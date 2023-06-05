Окупант потрапив під вогонь ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Російський військовий потрапив під стрілецький вогонь у районі Павлівки Донецької області. Окупанту врятуватись не вдалось, як і його напарнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент обстрілу ворога опублікували у соцмережі.

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