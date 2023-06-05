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Бойовий медик з позивним Трава під обстрілом надає допомогу двом пораненим українським воїнам. ВIДЕО 18+

Бойовий медик з позивним Трава опублікував відеозапис, на якому зафільмований момент надання медичної допомоги двом пораненим українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох поранених. Один з них має поранення в обличчя. На момент прибуття медика на позицію у нього була некритична кровотеча. Інший боєць мав тяжкі поранення в руки, ноги та тулуб. На кадрах видно тіло одного загиблого бійця.Трава надав медичну допомогу обом бійцям і на момент евакуації вони були живі.

"Відео зняте 20 квітня о 18:05 за 20 хв до мого поранення, нікого з хлопців не знаю, ні позивних ні підрозділу, прибіг на крики, всі поранені живі але знайти їх не можу і їхнього стану на цей час не знаю! Можливо це відео допоможе їх знайти, поширюйте!", - пише медик у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польські парамедики показали, як рятують у Бахмуті поранених українських бійців. ВIДЕО

Автор: 

поранення (2804) бойові дії (3808) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+56
Як би таке хоч раз на марафоні перемоги показали.
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05.06.2023 10:04
+54
Тяжке відео.
Одужання пораненим
Подяка бойовому медику за сміливість і тяжку роботу
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05.06.2023 10:08
+49
Де ота людина, що замість снарядів, мін, ракет все закатувала в асфальт? Не бажає зі своєю сворою на поле бою, коли кацап криє і мінами і снарядами, а в нас їх немає, бо "Мотот" не такий, САУ "Богдана" не така, ракети не на часі, а свого нічого, тільки понти по відосах. В той час міністр зі своєю сворою крадуть 9 мільярдів, виділених на закупку снарядів в інших країнах і їх крадуть. Крадуть на яйцях, картоплі, яблуках... Де совість у вас щирі укгаїнці, які захопили всі посади, напялили на себе наші однострої і отримують нагороди і оплески на заході, які предназнпачені не вам, а оцим і таким хлопцям?
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05.06.2023 10:11
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Як би таке хоч раз на марафоні перемоги показали.
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05.06.2023 10:04 Відповісти
На марафоні мосейчук розповідає, як вона зоче "понять і простіть" срускіх.
Такі відео будуть заважати "понять і прастіть"
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05.06.2023 10:12 Відповісти
А ще би показати тим цинічним тварюкам, які постійно зловтішаються "де контрнаступ?"
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05.06.2023 10:13 Відповісти
у нього в головє війна скінчилась ,а зараз час ******* гроші
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05.06.2023 10:13 Відповісти
----
ото потрібно показати тим ***** з мінфіну що говорять про
..
пеньоари для бійців на передовій і оподатковують те що купують
..
волонтери..
....
.Щодня прокручувати у верховній раді перед початком засідань
....
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05.06.2023 10:17 Відповісти
У Верховній Раді? Стефанчукам?
Та їм пох... на тих поранених і загиблих. Вони лиш про своє дбають.
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05.06.2023 10:35 Відповісти
Чи слід таке відео викладати для наших.... Питання риторичне
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05.06.2023 10:22 Відповісти
чи слід повідомляти про загиблих під час обстрілів мирного населення
та про загиблих дітей ?

питання теж риторичне...
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05.06.2023 11:17 Відповісти
Звичайно, і не тільки повідмляти, а й поширювати для всієї міжнародної спільноти. Воно буде грати на нашу користь. Але якщо потенційні новобранці подивляться весь цей жах, то це мінус декілька тисяч солдат.
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05.06.2023 13:05 Відповісти
А наші по-твоєму сліпі? Чи ти думаєш що до публікації відео всі були щасливі як на обкладинці Вартової башти?
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05.06.2023 15:50 Відповісти
Чим більше буде таких відео, тим складніше буде йти подальша мобілізація
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05.06.2023 18:18 Відповісти
Тяжке відео.
Одужання пораненим
Подяка бойовому медику за сміливість і тяжку роботу
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05.06.2023 10:08 Відповісти
Заставила подивитися до кінця . Хай прокляті будуть ті,хто привів війну в Україну
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05.06.2023 10:14 Відповісти
Це вірно і коментарі не потребує
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05.06.2023 10:58 Відповісти
Закрий їбало, ****** московська тварина.

