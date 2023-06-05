У Запорізькій області знищено російський танк Т-80. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку тривають бої уздовж лінії фронту: під Новодарівкою ЗСУ підбили російський модернізований танк Т-80. Наші бійці знищили ворожу техніку за допомогою українського бойового танка T64BV.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.
Село Новодарівка, розташоване на кордоні Запорізької і Донецької областей і є так званою "червоною зоною", яка перебуває під тимчасовою окупацією.
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+8 Александр Иванов #442761
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+8 Александр Иванов #442761
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+6 FT FT
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Если вправо ушла 64-ка, то кто стрелял во второй танк, слева на экране( в правый борт второго танка)?