Каховська ГЕС повністю під водою: "ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО

Споруди Каховської ГЕС повністю занурилися у воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець Херсонщини опублікував відеозапис, на якому він зазначає, що рівень води нижче греблі зрівнявся з каховським морем.

"ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем", - каже чоловік на записі.

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