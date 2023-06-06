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Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів. ВIДЕО

Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували чотирьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (3964) дрони (4751)


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Топ коментарі
+21
краще якби групу дупутатів слуг урода
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06.06.2023 21:07
+14
знаю цю♥шльондру - без мозгл
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06.06.2023 21:11
+13
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06.06.2023 21:09
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краще якби групу дупутатів слуг урода
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06.06.2023 21:07 Відповісти
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06.06.2023 21:09 Відповісти
знаю цю♥шльондру - без мозгл
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06.06.2023 21:11 Відповісти
А если тебе предложат за хорошие деньги, возьмешся сам?
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06.06.2023 21:15 Відповісти
взявся б .. але трохи застарий.. боюсь підвести гарних людей.. не оправдаю довіри.. спалюся..
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06.06.2023 21:18 Відповісти
Якщо б будь-яка пропозиція була мовою окупанта, одразу здав би в СБУ, буряте.
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06.06.2023 21:32 Відповісти
Радоваться смерти собственных граждан - это так по кацапски. На таких вещах вы и палитесь, а думали вывчили мову и все, за месных сойдете? ))
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06.06.2023 21:51 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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06.06.2023 22:09 Відповісти
чет тебя на бурятах заклинило, папаша бурят в детстве тебя трогал?
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06.06.2023 22:23 Відповісти
Щось белькоче собі москалятко притрухане своєю свинособачою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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06.06.2023 22:42 Відповісти
Просто молодці!
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06.06.2023 21:07 Відповісти
Удар Пегаса - и нету квиндораса.
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06.06.2023 21:07 Відповісти
И разлетелись на куски
Тельца из Перми и Мацквы
Ведь говорили же рашистам:
Ну нехрен шастать в Украине
Пегас вам объяснит как это,
Тельцами заплатить за это.
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06.06.2023 21:19 Відповісти
И сколько машин они не грузили
На эти "бронемашины"
Достал этот самый "Пегас"
И вдруг эсемески от этих рашистов:
"Не стало здесь нас и мне не пишите"
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06.06.2023 21:59 Відповісти
Организмы брели по земле Украины
Где унитазы, где кофе-машины ?
Где, ****, Киев за 3 накуй дня
Наййобкой тут пахнет - ну просто ккуйня.
Что мы тут делаем в самом-то деле ?
Мы просто цели - в "Пегаса" прицеле ...
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06.06.2023 21:57 Відповісти
Я что, млять, парадку утюжил три дня?
Я что, зря для парадки нашел чехол за три косаря?
Вы мне, укропы, ответить должны
Что я не в парадке, а просто в трусах
Бежал как от беса от простого звука винтов в небесах...
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06.06.2023 22:06 Відповісти
Вагнеры тут, Вагнеры там -
Смело ******** по мирным домам.
Знают нас в Сирии, и в Мозамбике -
Как же нас радуют пытки и крики !
Ток лишь за это полюбишь войну
А тут ещё баксы - лафа, ну и ну !
Лафа в Украине вот что-то не прёт,
Может, начальничек наш - идиот ?
Куда ты послал нас, тупой *******,
Блляtь, чё за звук - неужели "Пегас" ?
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06.06.2023 22:31 Відповісти
Вагнеры где-то сдохли не там
И теперь их пахан на измене
Кто же мне даст еще столько же денег?
И надо подставить в это самое время
Двух долбодятлов, те кто мешал
Оленевода и Генштабал
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06.06.2023 22:39 Відповісти
Ішов москаль по приліску,

Шукав собі пригоду,

Світило з неба сонечко -

Прєкрасная паґода!

Аж раптом їбануло

І здригнулася земля,

Болванка прилетіла

В молодого москаля.



Приспів:

І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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06.06.2023 21:08 Відповісти
Дрона жалко на цю свиноту...От би зверху їх накрить...
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06.06.2023 21:25 Відповісти
Дякуємо, хлопчики. З Богом
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06.06.2023 21:27 Відповісти
Птиця щастя прилетіла, і комусь поталанило.
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06.06.2023 21:33 Відповісти
надеюсь в ближайшие дни подразделения "легендарной" кацапской двухсотой бригады (или бригады двухсотых) попадёт в жёсткий ******** в районе Орехово-Васильевки.
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06.06.2023 21:42 Відповісти
 
 