У Запорізькій області знищено російський танк Т-80. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку тривають бої уздовж лінії фронту: під Новодарівкою ЗСУ підбили російський модернізований танк Т-80. Наші бійці знищили ворожу техніку за допомогою українського бойового танка T64BV.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.

Село Новодарівка, розташоване на кордоні Запорізької і Донецької областей і є так званою "червоною зоною", яка перебуває під тимчасовою окупацією.

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