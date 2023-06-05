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Воїни 77 ОАеМБр показали знищення ворожих БПЛА. ВIДЕО

Воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищують ворожі літальні апарати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували бійці 77-ї ОАеМБр у соцмережі.

"Десантники постійно виявляють та вражають повітряні цілі, чим убезпечують роботу дружніх артилерійських підрозділів", - написали бійці.

"Наразі Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших,  саме тут літає велика кількість ворожих БПЛА, і десантники 77-ї бригади вправно знищують їх та зачищають українське небо та наближають нас до перемоги", - уточнили воїни.

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знищення (7243) ЗСУ (7545)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.06.2023 17:38 Відповісти
Земляки,хай вас Бог береже!
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05.06.2023 19:22 Відповісти
 
 