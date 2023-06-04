Воїни 93 ОМБр ліквідували групу окупантів разом з російським танком. ВIДЕО

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили черговий російський танк. З усього екіпажу залишився в живих тільки один загарбник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі.

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