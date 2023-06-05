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Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО

Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика", яку окупанти сховали та замаскували у невеликій посадці біля поля. Дрон вартістю 20 тисяч гривень знищив ворожу техніку вартістю в мільйони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон, куплений за гроші читачів Цензор.НЕТ, знищує ворожий танк: "Ваш донат долетів куди треба". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) дрони (4706) САУ (223)


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Красівоє ))
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05.06.2023 16:37 Відповісти
красівоє...
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05.06.2023 16:37 Відповісти
Ганеенько
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05.06.2023 16:39 Відповісти
Браконь'єр ! Квітку знищив !
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05.06.2023 16:44 Відповісти
Зав'яла рашистська квітка - більше не смердітиме! Сподіваюсь, що садоводи, які її доглядали, теж!
Слава ЗСУ!
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05.06.2023 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ftaGDj8FeDM У-ля-ля шмяки бум!
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05.06.2023 16:58 Відповісти
Здоровля усопшим !!!
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05.06.2023 18:02 Відповісти
 
 