тримають якусь тварину вона спільна клітка тварини і власника клітки, і чи хочеться тварині мати якусь спільну клітку - чи може тварина хоче втекти з клітки і більше ніколи не згадувати про цю гребану клітку навіть в нічних жахіттях?
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05.06.2023 00:15 Відповісти
Так, звісно- можна хотіти ніколи не згадувати про цю клітку. Але казати, що клітки ніколи не було, коли вона була, це вже самообман, або шизофренія. Або скоріше за все відсутність самоповаги.
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05.06.2023 11:21 Відповісти
Я бачив людей, які з великою гідністю працювали прибиральницями, або бачив людей з самоповагою, які спокійно і впевнено казали, що вони були проститутками, так склалося життя. Бачив людей, які спокійно і з самоповагою казали, що вони були у концтаборі. Є справжні люди, які будь-яке своє минуле несли с гордо піднятою головою. Це і є самоповага. Ми не тварини перелякані, ми люди, у тому і різниця.
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05.06.2023 13:06 Відповісти
як завжди, головне в дрібницях-деталях, "спільна історія" та "колоніальне підкорення" мають різні значення, хіба не так ?

і не треба користуватися російською мовою при визначенні термінів бо є "ложниє друзья пєрєводчіка" це в російській "общєє" значить і "спільне" і "загальне" - а в нас є індівідуальні слова для нюансів.

в нас з москалями не "спільна історія" бо ми не їхні спільники - в нас історія протистояння
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04.06.2023 17:34 Відповісти
Давайте разом подивимся словник української мови, там про спільники немає.

http://sum.in.ua/s/spiljnyj

Ви хочете сказати, що правильно -загальна історія?
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04.06.2023 21:44 Відповісти
Правильно пишеться "Києва"
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04.06.2023 18:58 Відповісти
Я дивлюся - ти надто вільно з історичними фактами поводишся У 1795 році не тільки основна частина правобережної України потрапила під владу Росії але й самої Польщі не стало То про якй "Вічний мр" та ті 300 років ти пишеш?
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05.06.2023 05:59 Відповісти
Ні, в мене все точно, як в аптеці завжди. Треба тільки спочатку визначитися -Лівобережна Україна -це Україна чи ні? Я міряю по столиці України, по Київу, що це таки Україна Лівобережна Україна була під гнітом Московії 300 років, що не так? Правобережна так, на 140 років менше. По друге- "Вічний мір" був затверджений у 1686 році, але фактично розподіл України був ще у 1654 ,після Переяславських угод. А 1795, це вже на 140 років пізніше.
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05.06.2023 11:05 Відповісти
"Бардак" в твоїй "аптеці" Сам критикуєш "спільну історію і сам же ділиш Україну на "лівобережну" та "Правобережну"
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05.06.2023 11:09 Відповісти
Я критикую спільну історію? Я як раз кажу, що вона була, нажаль. Подобається це комусь ,чи ні. Просто в мене всі родичі з Київа, Чернигівщини, Сумщини, це для мене Україна -пробачте, якщо ви так не вважаєте По-друге, навіть з 1795 року, коли всі разом вже були під кацапами, 120 років у складі Царської Росії- це не спільна історія? Чи на полшишечки згвалтування вже не враховується?
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05.06.2023 11:16 Відповісти
Ще і часи СРСР додайте.
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05.06.2023 11:18 Відповісти
Навчися чітко формулювать свої думки і викладать їх логічно у письмовому вигляді Бо буває дуже тяжко зрозуміть - що ж саме ти сказать хочеш? Бо кидаєшся фактами навіть їх не аналізуючи
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05.06.2023 11:29 Відповісти
Чуваче, не тобі мене вчити логиці. Не ображайся. У мене 100% логіка, по всім тестам. Я валю навіть багатох айтишників і математиків логікою. Якщо ти чогось не розумієш, спитай , я підкажу.) По-перше в мене чьотко написано було. Лівобережна Україна була 300 років під царською Росією( з 1654 року.) До чого тут твій допис про 1795 рік? Просто сам собі задай питання. Чому ти заперечуєш розподіл України 1654 року? То, що правобережна Україна з Польшою потім теж були захоплені Росією, цей розподіл ніяк не відміняє.
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05.06.2023 12:53 Відповісти
"Чувака" шукай у дзеркалі У нас тільки шановані люди А вміння відгадувать тести - це не вміння логічно викласти думку
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05.06.2023 13:31 Відповісти
Я абсолютно логічно виклав думку. Лівобережна Україна була 300 років під росімперією. Якщо ви чогось не можете зрозуміть, то не завжди це означає, що проблема в комусь іншому Ви не з Галичини, часом, перепрошую?
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06.06.2023 02:26 Відповісти
віра в хорошіх рускіх - це катування , міф про те що в Одесі є одеська мова , а в Харкові Харківська , що є народ данбас
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04.06.2023 15:15 Відповісти
Яку люту дичину втирають на тому дебиломарафоні
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04.06.2023 15:16 Відповісти
Та треба ж щось втирати пиплу....героїзм буби вже не дає рейтингу. Набридло
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04.06.2023 15:22 Відповісти
а почему у бубы 95% поддержки ?
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04.06.2023 15:25 Відповісти
Де можна подивитися на ту "підтримку"?
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04.06.2023 15:35 Відповісти
я вчера читал в новостях
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04.06.2023 15:35 Відповісти
У новинах - це усе рівно що "на паркані".
Звідки ті дані, хто проводив опитування, хто його замовив, за яки гроші?
Якісь політичні рейтинги під час воєнного стану, це якраз - "не на часі".
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04.06.2023 15:58 Відповісти
Спитай по людях - там знайдеш. Шалений відосоток досі за Вову рве дупу, дивиться марафон, вірить що головна проблема країни то Порошенко. Без жартів, мозок реально промило тим серіалом та пропагандою, інвестиція Коломойського працює чітко й досі.
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05.06.2023 01:13 Відповісти
Та той дядько зовсім руйнує і без того слабкі когнітивні здібності споживачів того марафону, в них тепер депресія буде - "кацапи руйнують нам мозок, ми усе помремо"... Вже якась курка ходила по Києву селфілася - "Патріот" їй спати заважає...
Краще хай тарологів та мольфарів показують, та Буданова ще, із "контрнаступом"...
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04.06.2023 15:33 Відповісти
я если ночью не посплю, днем засыпаю
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04.06.2023 15:20 Відповісти
самый здоровый сон это на работе
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04.06.2023 15:21 Відповісти
Це й так зрозуміло, питання, що людям робити?
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04.06.2023 15:21 Відповісти
спать
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04.06.2023 15:24 Відповісти
прийшли найкращі часи для розквіту гадалок, ванг, тлумачів гексаграмм, циганських гіпнотизерів,..... з єдиного тєлємарафєту та просто "вільних стрілків".
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04.06.2023 15:25 Відповісти
Хто родом з 80-х, добре пам'ятає Кашпіровських і Чумаків. Зараз те саме, тільки з арестовичами, ждановими, світанами та ін. І ще закарпатські мольфари в тренді, хоча жоджен з їх прогнозів не справдився.
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04.06.2023 15:30 Відповісти
часи воєн, змін, нестабільності завжди використовувались різними пройдохами, більше-менше знайомими з психологією, особливо с особливостями підсвідомого та колективного підсвідомого. при совку ще була така супутня тема - інопланетяни та снігова людина )) тоді ми ще стьобались, що почастішання появи інопланетян та зустрічей з єті, це вірна ознака скорого чергового здорожчання життя.
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04.06.2023 15:40 Відповісти
Зате ми кацапським полоненим чайок і не дай Бог булочка вчорашня.
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04.06.2023 15:37 Відповісти
Та я вас благаю, які там від ціх потвор катування. Кладить прутня на все це. Ну летить, ну оре сірена, та я вже зви та харкав на це. Ні, коли людина не врівноважена, трусовата та інш. на цей кшталт то тоді так, вона не розуміє шо ничого від такіх як вона не залежить. Все залежить від бойових разрахунків ППО, своечасного оповіщення від АВАКС та інш. СЛАВА ВОІНАМ ППО!
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04.06.2023 15:47 Відповісти
все так, але від людини яка "не врівноважена, трусовата та інш." залежить економіка!

