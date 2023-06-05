На Харківщині оператори ССО нищать окупантів за допомогою дронів. ВIДЕО

На Харківщині оператори ССО продовжують зачищати нашу землю від ворога. Завдяки БПЛА бійці скинули гранату в окоп ворога та ліквідували його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували бійці 3-го окремого полку СпП імені княза Святослава Хороброго.

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"Ще один "визволитель" відправився на "виступ Кобзона" завдяки філігранній роботі оператора дрона та гранаті Ф1. І так буде з кожним!", - написали воїни.