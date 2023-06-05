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Новини Відео Війна
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На Харківщині оператори ССО нищать окупантів за допомогою дронів. ВIДЕО

На Харківщині оператори ССО продовжують зачищати нашу землю від ворога. Завдяки БПЛА бійці скинули гранату в окоп ворога та ліквідували його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували бійці 3-го окремого полку СпП імені княза Святослава Хороброго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий БПЛА знищений українськими аеророзвідниками на одному з напрямків фронту. ВIДЕО

"Ще один "визволитель" відправився на "виступ Кобзона" завдяки філігранній роботі оператора дрона та гранаті Ф1. І так буде з кожним!", - написали воїни.

Автор: 

ліквідація (3924) ССО (519) дрони (4706)


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Топ коментарі
+10
кацапа в природной среде легко обнаружить по кучам мусора, которые кацап генерирует. Замедленная реакция обуславливается тем, что в момент, свободный от копания себе могилы, кацап предавался мечтаниям о трофейной стиральной машинке, которую он привезёт в свою чухлому.
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05.06.2023 23:41
+4
Непогано б створити якусь схожу доставку і для наших хабарників.
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05.06.2023 23:45
+3
був буратік - і нема буратіка
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05.06.2023 23:39
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2 рази показав кацапу хер з гранати, а потім вбив хером.
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05.06.2023 23:34 Відповісти
був буратік - і нема буратіка
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05.06.2023 23:39 Відповісти
мені задється там був не бурятик... може з пітєра, чи московії, чи з ростова...
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06.06.2023 01:00 Відповісти
кацапа в природной среде легко обнаружить по кучам мусора, которые кацап генерирует. Замедленная реакция обуславливается тем, что в момент, свободный от копания себе могилы, кацап предавался мечтаниям о трофейной стиральной машинке, которую он привезёт в свою чухлому.
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05.06.2023 23:41 Відповісти
У нас было громко только что в харькове
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05.06.2023 23:44 Відповісти
мстят нам за БНР...
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05.06.2023 23:46 Відповісти
Непогано б створити якусь схожу доставку і для наших хабарників.
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05.06.2023 23:45 Відповісти
класне відео - жизнєнноє:

https://twitter.com/i/status/1665687587644747776 В БНР повторяльщики как-то приуныли. Записывают видосики, проклиная командование, и утирают сопли отчаяния
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05.06.2023 23:46 Відповісти
Бурят может и есть, но бурятят скорее всего у него уже не будет
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05.06.2023 23:48 Відповісти
Тю...тю...
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06.06.2023 00:22 Відповісти
жопа в мыле
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06.06.2023 00:24 Відповісти
Невже злякався?
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06.06.2023 00:58 Відповісти
Згадав що не посрав перед смертью, та й заметушився.
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06.06.2023 09:48 Відповісти
 
 