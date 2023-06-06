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Каховська ГЕС повністю під водою: "ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем". ВIДЕО

Споруди Каховської ГЕС повністю занурилися у воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканець Херсонщини опублікував відеозапис, на якому він зазначає, що рівень води нижче греблі зрівнявся з каховським морем.

"ГЕСа просто немає. Рівень води зрівнявся з каховським морем", - каже чоловік на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко про підрив Каховської ГЕС: Вже евакуйовано 742 особи. Деякі дороги розмиває

Автор: 

підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+54
Треба вбити 140 мільйонів уйобків, які цим тішаться і які про це мріяли. хутін це просто колективний уйобок, якби не було хотєлок 140 мільйонів *********, не було б і хутіна.
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06.06.2023 11:12
+34
Для етог нужно их захватить. Такие сооружения подрываются только изнутри. А ракетные или бомбовые удары им как горох об стену. А вот крымский мост и Симферопольская ТЕС очень даже попадает под реальную возможность отомстить рашистам
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06.06.2023 11:15
+25
Саме час на взятися за греблі на волзі і у сибіру
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06.06.2023 11:08
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Саме час на взятися за греблі на волзі і у сибіру
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06.06.2023 11:08 Відповісти
Саяно - шушенській ГЕС приготуватися до зустрічі з Кобзоном
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06.06.2023 11:11 Відповісти
Для етог нужно их захватить. Такие сооружения подрываются только изнутри. А ракетные или бомбовые удары им как горох об стену. А вот крымский мост и Симферопольская ТЕС очень даже попадает под реальную возможность отомстить рашистам
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06.06.2023 11:15 Відповісти
Сімферопільска ТЕС ще буде потрібна Україні, а міст треба підірвати.
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06.06.2023 12:38 Відповісти
хто зна коли - розбомбити щоб викликати паніку ...
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06.06.2023 13:08 Відповісти
Кримський міст так,а Сімферополь -це наше місто і знищувати його споруди без підстав -це злочин
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06.06.2023 20:36 Відповісти
Була така приказка - війни не буде, но буде така боротьба за мир , що каменя на камені не залишиться.

Треба вбити хутина
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06.06.2023 11:10 Відповісти
Треба вбити 140 мільйонів уйобків, які цим тішаться і які про це мріяли. хутін це просто колективний уйобок, якби не було хотєлок 140 мільйонів *********, не було б і хутіна.
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06.06.2023 11:12 Відповісти
Навіщо вони це зробили ? Яка їм вигода від цього .
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06.06.2023 11:15 Відповісти
одна з їх задач, яка чудово проглядається - це знищення всього, до чого дотягнуться їх граблі - вони хочуть знищити економічний потенціал на довгі роки!
чому до наших не доходить, що ми маємо так само нищити їх економічний потенціал
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06.06.2023 11:29 Відповісти
до кого має доходити, до малоросів, запроданців та відвертих агентів фсб ??? зелені "герої-боневтіки" замість будувати ППО, ракети, фінансувати ЗСУ 2.5 роки лизали дупу )(уйлу і при цьому безбожно крали де тільки можна, одне "велике будівництво" чого варта !!!







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06.06.2023 13:12 Відповісти
наши здесь не при чем. Вопрос к "партнерам"
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07.06.2023 02:07 Відповісти
например:
притормозить контрнаступление ВСУ, нанесение максимального урона Украине, напугать Запад тем, что следующим может быть теракт на ЗАЕС и т.д.
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06.06.2023 12:52 Відповісти
А нахрена они сбили MH 17? Они дебелы по жизни! К тому же еще и рукожопы! В пьяном мозгу возникает идея, а проанализировать последствия нейронов не хватает, водкой отравлены!
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06.06.2023 13:56 Відповісти
Єдине розумне пояснення того, що хотіли досягти кацапи, це те, що до них дійшло - окуповані території, в тому числі, Крим вони будуть змушені повернути Україні самим найближчим часом.
Ось тепер кацапи гадять, псують, підривають і затоплюють все, що мають повернути.
Іншого пояснення, чому кацапи відрізали Крим від дніпровської води, знайти важко.
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06.06.2023 11:15 Відповісти
Що значить "повернути"? Вони їх можуть тільки залишити у непридатному для використання стані - ти ж бачиш, як вони спаскудили нам пів країни? Повернути...
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06.06.2023 11:18 Відповісти
Згоден,але мені цікаво одне,а вони впевнені,що на їх землях не буде аналогічних дій України?
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06.06.2023 20:38 Відповісти
конечно. Наши партнеры уже на г* исходят, как Украина посмела применить например бельгийское оружие в белгороде....
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07.06.2023 02:09 Відповісти
Рабский мир ещё раз доказал, что им не только далеко до цивилизации, но и людьми они ещё не стали.. звери, дикие существа нелюди...
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06.06.2023 11:16 Відповісти
Які звірі, про що ви? Їм до рівня звірів еволюціонувати мільйон років, не менше! Будь-яка тварина, найдикіша, в мільйони раз більш цивілізована, добра і хороша, ніж кацапи...
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Звірі знищенням всього живого не страждають.в цьому вони людяніші за людей.а от нелюди -це про росіян.а звірів не ображайте
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06.06.2023 20:39 Відповісти
йбн рсня
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06.06.2023 11:17 Відповісти
А что там будет с водичкой в Крыму?
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06.06.2023 11:17 Відповісти
Її там не буде
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06.06.2023 11:19 Відповісти
Отож. Помылись немного ну и хватит.
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06.06.2023 11:24 Відповісти
Гарна абревіатура, беру й собі для потреби!
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06.06.2023 12:07 Відповісти
Это не аббревиатура, это инициалы и дата. Бери.
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06.06.2023 12:44 Відповісти
Нормально буле-чорне море під боком,а скільки вкрали до цього
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06.06.2023 20:41 Відповісти
Отличный повод дать Украине всё, что она просила для уничтожения оккупантов.
Кто-то ещё сомневается ?
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06.06.2023 11:19 Відповісти
а раптом ескалація?
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06.06.2023 11:30 Відповісти
сша не уверено еще, что это русские взорвали
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07.06.2023 02:10 Відповісти
И поэтому мы имеем право на зеркальные действия. На россии тоже хватает плотин, которых легко уничтожить (а в Казахстане миллионы тонн промышленной взрывчатки из аммиачной селитры и дизельного топливо и инициирующие детонаторы к ней). Без электричества от ГЭС остановится в том числе и ряд критических военных заводов, а после разрушения мостов с жд полотном остановится поток грузов, в том числе и военного назначения или просто приносящих деньги на войну.

