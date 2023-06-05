Бойовий медик з позивним Трава під обстрілом надає допомогу двом пораненим українським воїнам. ВIДЕО 18+

Бойовий медик з позивним Трава опублікував відеозапис, на якому зафільмований момент надання медичної допомоги двом пораненим українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно двох поранених. Один з них має поранення в обличчя. На момент прибуття медика на позицію у нього була некритична кровотеча. Інший боєць мав тяжкі поранення в руки, ноги та тулуб. На кадрах видно тіло одного загиблого бійця.Трава надав медичну допомогу обом бійцям і на момент евакуації вони були живі.

"Відео зняте 20 квітня о 18:05 за 20 хв до мого поранення, нікого з хлопців не знаю, ні позивних ні підрозділу, прибіг на крики, всі поранені живі але знайти їх не можу і їхнього стану на цей час не знаю! Можливо це відео допоможе їх знайти, поширюйте!", - пише медик у коментарі до відеозапису.

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