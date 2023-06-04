ЗСУ показали фрагмент знищення російського ЗРК "Бук" на Східному напрямку. ВIДЕО

Бійці ЗСУ показали "вибухове відео": воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" на Східному напрямку

Відповідне відео знищення російського ЗРК "Бук" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ. Вартість одного зенітно-ракетного комплексу становить $25 мільйонів.

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