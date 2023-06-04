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Бійці 44-ї бригади вистежили та знищили техніку загарбників. ВIДЕО

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних Сил України провели вдале ’полювання’. Бійці знищили декілька ворожих танків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували бійці 44-ї ОАБр у соцмережі.

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танк (2067) знищення (7243) 44 артилерійська бригада (35)


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04.06.2023 16:27 Відповісти
+++
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04.06.2023 16:28 Відповісти
Підмастили та запалили 😂
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04.06.2023 16:29 Відповісти
Ріспект до Пана Гетьмана 👊
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04.06.2023 16:34 Відповісти
... по моєму, всі показані танки "поламались"... і танкістам було не "больно", на жаль...
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04.06.2023 16:36 Відповісти
Блін, хто знає?
То монтують відео відбираючи тільки влучні постріли, чи дійсно на такій відстані так точно попадають?
Це ж не керовані з супутника...
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04.06.2023 16:56 Відповісти
 
 