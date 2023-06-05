УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13388 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 470 10

Ворожий БПЛА знищений українськими аеророзвідниками на одному з напрямків фронту. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту працював ворожий дрон. Українські аеророзвідники не розгубилися і знищили російський БПЛА методом тарану.

Про це повідомляє на телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як над позиціями наших бійців літає ворожий дрон, його відстежують аеророзвідники, а тоді запускають свій БПЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області знищено російський танк Т-80. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
05.06.2023 22:16
+1
Star War.
показати весь коментар
05.06.2023 22:22
+1
Может быть и 1:0. Атакующий оператор готов к столкновению и если его винты не пострадают, то может и удержать дрон.
показати весь коментар
05.06.2023 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2023 22:16 Відповісти
Star War.
показати весь коментар
05.06.2023 22:22 Відповісти
Может быть и 1:0. Атакующий оператор готов к столкновению и если его винты не пострадают, то может и удержать дрон.
показати весь коментар
05.06.2023 23:13 Відповісти
Как сказать. Вопрос в том, сколько стоит дрон перехватчик, и сколько всего дронов у обеих сторон. И если сбивают тараном - значит есть экономический смысл сбивать тараном.
показати весь коментар
05.06.2023 23:20 Відповісти
Судячи з відео не Верхній дрон пікірував (розміри водойми внизу стабільні), а нижній летів вгору (можливо випадковість).
показати весь коментар
05.06.2023 23:52 Відповісти
Там висоти великі, а дрони і відстані між дронами малі.
показати весь коментар
05.06.2023 23:59 Відповісти
Тоді це цілеспрямована атака нижнього дрона.
показати весь коментар
06.06.2023 00:02 Відповісти
ну да .. дрон (кацапів ) знімав небо України ... просто дрон шарив і рішив що треба вище а наш перехопив ... молодці .. кацапи без очей ... а наші розпакують новий .. потім там заберуть 2 дрони де впали через день --- бо то є Україна
показати весь коментар
06.06.2023 00:11 Відповісти
 
 