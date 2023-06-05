Бійці ССО ліквідували групу окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО
Групу російських окупантів ліквідовано на Південному напрямку завдяки воїнам ССО України. Під час виконання завдання, оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу за допомогою дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували бійці ССО у соцмережі.
"Коли почався обстріл противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними", - написали воїни.
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