нажаль, спостерігаю багато випатків психозів, особливо у жінок ще з часів блекаутів
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04.06.2023 18:49 Відповісти
Угу, у жінок . В мого чоловіка нерви нападають на будь що. Пальчик в супчик вмочив і впік, мікрохвильовка люлєй заробила. У мене такого не буває.
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04.06.2023 19:12 Відповісти
Співчуваю.
Тількі не розумію як ви з таким живете.
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04.06.2023 19:37 Відповісти
Втягнулась за 32 роки
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04.06.2023 20:13 Відповісти
Да ви майже свята людина.
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04.06.2023 20:42 Відповісти
Я вас благаю, від таких ни чого не залежить. Економіка це бізнес, бізнес роблять люди з сталевими нервами. Псіхіческі неврівноважені бізнес не роблять, вони можуть його спадкувати. Взагалі то людина повинна працювати над собою та займатись самоудосконаленням. Нажаль це можуть робити обмеженний відсоток. .
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04.06.2023 19:36 Відповісти
Необратимое у нас- это ненависть к рашистам. И да. Я не сплю, нормально, типа 8 часов ночью, с первого дня вторжения.Воздушная тревога, и все бежали В подвалы. Начались ракетные удары по городу, сердце разрывалось вместе со взрывами : а как там наши? Не только родственники и друзья. Как там НАШИ все? В городе и пригороде. СЧИТАЛИ ночью прилеты, какой район, время остановилось. Каждый день я с ужасом ожидала ночь. После освобождения Херсона, ночи у нас тихие. Но я не сплю нормально, потому что день и ночь ВОЙНА в моей Украине, потому что не спит Херсон, Харьков, Никополь, Марганец... Прифронтовые все города, городки и села. Точно , я не буду нормально спать...
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04.06.2023 16:03 Відповісти
ОНИ НЕ РОССИЯНЫ А РАШИСТЫ
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04.06.2023 16:28 Відповісти
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм».

Джохар Дудаев
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04.06.2023 16:36 Відповісти
Взагалі по барабану. Вікна закрив щоб сирен не чути і сплю не просипаючись. Але живу в приватному секторі вже. В квартирі на останньому поверсі було не так спокійно.
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04.06.2023 19:53 Відповісти
Про сон - повна брехня. Людина пристосовується.
Польський яхтсмен Кшиштоф Барановський на невеличеій яхті "Полонез" у 1973 році
перетнув океан і пристосувався і керувати судном і спати і не втратити ні здоров'я,
ні життя.
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04.06.2023 20:04 Відповісти
Ну таке..ми це точно витримаємо. Кожна жінка,яка народжує,перші роки 1,5 конкретно недосипає. І,наче,всі залишаються в адекваті)))
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04.06.2023 21:56 Відповісти
 
 