Війну, геноцид, знищення України розпочала і проводить т.зв. расєя і руzкій народ.

А ти, ******** московський, чекай в гості СБУ.
І само собою Божого суду, коли здохнеш.
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05.06.2023 15:36 Відповісти
З такою "роботою" медика-селюка не виживеш. Його треба назад на перепідготовку.
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05.06.2023 15:03 Відповісти
А таки вижили. Скільки врятованих життів на вашому рахунку?
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11.06.2023 11:43 Відповісти
Де ота людина, що замість снарядів, мін, ракет все закатувала в асфальт? Не бажає зі своєю сворою на поле бою, коли кацап криє і мінами і снарядами, а в нас їх немає, бо "Мотот" не такий, САУ "Богдана" не така, ракети не на часі, а свого нічого, тільки понти по відосах. В той час міністр зі своєю сворою крадуть 9 мільярдів, виділених на закупку снарядів в інших країнах і їх крадуть. Крадуть на яйцях, картоплі, яблуках... Де совість у вас щирі укгаїнці, які захопили всі посади, напялили на себе наші однострої і отримують нагороди і оплески на заході, які предназнпачені не вам, а оцим і таким хлопцям?
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05.06.2023 10:11 Відповісти
Немає у їх совісті від слова ЗОВСІМ. Й не шукайте - даремно згаєте час.
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05.06.2023 11:19 Відповісти
===
Крадуть українці--- не інопланетяни.. з них і потрібно починати..
...
А Перезедента залиште в покої хоч би на час війни..
..
Всі міжусобиці тільки на користь ворогам...
..
Попередники Зеленського були в рази гірші за нього..
..
Як що ви так вУмні- балотуйтесь - докажіть що ви кращі та розумніші
...
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09.06.2023 01:09 Відповісти
Ну, звісно, шо гірші. Не "усталі ат вайни", створили на пустому місці армію, стримували х.ла, десятки тисяч українців були живі, працювали, виховували дітей. Отак було хєрово!
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11.06.2023 11:47 Відповісти
Так форма руснявая же, разве нет?!
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05.06.2023 10:11 Відповісти
Я не думаю що б наш медик докладав би таких зусиль щоб москаля врятувати
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05.06.2023 10:15 Відповісти
Я с вами согласен, но все же, форма капец прям, а у наших ребят даже повязок нет, Ну медику нашему респект, как и нашим ребятам, если наши, то пусть выздоравливают!!!! Я просто уже подумал что он их (руснявых орков) так спасает чтоб в плен взять!
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05.06.2023 10:19 Відповісти
поранений на самому початку відео каже українською "Добий мене"
це наш

