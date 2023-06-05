Ворожий БПЛА знищений українськими аеророзвідниками на одному з напрямків фронту. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту працював ворожий дрон. Українські аеророзвідники не розгубилися і знищили російський БПЛА методом тарану.
Про це повідомляє на телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як над позиціями наших бійців літає ворожий дрон, його відстежують аеророзвідники, а тоді запускають свій БПЛА.
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