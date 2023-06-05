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Бійці ССО ліквідували групу окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Групу російських окупантів ліквідовано на Південному напрямку завдяки воїнам ССО України. Під час виконання завдання, оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували бійці ССО у соцмережі.

"Коли почався обстріл противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними", - написали воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 77 ОАеМБр показали знищення ворожих БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) ССО (519)


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как в Хищнике....
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05.06.2023 18:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.06.2023 18:10 Відповісти
Боже Допоможи Україні і Захисникам!!!
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05.06.2023 18:15 Відповісти
Сьогодні кацапопад.
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05.06.2023 18:16 Відповісти
Всі відео що показують, це не сьогоднішні і не вчорашні, їх викладають в інет трохи згодом.
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05.06.2023 18:20 Відповісти
Конашенко - Патерь нет!

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05.06.2023 18:21 Відповісти
Вдалого полювання Героям!
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05.06.2023 21:24 Відповісти
 
 