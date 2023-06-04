ЗСУ показали фрагмент знищення російського ЗРК "Бук" на Східному напрямку. ВIДЕО
Бійці ЗСУ показали "вибухове відео": воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" на Східному напрямку
Відповідне відео знищення російського ЗРК "Бук" опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ. Вартість одного зенітно-ракетного комплексу становить $25 мільйонів.
Топ коментарі
+26 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.06.2023 16:44
+22 Urs
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+16 mrSmith
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В елєгантний "Пук"!
Їх так уже нащьолкали ..
А їх є і є..
Джерело:
Одного ЗРК или одной СамоходнойОгневойУстановки, которую уничтожили? Это вообще-то разные вещи.
ЗРК БУК-М1, это -
Командный пунк
Станция обнаружения и целеуказания
Самоходная огневая установка
Пуско-заряжающая установка
Важно другое. Сколько бы она ни стоила (эта СОУ), пусть хоть в 5 раз дешевле того, чем ее сожгли, но ни те две оставшиеся ракеты никуда не полетели, ни следующие 4, уже ни когда не будут на нее загружены.
И где мой воздушный шарик?©