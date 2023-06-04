Воїни 93 ОМБр ліквідували групу окупантів разом з російським танком. ВIДЕО
Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили черговий російський танк. З усього екіпажу залишився в живих тільки один загарбник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+20 Urs
показати весь коментар04.06.2023 17:11
+15 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар04.06.2023 17:05
+11 Яр Холодний
показати весь коментар04.06.2023 17:25
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І нема...
Все строго по плану..
- тільки вони не в курсі..