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Воїни 93 ОМБр ліквідували групу окупантів разом з російським танком. ВIДЕО

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили черговий російський танк. З усього екіпажу залишився в живих тільки один загарбник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали фрагмент знищення російського ЗРК "Бук" на Східному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+20
сподіваюсь, що до вибуху не встиг далеко відбігти, і здохне на радість місцевим лисам.
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04.06.2023 17:11
+15
Лопті аж до мене у Київ прилетіли
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04.06.2023 17:05
+11
Придивися гарно - одне "тіло" випало збоку справа і пробувало до основного вибуху відгребти від танка
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04.06.2023 17:25
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Лопті аж до мене у Київ прилетіли
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04.06.2023 17:05 Відповісти
Отдай хлопцам, которые на Хаймарсах вокруг Киева, эти лапти привязали к ракетам и обратно отправили.
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04.06.2023 18:21 Відповісти
одне слово-клас !
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04.06.2023 18:38 Відповісти
на Патриотах
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04.06.2023 18:45 Відповісти
Так лапти не прилетят, сгорят до соприкосновения с землей. А вот при разрыве ракет Хаймарса будут разлетаться в виде полезных осколков.
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04.06.2023 18:58 Відповісти
rus-ні PEACE-ДА!!!
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04.06.2023 18:38 Відповісти
сподіваюсь, що до вибуху не встиг далеко відбігти, і здохне на радість місцевим лисам.
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04.06.2023 17:11 Відповісти
тварини таке лайно не їдять
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04.06.2023 18:41 Відповісти
їдять, і не тільки лиси, а як посувається лінія фронту, то і кабани йдуть слідом, бо поля пусті, а лісники на фронтах, а по селам багато собак покинутих. Я тут викладав відео з коптера крупним планом, як кошак харчується орком просто сидячі у нього на спині. Про раків я вже мовчу, бо в Київі вже питають - "а шо вони такі великі, вони у вас раптом не з Херсона..."
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04.06.2023 20:18 Відповісти
Раніше все велике було прерогативою Чорнобиля. )
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04.06.2023 20:31 Відповісти
ну, не знаю... Хіба що соми в охолоджувальних водоймах станції. Так вони і до аварії ще на початку вісімдесятих там були гігантського розміру.
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04.06.2023 20:44 Відповісти
Соми то таке. Я мав на увазі, що якщо на базарі хтось продавав величезну картоплю чи щось незвичайно велике (про гриби я вже мовчу), то люди часто запитували, чи часом вони не з Чорнобиля їх привезли? Така, свого часу, шутка гумору була. )
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04.06.2023 21:04 Відповісти
Невже всередині ніхто не вижив?!
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04.06.2023 17:15 Відповісти
Придивися гарно - одне "тіло" випало збоку справа і пробувало до основного вибуху відгребти від танка
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04.06.2023 17:25 Відповісти
Воно там загоряло до детонації БК.
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04.06.2023 17:48 Відповісти
Не випав, а відійшов по своїх справах
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04.06.2023 18:07 Відповісти
Біля Феодосії окупанти знайшли ще один безпілотник, який не розірвався. Окупанти перекрили дорогу, чекають на вибухотехніків. Все за планом
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04.06.2023 17:16 Відповісти
Чого це вони самі падають? А взагалі то, якщо це камікадзе, то потрібно ставити на них якісь підривники, які будуть вибухати в будь якому випадку (якщо він вже впав) при контакті з землею чи реагувати на наближення до нього. Все одно йому кабздець, а так хоч щось...
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04.06.2023 20:40 Відповісти
от хєрйогознає. Нема нічого простішого, знаючи, що летіти до цілі 90 хвилин, приладнати до бойової частини ВЗД-6Ч, та виставити його на дві, чи три години, чи чотири години. Навіть поставити якйсь дешевий ВЗД-1М, яких на складах залишилось як гною. Так би через годин шість завантажили, та поїхали у штаб з трофєєм, а той ВЗД зразу хєр побачиш, бо заховати в бч його можно перфектно.
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04.06.2023 21:02 Відповісти
Я в цих ВЗД зовсім нічого не тямлю, але таке досить логічне запитання в мене виникло. Навіщо, взвгвлі, ворогам роздивлятися як і з чого воно зроблено?
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04.06.2023 21:10 Відповісти
взагалі-то логічно, що там повинен бути вибухотехнік, якій встановлює ударний підривач дістанційної дії, то встановити ВЗД з детонаторм як-то кажуть - "мінутноє дєло". Мабуть були впевнені, що в них все долетить, а виявилось двигло - гівно: заглох, і дрон плавно спланував на поле.
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04.06.2023 21:44 Відповісти
Гойда!
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04.06.2023 17:26 Відповісти
Була людина-
І нема...
Все строго по плану..
- тільки вони не в курсі..
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04.06.2023 17:26 Відповісти
кацапи не люди, а істоти без емпатії.
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04.06.2023 18:11 Відповісти
Оце файно! Навiть металобрухту не лишилось ))
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04.06.2023 17:40 Відповісти
бурятськи мілітаристи в пошуках Степана Бандери
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04.06.2023 17:42 Відповісти
Фаєр-шоу 100 левела.
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04.06.2023 18:57 Відповісти
Кацапські мерзотники утилізовані, а могли б зараз на Рублівці мародерити.
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04.06.2023 19:27 Відповісти
Щось дуже сумнівно, що там хтось залишився живим. Навіть той, що встиг випасти.
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04.06.2023 20:46 Відповісти
Жаль, одному русскому выродку удалось таки уцелеть(((
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04.06.2023 22:10 Відповісти
Релакс...)))
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05.06.2023 12:12 Відповісти
 
 