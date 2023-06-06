На Каховській ГЕС продовжується детонація вибухівки. ВIДЕО
На підірваній окупантами Каховській ГЕС продовжує детонувати закладена окупантами вибухівка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис одного з вибухів зафіксував на телефон російський окупант, позиція якого розташована поблизу підірваної греблі.
"На ГЕС продовжується детонація вибухівки. Відео, зняте окупантом, позиція якого знаходиться на території ГЕС", - пише у коментарі до відео автор публікації у соцмережах.
Топ коментарі
+50 Ан Мур
показати весь коментар06.06.2023 10:32
+37 Александр Алекс #466493
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+35 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар06.06.2023 10:36
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"Перші кілька годин думали..."
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Вони "думали", Зєля, Дерьмак, Подляк, Агрохімія...
Тобто для внутрішнього споживача. А більшого їм і не треба, бо в світі і так вже прочухали ху із ху і в росіянську брехню не вірять. А от заспокоїти Ваньку, запевнити його, що його країна не нацистське збіговисько, а осередок добра де живе обрана богом нація - така лажа піде.
Йому зараз не до радбезів усіляких - треба текст вчити.
Тепер Україна платить страшну ціну за дії п"ятої колони, яка не покарана й досі при владі...
Це я про такий уйобські канали як "Диванно-штурмова бригада" та інших любителів ланцетів, незрозумілих зборів грошей та головне тварин які зараз хрюкають що це не факт що рф підірвала дамбу. Нагадую уроди адміни з цих каналів дуже ******* накидувати на ПП і просто починати політсрачі.
Тому ні це вибухає вибухівка якої черезміру навезли на гес коли мінували, а не міни. Малі протипіхотні міни так не вибухають, а на протитанкових мінах якщо вони в ок стані то стрибати можна та сокирою їх рубати і вони самі від зсуву не детонують.