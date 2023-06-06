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Підрив ГЕС - жахливий. Місто підтоплює, - мер Нової Каховки Коваленко

каховка,нова

Нову Каховку підтоплює внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ з посилання на Українську правду.

"Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер - об’єм води достатньо великий на даний момент падає", - сказав він.

Читайте: Шмигаль про підрив Каховської ГЕС: Є загроза затоплення 80 населених пунктів

За словами мера, станом на 6:30 ранку були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.

Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Коваленко каже, що інформацію з міста отримати важко. Адже є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Також читайте: Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає, - "Укргідроенерго"

Також мер додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

Автор: 

Нова Каховка (180) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+13
Рашистские твари, сдохните!!!
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06.06.2023 10:15
+12
Сто тисяч орків не варті однієї загиблої тварини...
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06.06.2023 10:27
+8
"Нє панікавать" Всєм на шашлики" "Всі ЗМІ брешуть, а то ми не отримаємо 4 мільярда", так би сказав один Найвєлічайшій політик **********. А все почалося з 2019 року і після розмінування Чонгару і Перекопу.Так 73%? За Цапію і не пишу, бо то нелюди, то потвори!
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06.06.2023 10:19
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Рашистские твари, сдохните!!!
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06.06.2023 10:15 Відповісти
Та що він може сказати..? В нього з 7.00 інтернет зв'язку немає із ….
бла-Бла- Бла
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06.06.2023 10:16 Відповісти
підрив машинної зали гес, дає привід практично нагадати події на саяно-шушенській гес, але цього разу вже на волзі десь під сталінградом...астрахань має готуватись...
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06.06.2023 10:17 Відповісти
"Нє панікавать" Всєм на шашлики" "Всі ЗМІ брешуть, а то ми не отримаємо 4 мільярда", так би сказав один Найвєлічайшій політик **********. А все почалося з 2019 року і після розмінування Чонгару і Перекопу.Так 73%? За Цапію і не пишу, бо то нелюди, то потвори!
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06.06.2023 10:19 Відповісти
Бідні люди,бідні тварини,що потрапили в те пекло.Чаша стаждань переповнилася і вимагає помсти.Хочеться,щоб на кацапії все руйнувалося і палало.Якби думки були матеріальними,то кацапський гнійник щез би з карти світу
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06.06.2023 10:26 Відповісти
Сто тисяч орків не варті однієї загиблої тварини...
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06.06.2023 10:27 Відповісти
Мрази!!! После этого хер кацапы остановят ЗСУ
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06.06.2023 10:30 Відповісти
Говорят что местный зоопарк смыло. Все животные погибли. Перед етим террорист Зубков (директор крымского зоопарка львов Тайган) забрал себе самых ценных животных. Потому как затопление и подрыв дамбы планировалось еще год назад. Ети все смерти на совести тех кто заглядывал в шоколадный глаз ***** и затягивал нам с поставками оружия.
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06.06.2023 10:32 Відповісти
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:50 Відповісти
скоріше за все ті ж самі, що і запустили , і розмінували.. ті ж самі підірвали...
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06.06.2023 11:09 Відповісти
Молдова може зітхнути ..сухопутний коридор в Придністров'я тепер суцільне болото
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06.06.2023 10:58 Відповісти
была Олешковская пустыня - теперь Олешковское болото
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06.06.2023 11:40 Відповісти
сколько людей погибнут. Твари повторяют сюжет Чернобыльской АЭС.
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06.06.2023 11:43 Відповісти
Во всём виноват Зеленский и его банда тупоголовых кухарок, ворюг и предателей!!
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06.06.2023 13:09 Відповісти
Це ти тупоголовий, Зеленський розпочав війну в 2014 році?
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06.06.2023 14:30 Відповісти
 
 