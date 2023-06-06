Підрив ГЕС - жахливий. Місто підтоплює, - мер Нової Каховки Коваленко

Нову Каховку підтоплює внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ з посилання на Українську правду.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер - об’єм води достатньо великий на даний момент падає", - сказав він.

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За словами мера, станом на 6:30 ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.

Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Коваленко каже, що інформацію з міста отримати важко. Адже є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

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Також мер додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.