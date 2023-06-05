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Окупант потрапив під вогонь ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Російський військовий потрапив під стрілецький вогонь у районі Павлівки Донецької області. Окупанту врятуватись не вдалось, як і його напарнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент обстрілу ворога опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили російський танк з ПТРК "Корнет". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+51
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги!»

/Василь Кук/
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05.06.2023 20:47
+30
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05.06.2023 20:41
+18
хорошая работа марксмана.
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05.06.2023 20:46
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05.06.2023 20:41 Відповісти
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05.06.2023 21:18 Відповісти
Там броня 8 + йому пофіг... І другові що дальші лежав думаю вже тоже пофіг....
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05.06.2023 20:44 Відповісти
йому у дупу попали спочатку. а при попаданні в бронік в одне і те саме місце хіба броніку в тому місці не гаплик?
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05.06.2023 23:27 Відповісти
Точно, и КОЗЛОРОГОМУ и его другу на концерте Кобзона броня +8 или +28 уже ПОФИГ.
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06.06.2023 00:35 Відповісти
Свинцовый массаж )
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05.06.2023 20:44 Відповісти
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05.06.2023 21:10 Відповісти
свинцеві примочки
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05.06.2023 22:55 Відповісти
хробак
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05.06.2023 20:45 Відповісти
хорошая работа марксмана.
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05.06.2023 20:46 Відповісти
Кулетерапія
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05.06.2023 20:46 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги!»

/Василь Кук/
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05.06.2023 20:47 Відповісти
Свинья в джакузи. Тильки водичку нет, но свинья есть.
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05.06.2023 20:50 Відповісти
Миттєве покращення росіянина!
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05.06.2023 20:50 Відповісти
Уколошкали кацапа.
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05.06.2023 20:50 Відповісти
Правду кажуть: не тікай від снайпера - помреш втомленим!
)))
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05.06.2023 20:52 Відповісти
О большой пользе бронежилетов,как говорится.Здоровья померлому.
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05.06.2023 20:53 Відповісти
посмотрите анпакинг кацапских броников. Видео можно найти в интернете.
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05.06.2023 20:59 Відповісти
пару раз и по ногам попало
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05.06.2023 21:17 Відповісти
в сраку попало
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05.06.2023 23:28 Відповісти
пуля-дура, путин-молодец
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05.06.2023 20:54 Відповісти
Перевизначення фрази "У вас є вогонь?"
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05.06.2023 20:56 Відповісти
Там рядом ещё один хробак лежит....наверно тоже пытался переползти.
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05.06.2023 21:00 Відповісти
От жартівники! Дупу кацапу порвали!!!
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05.06.2023 21:01 Відповісти
Душевно так по домашньому вони лежать, приємно дивитись.
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05.06.2023 21:03 Відповісти
Напарник молодець. Ліг та й лежить. А цей дригається як дурник.))
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05.06.2023 21:04 Відповісти
Хотіли ублюдки української землі? Отримали сповна!👏👏👏
Я уявляю як він в свої останні секунди притискався до тієї землі!
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05.06.2023 21:09 Відповісти
Наступне відео від цензора як окупант просить у нашого дрона закурити
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05.06.2023 21:09 Відповісти
дивитись, як ліквідують кацапа, все одно, що чудову музику слухати... кулі лягають, як ноти...
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05.06.2023 21:12 Відповісти
гарне відео
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05.06.2023 21:12 Відповісти
Таких видео в сетях где дохнут орки не сосчитать но мокшанские дебилы вступают в эти ряды и едут воевать против Украины с мечтой что они бессмертны . Придурки конченные ************ вас ждет смерть и ваши трупы будут грызть собаки и дикие звери!
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05.06.2023 21:23 Відповісти
Совсем не хотел он отползать с территории Украины,так все было душевно по свинцовому
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05.06.2023 21:30 Відповісти
Трудно для жены и ее хахоля зарабатывать на ладу
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05.06.2023 21:30 Відповісти
Хорошего ему настроения
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05.06.2023 21:35 Відповісти
Разийа настолько великая страна что ее граждане кредит закрыть могут только так
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05.06.2023 21:38 Відповісти
Черный юмор:
"Специально для российских будущих вдов, жаждущих белую Lada: Online-трансляция ликвидации вашего мобилизованного мужа!".
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05.06.2023 21:53 Відповісти
Легкий приємний вітерець так ніжно пестить яскраво зелену траву...
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05.06.2023 22:01 Відповісти
не дарма життя прожив
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05.06.2023 23:53 Відповісти
 
 