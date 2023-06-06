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На Каховській ГЕС продовжується детонація вибухівки. ВIДЕО

На підірваній окупантами Каховській ГЕС продовжує детонувати закладена окупантами вибухівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис одного з вибухів зафіксував на телефон російський окупант, позиція якого розташована поблизу підірваної греблі.

"На ГЕС продовжується детонація вибухівки. Відео, зняте окупантом, позиція якого знаходиться на території ГЕС", - пише у коментарі до відео автор публікації у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив ГЕС - жахливий. Місто підтоплює, - мер Нової Каховки Коваленко

Автор: 

вибух (4481) вибухівка (472) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+50
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:32
+37
Для кацапських виродків абсолютно похєр на воду в Крим, на ЗАЕС, головне - утримати захоплені території, бо так хоче старий, маразматичний, плюгавий шизофренік. Але все одно утримати їм нічого не вдасться
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06.06.2023 10:22
+35
"У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію".
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".

Вони "думали", Зєля, Дерьмак, Подляк, Агрохімія...
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06.06.2023 10:36
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06.06.2023 10:21 Відповісти
Для кацапських виродків абсолютно похєр на воду в Крим, на ЗАЕС, головне - утримати захоплені території, бо так хоче старий, маразматичний, плюгавий шизофренік. Але все одно утримати їм нічого не вдасться
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06.06.2023 10:22 Відповісти
Не думаю що мова іде про утримання територій бо після підриву ГЕС вся Херсонщина і 90% Запорізької області залишаться без води. Тобто це спланований геноцид. Їхнє завдання - вбити якомога більше українців або заставити їх переміститись в росію, без доступу до води вони не зможуть утримувати територію
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06.06.2023 10:28 Відповісти
подивіться на окоп з бетоним дотом. брати такі укріплення буде важко
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06.06.2023 12:38 Відповісти
****** Каховської ГЕС була приречена з перших хвилин здачі «95 кагалом» ворогу півдня України.

«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, морську військову базу у Бердянську «СХІД», збудовану за стандартами НАТО за чотири мільйона доларів захисники кинули разом із броньованими швидкісними катерами «Кременчук» «Аккерман» та «Вишгород».
Азовсталь - розбомбили, захисників Маріуполя здали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані. З 24 лютого 2022 року повномасштабного вторгнення танкових дивізій міністра нападу та могилізації РФ Сергія Хуже нетовіча Шойгу на територію України, угро-фіни і мокша, буряти та сахаті вкрали на тимчасово окупованих ними українських територіях та вивезли фурами до Севастополя, а далі балкерами, морським шляхом, доставили на продаж до Африки понад чотири мільйони тонн пшениці, ячменю та соняшника.

Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. 740 українських родовищ корисних копалин перебувають під контролем орків

«95 кагал» у співдружності із проросійським завгоспом здає ворогу Україну методом «відкушування» територій частинами. Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» в Раді здали загарбникам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Світлодарськ та Маріуполь. Спецназ ПВК «Вагнера» вибив українських захисників та опанував міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Для опалення взимку окупованих міст вже захоплено Вуглегірську ТЕЦ. Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція повністю контролюється російськими православними терористами. МАГАТЕ висловлює стурбованість. Шашличник обіцяв мир в Україні, а вийшла повномасштабна війна.
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06.06.2023 20:32 Відповісти
Это вроде бы их мины взрываются.
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06.06.2023 10:22 Відповісти
Кацапи, ще й докази своїх злочинів подають. Ну а ****? ООН опублікує статейку про ройський язік, ЄС повозмущається, США озаботітся. І на цьому все
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06.06.2023 10:23 Відповісти
А на наступних виборах українці проголосують за...
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06.06.2023 10:30 Відповісти
Кацапье должно быть уничтожено,!!!
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06.06.2023 10:28 Відповісти
детонація - це процесс вкрай швидкоплинний, який займає мілісекунди. А ці вибухи - це керований підрив за допомогою підривачів уповільненої дії.
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06.06.2023 10:29 Відповісти
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:32 Відповісти
Вы лично героически защищали этот перешеек?! А почему они смогли до Киева дойти, Харькова и т.д.? Детский сад...
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06.06.2023 13:14 Відповісти
я, принаймі, не розміновував. Може, це ви особисто будували термінал на перешийку, і вам там міни заважали?
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06.06.2023 14:55 Відповісти
Я про мины не спрашивал, сами по себе от них никакого толку. Вопрос был - вы его защищали, чтобы вас волновал вопрос есть там эти мины или нет?
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06.06.2023 19:08 Відповісти
а вы еще не поняли ?? до сих пор на шашлыках ?? ... потому шо и Киев и Харьков , идр так же само собирались " защищать " как и Юг в целом ... " они ж не думали шо путен нападет " ... главное - асфальт !!
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06.06.2023 15:39 Відповісти
"У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію".
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".

