На Каховській ГЕС продовжується детонація вибухівки. ВIДЕО

На підірваній окупантами Каховській ГЕС продовжує детонувати закладена окупантами вибухівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис одного з вибухів зафіксував на телефон російський окупант, позиція якого розташована поблизу підірваної греблі.

"На ГЕС продовжується детонація вибухівки. Відео, зняте окупантом, позиція якого знаходиться на території ГЕС", - пише у коментарі до відео автор публікації у соцмережах.

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