Життя та одужання Героям !
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05.06.2023 11:20 Відповісти
Медик також був поранений. Сім життів йому,бо насправді він Молодець
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05.06.2023 12:38 Відповісти
У того що тяжкий піксель, хіба не видно. А той що отримав в обличчя міг сам купити собі форму.
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05.06.2023 12:20 Відповісти
Щоб стратеги диванні менше кричали "де той контрнаступ?", "чому не починають контрнаступ?"
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05.06.2023 10:29 Відповісти
стояння в обороні не наближає цей ужас до кінця на відміну від наступу
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05.06.2023 10:38 Відповісти
Звісно, але до наступу треба підготуватись, а не бігти в наступ бо земля замерзла чи висохла.
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05.06.2023 10:47 Відповісти
до чого тут одне до одного? Вбивство московитами українців і звільнення територій і українців? Чи це українці змушують московитів вбивати нас?
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05.06.2023 10:40 Відповісти
Пані, це взаємопов'язані речі, при звільненні територій буде дуже багато таких ситуацій як на відео, тому до наступу слід ретельно готуватись, щоб мінімізувати втрати. А мій коментар адресований цинічним потворам, які щодня зловтішаються де той контрнаступ.
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05.06.2023 10:52 Відповісти
Насправді ми нічого не знаємо, про ретельно і все інше. Але чуємо, що можливість звільнення є, ще з осені минулого року. Але погоджуюсь, головне результат і життя українців, в тому числі на окупованих територіях.
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05.06.2023 10:58 Відповісти
сенс в тому, щоб вінневтіки з промитими мозгами лайномарафону "вжемайжеперемогли", подивилась і замість того щоб піти в кафе - надіслала гроші волонтеру чи іншим способом допомагала зсу
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05.06.2023 10:52 Відповісти
чекаю на комент малярши та подоляки
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05.06.2023 10:20 Відповісти
Алгоритм MARCH спасає життя ... Тяжке відео, але потрібне, навіть як практичне про військову медицину ...
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05.06.2023 10:47 Відповісти
Цей медик про той алгоритм і не чув ніколи. Через таких медиків купа людей вже руки-ноги втратила.
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05.06.2023 15:06 Відповісти
Ви знаєте як краще? То може приміните свої знання там, а не тут? Медиків на фронті дуже не вистачає і ними часто стають хто може і знає хочь щось.
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06.06.2023 01:28 Відповісти
Воно паскудний троль
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11.06.2023 12:00 Відповісти
Серце просто щимить лише від того,що дивишся.А як наші хлопці терплять то все...Яке горе і страждання принесли ******** кацапські на нашу землю.Скільки горя,скільки болю...
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05.06.2023 10:48 Відповісти
П*ЗДЕЦЬ...
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05.06.2023 10:55 Відповісти
Треба жити, хлопці, треба жити. Досить померлих Героїв
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05.06.2023 10:56 Відповісти
Боже, допоможи нашим хлопцям, щоб були здорові.
Загиблому Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.06.2023 11:15 Відповісти
***** гореть в Аду.
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05.06.2023 11:27 Відповісти
війна для народу, та для військових з волонтерами.
для можновладців - контракти, схеми, секретні закупівлі, нацмарафон, транші мвф, фіндопомога, блокування податкових декларацій - золота пора, встигай освоювати.
а давайте ще волонтерську допомогу оподаткуємо 20%, якось вона вислизає із загального потоку.
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05.06.2023 11:33 Відповісти
Я дивлюсь і плачу не можу втриматись.
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05.06.2023 11:34 Відповісти
Надеюсь их починят в госпитале. 😟 Держите в курсе, как там с ними в дальнейшем сложилось.

Падлы рашистские...😠
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05.06.2023 11:56 Відповісти
Боже, Боже. Скіки на Україну чекає після війни інвалідів, хто виживе, після таких поранень. І знайдуться ж суки, котрі скажуть - а ми тебя туда не посылали.
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05.06.2023 12:02 Відповісти
Война, какая она есть..
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05.06.2023 12:10 Відповісти
це *******, русня тварі
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05.06.2023 12:15 Відповісти
З раною щелепи буде усе ок, інший має втрату крові і велику, блідий. Коліно вщент, лікоть також. Медик написав,що евакуацію провели, значить живі. А ось тіло загиблого захисника..
Боляче, дуже боляче. Не думаю, що ігри з контрнаступом виправдовує ставку. Тут ставка іде на життя людей, а не на тупі засідання далеко не військових чиновників
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05.06.2023 12:36 Відповісти
Хоч дуже цинічно, але може як дуже сильне скалічення, то дати укол щоб заспокоївся і щоб не боліло і не мучити людину. В деяких випадках смерть це краще.
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05.06.2023 12:50 Відповісти
Медику мегареспект! Після таких відео переосмислюєш своє життя, а в голові крутиться лиш одна думка - скоріш би кінець цієї проклятої війни. З поступками чи без - але щоб "твердий" фініш. Назавжди. І нехай пробачать мене свідки "негайного контрнаступу" і "кордонів 91 року". Просто уявімо себе на місці цих хлопців...
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05.06.2023 12:51 Відповісти
Медиком тяжко бути потрібно вміти вимикати співпереживання.
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05.06.2023 12:55 Відповісти
Не вірте марафонам що все гаразд.
Пишіть близьким що на фронті і питайте що їм треба відправити. Вони віддають за нас всіх найцінніше!
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05.06.2023 13:11 Відповісти
Невже русскіє і далі будуть жити на Землі? А Світ скаже - не хочемо ескалації. Це страшно. Також одразу розпізнаю путінських ботів приблизно в третині коментів.
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05.06.2023 14:47 Відповісти
Медику респект. А от міноборони гандони, у бійця один турнікет і той китайський.
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05.06.2023 15:27 Відповісти
 
 