Окупант потрапив під вогонь ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО
Російський військовий потрапив під стрілецький вогонь у районі Павлівки Донецької області. Окупанту врятуватись не вдалось, як і його напарнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент обстрілу ворога опублікували у соцмережі.
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можуть тривати не довше автоматної черги!»
/Василь Кук/
)))
Я уявляю як він в свої останні секунди притискався до тієї землі!
"Специально для российских будущих вдов, жаждущих белую Lada: Online-трансляция ликвидации вашего мобилизованного мужа!".