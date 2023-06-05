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У Запорізькій області знищено російський танк Т-80. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку тривають бої уздовж лінії фронту: під Новодарівкою ЗСУ підбили російський модернізований танк Т-80. Наші бійці знищили ворожу техніку за допомогою українського бойового танка T64BV.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки наших воїнів опублікували у соцмережі.

Село Новодарівка, розташоване на кордоні Запорізької і Донецької областей і є так званою "червоною зоною", яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант потрапив під вогонь ЗСУ на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+8
Танкіст ваня даже встиг катапультіроватися.
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05.06.2023 21:37
+8
Вони його вдосконалили, кришка під час вибуху злітає догори, це вимога страхової на отримання лади вести.
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05.06.2023 21:46
+6
Как он катапультируется если мангал мешает
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05.06.2023 21:42
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Танкіст ваня даже встиг катапультіроватися.
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05.06.2023 21:37 Відповісти
Как он катапультируется если мангал мешает
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05.06.2023 21:42 Відповісти
Вони його вдосконалили, кришка під час вибуху злітає догори, це вимога страхової на отримання лади вести.
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05.06.2023 21:46 Відповісти
он с башней катапультировался, там видно
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05.06.2023 22:04 Відповісти
Похоже после того как его долбанули он продолжал ехать ещё метров 100, и потом сдетонировал БК. Красота!
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05.06.2023 21:51 Відповісти
Я не зразу знайшов нашу 64, видно москалі 64 не бачили. Вдарили по москалю як з снайперки, метрів за 600
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05.06.2023 21:55 Відповісти
Джавелін зажигаєт агні. Феєричні атракціони "літаючі буряти" та "скрєпна детонація" ...
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05.06.2023 22:04 Відповісти
в данном случае его из танка завалили
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05.06.2023 22:21 Відповісти
ехало три штуки бортом к нашим, первого завалили, второй поехал спокойно дальше, третий начал пятится в сторону взорванного - пьяные что-ли ?
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05.06.2023 22:24 Відповісти
А они бывают трезвые?
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05.06.2023 22:31 Відповісти
Ничего не понял. На поле перед пасадкой стоят 2 танка без признаков жизни, по дороге за пасадкой едут тва танка, первый проезжает, а во второй прилетает откуда-то слева, они продолжают ехать, потом второй загорается, в это время из-за посадки выезжает танк и едет вправо, а за посадкой еще один(получается первый из той пары) пятится назад, в сторону горящего ....
Если вправо ушла 64-ка, то кто стрелял во второй танк, слева на экране( в правый борт второго танка)?
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05.06.2023 22:31 Відповісти
присмотрись, один из двух танков что перед посадкой, крутит башней, думаю это он влупил в просвет между деревьями в танк, прямо через посадку.
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05.06.2023 22:41 Відповісти
Але ж ознаки пострілу з танку (стовб диму зі стволу і піднятого пилу з землі) немає.
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05.06.2023 22:58 Відповісти
На 12 секунде явный прилет слева и такое ощущение будто либо пробитие насквозь через борта за катками, либо где-то за башней и струя кумулятивная улетела дальше в поле. Но что-то там все-таки загорелось в боевом отделении, потому что позже пыхнули пороха в боеукладке.
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05.06.2023 23:02 Відповісти
Ещё вот дымок заметен во время взрыва в 0:34. Возможно гранатомётчик. Хотя дымок на секунду после взрыва...
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06.06.2023 00:56 Відповісти
Не было Т-64, это мина DM-22, все танки на видео российские, все пять.
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06.06.2023 09:55 Відповісти
Похоже что так

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06.06.2023 10:57 Відповісти
 
 