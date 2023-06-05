Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО
Дрон-камікадзе виявив та знищив російську САУ 2С1 "Гвоздика", яку окупанти сховали та замаскували у невеликій посадці біля поля. Дрон вартістю 20 тисяч гривень знищив ворожу техніку вартістю в мільйони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.
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