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ЗСУ показали фрагмент знищення російського ЗРК "Бук" на Східному напрямку. ВIДЕО

Бійці ЗСУ показали "вибухове відео": воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" на Східному напрямку

Відповідне відео знищення російського ЗРК "Бук" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ. Вартість одного зенітно-ракетного комплексу становить $25 мільйонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 44-ї бригади вистежили та знищили техніку загарбників. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) ЗСУ (7545) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+26
дуже тривожно 👀
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04.06.2023 16:44
+22
яка сумна сторіз)
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04.06.2023 16:56
+16
Страйк!
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04.06.2023 16:41
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Страйк!
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04.06.2023 16:41 Відповісти
Хто страйкуе?
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04.06.2023 17:34 Відповісти
ЗСУ
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04.06.2023 17:45 Відповісти
Це термін в грі в боулінг: означає, що збиті всі кеглі.
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04.06.2023 19:41 Відповісти
Предупреждать надо.
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04.06.2023 20:21 Відповісти
Душевно...с огоньком...
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04.06.2023 16:42 Відповісти
ZSU just made my day 😁👊
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04.06.2023 16:42 Відповісти
Мy day also
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04.06.2023 18:57 Відповісти
шо там у Водяному?
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04.06.2023 16:44 Відповісти
дуже тривожно 👀
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04.06.2023 16:44 Відповісти
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04.06.2023 16:46 Відповісти
Якось так..
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04.06.2023 16:47 Відповісти
*************************...
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04.06.2023 17:03 Відповісти
Гомік, як стукається??
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04.06.2023 17:22 Відповісти
ты тролль *************** очень шустрый...!\но Админ тебя вновь трахнет...!\
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04.06.2023 17:44 Відповісти
Я в тобі не сумніваюсь..
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04.06.2023 18:12 Відповісти
ты тролль думал что может быть по другому...?
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04.06.2023 18:18 Відповісти
Ну не можна так з деревами....
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04.06.2023 16:49 Відповісти
ХочЮ такие салюты на НАШ день победы
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04.06.2023 16:53 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі "Бук" прєвращаєтся... прєвращаєтся "Бук...
В елєгантний "Пук"!
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04.06.2023 16:55 Відповісти
яка сумна сторіз)
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04.06.2023 16:56 Відповісти
Часовому вставили окопные свечи в аналоговнет
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04.06.2023 17:33 Відповісти
Тут колись хтось привів вислів бійця який в той час під Києвом воював: "Нам пощастило, що ми воюємо з ДЛБЙБами! Їх перевага лише в їх кількості та кількості їх зброї!"
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04.06.2023 17:37 Відповісти
красиво
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04.06.2023 16:57 Відповісти
у кацапів чергова паніка в очікуванні чи то наступу, чи то прориву )
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04.06.2023 16:59 Відповісти
БУК - це жирна ціль!
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04.06.2023 17:15 Відповісти
Может тот самый, с МН17
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04.06.2023 17:34 Відповісти
Навіть ракети здетонували
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04.06.2023 17:17 Відповісти
То так горять порохові шашки маршевого двигуна
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04.06.2023 17:38 Відповісти
Ну звісно порохові - тільки порохові ( минуло тисячу років а ракети як літали на пороху так і літають ).
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04.06.2023 19:02 Відповісти
....!
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04.06.2023 19:25 Відповісти
Знать падмога не пришла подкрепленье не прислали
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Яка краса
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04.06.2023 17:28 Відповісти
Це часом не той бук , що боїнг збив??
Їх так уже нащьолкали ..
А їх є і є..
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04.06.2023 17:35 Відповісти
Це ж рашисти не знають що в нас не можна салюти пускать. Мабуть тому везуть i везуть до нас це лайно.
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04.06.2023 17:47 Відповісти
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04.06.2023 18:14 Відповісти
красивый салют дали твердотопливные двигатели ракет кацапской установки ПВО!
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04.06.2023 18:37 Відповісти
Тю! Таке вже було! )))
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04.06.2023 18:39 Відповісти
Вартість одного зенітно-ракетного комплексу становить $25 мільйонів.

Джерело:

Одного ЗРК или одной СамоходнойОгневойУстановки, которую уничтожили? Это вообще-то разные вещи.

ЗРК БУК-М1, это -
Командный пунк
Станция обнаружения и целеуказания
Самоходная огневая установка
Пуско-заряжающая установка

Важно другое. Сколько бы она ни стоила (эта СОУ), пусть хоть в 5 раз дешевле того, чем ее сожгли, но ни те две оставшиеся ракеты никуда не полетели, ни следующие 4, уже ни когда не будут на нее загружены.
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04.06.2023 18:58 Відповісти
Дві ракети десь вже полетіли
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04.06.2023 19:22 Відповісти
Хорошо горит мля! Жаль не слышно как кацапы потрескивают((
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04.06.2023 19:40 Відповісти
Гарна техніка ЗРК "Бук"! Кросіво вибухає! )
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04.06.2023 20:55 Відповісти
Ой, а что это так бумкнуло?
И где мой воздушный шарик?©
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04.06.2023 20:56 Відповісти
О який класний салют появився
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04.06.2023 22:29 Відповісти
 
 