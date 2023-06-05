Бойовий медик з позивним Трава під обстрілом надає допомогу двом пораненим українським воїнам. ВIДЕО 18+
Бойовий медик з позивним Трава опублікував відеозапис, на якому зафільмований момент надання медичної допомоги двом пораненим українським воїнам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох поранених. Один з них має поранення в обличчя. На момент прибуття медика на позицію у нього була некритична кровотеча. Інший боєць мав тяжкі поранення в руки, ноги та тулуб. На кадрах видно тіло одного загиблого бійця.Трава надав медичну допомогу обом бійцям і на момент евакуації вони були живі.
"Відео зняте 20 квітня о 18:05 за 20 хв до мого поранення, нікого з хлопців не знаю, ні позивних ні підрозділу, прибіг на крики, всі поранені живі але знайти їх не можу і їхнього стану на цей час не знаю! Можливо це відео допоможе їх знайти, поширюйте!", - пише медик у коментарі до відеозапису.
Будь ласка, зачекайте...
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Такі відео будуть заважати "понять і прастіть"
ото потрібно показати тим ***** з мінфіну що говорять про
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пеньоари для бійців на передовій і оподатковують те що купують
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волонтери..
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.Щодня прокручувати у верховній раді перед початком засідань
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Та їм пох... на тих поранених і загиблих. Вони лиш про своє дбають.
та про загиблих дітей ?
питання теж риторичне...
Одужання пораненим
Подяка бойовому медику за сміливість і тяжку роботу
Війну, геноцид, знищення України розпочала і проводить т.зв. расєя і руzкій народ.
А ти, ******** московський, чекай в гості СБУ.
І само собою Божого суду, коли здохнеш.
Крадуть українці--- не інопланетяни.. з них і потрібно починати..
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А Перезедента залиште в покої хоч би на час війни..
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Всі міжусобиці тільки на користь ворогам...
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Попередники Зеленського були в рази гірші за нього..
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Як що ви так вУмні- балотуйтесь - докажіть що ви кращі та розумніші
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це наш
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Героям слава!!!
для можновладців - контракти, схеми, секретні закупівлі, нацмарафон, транші мвф, фіндопомога, блокування податкових декларацій - золота пора, встигай освоювати.
а давайте ще волонтерську допомогу оподаткуємо 20%, якось вона вислизає із загального потоку.
Падлы рашистские...😠
Боляче, дуже боляче. Не думаю, що ігри з контрнаступом виправдовує ставку. Тут ставка іде на життя людей, а не на тупі засідання далеко не військових чиновників
Пишіть близьким що на фронті і питайте що їм треба відправити. Вони віддають за нас всіх найцінніше!