Вони "думали", Зєля, Дерьмак, Подляк, Агрохімія...
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Думали? Я вже писав, що думати - то не Зєлін коньок.
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06.06.2023 11:12 Відповісти
інфантилізм і недосвідченість
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06.06.2023 11:15 Відповісти
Сталин в первые дни войны в ступоре был - не мог поверить что немцы таки вторглись. А вы тут про Зелю...
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06.06.2023 13:19 Відповісти
На РФ говорят что Украина ГЕС обстреляла толи ракетами, толи артой, но это уже совсем для тупых.
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06.06.2023 10:39 Відповісти
"но это уже совсем для тупых."

Тобто для внутрішнього споживача. А більшого їм і не треба, бо в світі і так вже прочухали ху із ху і в росіянську брехню не вірять. А от заспокоїти Ваньку, запевнити його, що його країна не нацистське збіговисько, а осередок добра де живе обрана богом нація - така лажа піде.
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06.06.2023 11:40 Відповісти
Ось-Ось почнеться вже звучить як посмиховісько на буданівсько-ермаковську шоблу.
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06.06.2023 10:43 Відповісти
ДОТ железобетонный. У нас такие же?
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06.06.2023 10:43 Відповісти
Біля мацкви теж є водосховища і дамби. Думаю час вже прийшов
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06.06.2023 10:46 Відповісти
На жаль , вони малі, ефект буде незначний. Наприклад, Хімкінське водосховище в маскві за обсягом води у 700-800 разів менше за Каховське.
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06.06.2023 11:00 Відповісти
Навколо мацкви є великі хвойні та зміщани ліси та багато боліт, потрібна засуха, партизани і сірники, а як вони тушать пожежі, ми бачили на прикладі пожеж у сибіру!
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06.06.2023 13:29 Відповісти
Ну і велике підземне московське не то море не то озеро, з пустотами достатньо широкими щоб поглинути всю Москву.
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06.06.2023 23:10 Відповісти
Може я щось пропустив? Де ініційоване нашим мідом екстрене засідання радбезу ООН?!🤬
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06.06.2023 10:46 Відповісти
Скоро побачимо відосик від Найвеличнішого Боневтіка.
Йому зараз не до радбезів усіляких - треба текст вчити.
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06.06.2023 11:14 Відповісти
а смысл? - там щас говорящая лошадь с кремля председательствует
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06.06.2023 11:29 Відповісти
Ти пропустив ініційоване Верховною Радою рік тому екстренне засідання стосовно того хто розмінував Чонгар і чому орки так швидко і легко захопили південь України ( в т.ч. і каховську ГЕС)
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06.06.2023 12:30 Відповісти
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06.06.2023 12:07 Відповісти
Підрив ГЕС то вже наслідки, причина - розмінований Чонгар, не підірвані мости на півдні.
Тепер Україна платить страшну ціну за дії п"ятої колони, яка не покарана й досі при владі...
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06.06.2023 12:22 Відповісти
Пятая колона это вы со своим нытьем во время войны
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06.06.2023 13:21 Відповісти
тільки для тутешніх ватників та для москалоти люди, які кажуть правду це "пятая калона"...
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06.06.2023 17:24 Відповісти
А тепер читачі ТГ каналів пройдіться по них і побачите агентуру рф яка підписала це відео як підрив простих мін які знесло водою.

Це я про такий уйобські канали як "Диванно-штурмова бригада" та інших любителів ланцетів, незрозумілих зборів грошей та головне тварин які зараз хрюкають що це не факт що рф підірвала дамбу. Нагадую уроди адміни з цих каналів дуже ******* накидувати на ПП і просто починати політсрачі.
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06.06.2023 13:24 Відповісти
Ну, в данному конкретному випадку це могла бути і міна, зсунута потоком води. Навіщо притягувати за вуха в якості якихось там доказів те, що не тягнеться.
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06.06.2023 17:30 Відповісти
Таке ж відео є з іншого боку. І росіяни його підписали обстрілом.

Тому ні це вибухає вибухівка якої черезміру навезли на гес коли мінували, а не міни. Малі протипіхотні міни так не вибухають, а на протитанкових мінах якщо вони в ок стані то стрибати можна та сокирою їх рубати і вони самі від зсуву не детонують.
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06.06.2023 23:31 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 підрив ГЕС
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06.06.2023 14:34 Відповісти
ЧФ буль буль буль
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07.06.2023 07:13 Відповісти
Хто здав південь? Хто розмінував Чонгар? Хто ігнорував закордонну розвідку?
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20.06.2023 03:54 Відповісти
 
 