Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Корнет". ВIДЕО
На Луганщині бійці 66-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою трофейного ПТРК "Корнет"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опубліковали у соцмережі.
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Не потрібен вже й пакет.
Бо кацап згорів із танком,
Українським гарним ранком.
Що шукав кацап -знайшов
В пекло з бибухом пішов.
ну, раз они есть, почему бы и нет. особенно если под рукой.
кацапам должно быть жарче и поганнее вдвойне из за того что их ****** их же оружием.
Бачив в 17ці. Новеньку,упаковану,з ящика діставали.
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать весь комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!