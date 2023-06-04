Бійці 44-ї бригади вистежили та знищили техніку загарбників. ВIДЕО
Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних Сил України провели вдале ’полювання’. Бійці знищили декілька ворожих танків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували бійці 44-ї ОАБр у соцмережі.
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То монтують відео відбираючи тільки влучні постріли, чи дійсно на такій відстані так точно попадають?
Це ж не керовані з супутника...