Кацапы спалились тем, что сразу после взрыва пошли наносить артиллерийские, минометные и просто палить из пулеметов по нашему плацдарму на левом берегу и островам. Они бы никогда не раздуплились так быстро, никто бы не навелись заранее, если бы заранее не знали об этом. Заодно и круглую дату выбрали, типично решение ***** в проруби все делать в красивые даты.

Мы на россии тоже сможем что сделать. А про затопление танкеров с нефтью даже говорить не стоит, там экипаж 15-20 орков без единого огнестрельного оружия, на одной лодке можно напасть, отправить экипаж на шлюпки и вылить всю нефть рядом с оркостаном, лишив их финансовой выручки.
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06.06.2023 11:20 Відповісти
Только для этого нужно захватить ту территорию, как ты взорвешь дистанционно? разведчики на себе столько взрывчатки не унесут, там машины с взрывчаткой нужны
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06.06.2023 11:52 Відповісти
рашисты эту греблю целый год минировали....
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06.06.2023 12:50 Відповісти
140млн.кровава жижа у лайно перетвориться тільки через 1000років,так що вони,ще навіть не гімно.Смерть рашепараше!
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06.06.2023 11:22 Відповісти
кримському мосту пора під воду !
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06.06.2023 11:23 Відповісти
Между словами "варварство" и "рф" ставим знак равенства !
Варварство=рф - аксиома 21 века !!!
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06.06.2023 11:23 Відповісти
кацапи это падаль, саранча. Они будут выжигать нашу землю. Опустошивать. Представляете сколько домой утонет? ВСЕ. Животные утонут - все. Старики, те кто не успеет эвакуироваться - утонут. Мины посносит. Это просто пустыня будет
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06.06.2023 11:24 Відповісти
Тебе нужно было полтора года, чтобы это понять?!.. пуйло с самого начала заявил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Это нужно понимать как то, что это чмо запланировало тотальное разрушение и физическое уничтожение Украины и геноцид ее народа, а не оккупацию территорий. Просмотри ещё раз его заявление от 24.02.22. Пока все что он обещал с некоторыми издержками достигается.
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06.06.2023 11:47 Відповісти
к чему твой опус про полтора года? ты ведешь мою личную летопись, или просто ляпнуть?
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06.06.2023 11:49 Відповісти
Вот и мне думается, что просто ляпнуть!
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06.06.2023 12:12 Відповісти
Всё за принципом:"Так не доставайся ж ты никому!"
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06.06.2023 11:29 Відповісти
Якось за півдня вони дійшли до цієї дамби....
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06.06.2023 11:46 Відповісти
Тепер москву можна бомбити чи ще не начасі ....
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06.06.2023 12:12 Відповісти
Кримський мiст пiдiрвати *****
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06.06.2023 12:59 Відповісти
Кацапы взорвали и Запорожскую ГЭС - перед немцами. Значит собрались уходить
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06.06.2023 13:35 Відповісти
Днепрогес кацапы взорвали в 41м до немцев и тем утопили 100тис. свох войск (и местных жителей).

Немцы тогда не пострадали.

Кацапы сами не в курсе, что они делают или планируют.
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07.06.2023 00:38 Відповісти
Краще пиділити особливу увагу газовим і нафтовим помпам. Закрити їх назавжди і нехай кацапи заправляють автопарк дровішками.
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06.06.2023 14:28 Відповісти
треба бомбити вiйськову промисловiсть Раши. Заводи. Фабрики. Люди що там працюють - терористи, бо працюють на терориста Путiна. Хай бродять без роботи, бухають.
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07.06.2023 10:07 Відповісти
 
 