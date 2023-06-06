Каховська ГЕС повністю під водою: "ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО
Споруди Каховської ГЕС повністю занурилися у воду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець Херсонщини опублікував відеозапис, на якому він зазначає, що рівень води нижче греблі зрівнявся з каховським морем.
"ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем", - каже чоловік на записі.
Топ коментарі
+54 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар06.06.2023 11:12
+34 FT FT
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+25 Pawlo Filonenko
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Треба вбити хутина
чому до наших не доходить, що ми маємо так само нищити їх економічний потенціал
притормозить контрнаступление ВСУ, нанесение максимального урона Украине, напугать Запад тем, что следующим может быть теракт на ЗАЕС и т.д.
Ось тепер кацапи гадять, псують, підривають і затоплюють все, що мають повернути.
Іншого пояснення, чому кацапи відрізали Крим від дніпровської води, знайти важко.
Кто-то ещё сомневается ?
Кацапы спалились тем, что сразу после взрыва пошли наносить артиллерийские, минометные и просто палить из пулеметов по нашему плацдарму на левом берегу и островам. Они бы никогда не раздуплились так быстро, никто бы не навелись заранее, если бы заранее не знали об этом. Заодно и круглую дату выбрали, типично решение ***** в проруби все делать в красивые даты.
Мы на россии тоже сможем что сделать. А про затопление танкеров с нефтью даже говорить не стоит, там экипаж 15-20 орков без единого огнестрельного оружия, на одной лодке можно напасть, отправить экипаж на шлюпки и вылить всю нефть рядом с оркостаном, лишив их финансовой выручки.
Варварство=рф - аксиома 21 века !!!
Немцы тогда не пострадали.
Кацапы сами не в курсе, что они делают или планируют.