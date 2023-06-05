Воїни 77 ОАеМБр показали знищення ворожих БПЛА. ВIДЕО
Воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищують ворожі літальні апарати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували бійці 77-ї ОАеМБр у соцмережі.
"Десантники постійно виявляють та вражають повітряні цілі, чим убезпечують роботу дружніх артилерійських підрозділів", - написали бійці.
"Наразі Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших, саме тут літає велика кількість ворожих БПЛА, і десантники 77-ї бригади вправно знищують їх та зачищають українське небо та наближають нас до перемоги", - уточнили воїни.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар05.06.2023 17:38 Відповісти Мені подобається 3
Геннадій Олександрович Курячий
показати весь коментар05.06.2023 19:22 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль