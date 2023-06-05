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Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Корнет". ВIДЕО

На Луганщині бійці 66-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою трофейного ПТРК "Корнет"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опубліковали у соцмережі.

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танк (2067) знищення (7243) ПТРК (94)


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Молодці хлопці! Смерть кацапам! Путлер капут!
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05.06.2023 19:58 Відповісти
З-під куща стріляв "Корнет",
Не потрібен вже й пакет.
Бо кацап згорів із танком,
Українським гарним ранком.
Що шукав кацап -знайшов
В пекло з бибухом пішов.
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05.06.2023 19:58 Відповісти
перешли на трофейные корнеты?
ну, раз они есть, почему бы и нет. особенно если под рукой.
кацапам должно быть жарче и поганнее вдвойне из за того что их ****** их же оружием.
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05.06.2023 21:00 Відповісти
Дурня.Союзники передавали невеличкі партії ,експортні варіанти.
Бачив в 17ці. Новеньку,упаковану,з ящика діставали.
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05.06.2023 22:17 Відповісти
- Куме! Ви чули - кацапи пишуть, що з-за великої різноманітності у типах озброєння та калібрах ***********, які використовують ЗСУ, у наших бійців проблеми виникають у забезпеченні ************ та ремонті техніки!
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать весь комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!

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05.06.2023 21:43 Відповісти
Россияне! Бесплатная реклама российского оружия! Но есть нюанс...
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05.06.2023 22:32 Відповісти
 
 