"Росія використовує найстрашніше катування - позбавлення сну", - нейропсихолог. ВIДЕО

Росія здебільшого атакує Україну вночі. Нейропсихолог розповів, що ворог спеціально підбирає такий час для обстрілів, щоб у людей був нижчий рівень працездатності і вищий рівень смертності.

Про це повідомив професор нейропсихології Богдан Ткач в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли роблять експерименти на тваринах, ті тварини, які недоспали, в них просто відбуваються нейроерозивні процеси. 5 таких ночей - і незворотні зміни для анатомії мозку", - розповів нейропсихолог.

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