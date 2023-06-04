"Росія використовує найстрашніше катування - позбавлення сну", - нейропсихолог. ВIДЕО
Росія здебільшого атакує Україну вночі. Нейропсихолог розповів, що ворог спеціально підбирає такий час для обстрілів, щоб у людей був нижчий рівень працездатності і вищий рівень смертності.
Про це повідомив професор нейропсихології Богдан Ткач в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли роблять експерименти на тваринах, ті тварини, які недоспали, в них просто відбуваються нейроерозивні процеси. 5 таких ночей - і незворотні зміни для анатомії мозку", - розповів нейропсихолог.
Топ коментарі
+22 dima damage
показати весь коментар04.06.2023 15:13
+14 drowsy_cat
показати весь коментар04.06.2023 15:34
+13 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар04.06.2023 15:21
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Для их обмена бойцы вызвали главу региона Гладкова в храм Новой Таволжанки до 17 часов сегодня.
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Не забуваємо "норд-ост"
Підземні багатства. Скільки родовищ захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди - BBC Україна
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/prirodni-resursi-ukrajini-skilki-vtracheno-cherez-rosiysku-okupaciyu-50328641.html
і не треба користуватися російською мовою при визначенні термінів бо є "ложниє друзья пєрєводчіка" це в російській "общєє" значить і "спільне" і "загальне" - а в нас є індівідуальні слова для нюансів.
в нас з москалями не "спільна історія" бо ми не їхні спільники - в нас історія протистояння
http://sum.in.ua/s/spiljnyj
Ви хочете сказати, що правильно -загальна історія?
Звідки ті дані, хто проводив опитування, хто його замовив, за яки гроші?
Якісь політичні рейтинги під час воєнного стану, це якраз - "не на часі".
Краще хай тарологів та мольфарів показують, та Буданова ще, із "контрнаступом"...
нажаль, спостерігаю багато випатків психозів, особливо у жінок ще з часів блекаутів
Тількі не розумію як ви з таким живете.
Джохар Дудаев
Польський яхтсмен Кшиштоф Барановський на невеличеій яхті "Полонез" у 1973 році
перетнув океан і пристосувався і керувати судном і спати і не втратити ні здоров'я,
ні життя.