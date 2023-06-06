Дрон-камікадзе "Пегас" ліквідував групу окупантів. ВIДЕО
Оператори українського дрона-камікадзе успішно атакували ворога. ЗСУ за допомогою FPV-дрона ліквідували чотирьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+21 Alex Sav #513490
показати весь коментар06.06.2023 21:07
+14 Alex Sav #513490
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+13 Підлога Маккартні
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Тельца из Перми и Мацквы
Ведь говорили же рашистам:
Ну нехрен шастать в Украине
Пегас вам объяснит как это,
Тельцами заплатить за это.
На эти "бронемашины"
Достал этот самый "Пегас"
И вдруг эсемески от этих рашистов:
"Не стало здесь нас и мне не пишите"
Где унитазы, где кофе-машины ?
Где, ****, Киев за 3 накуй дня
Наййобкой тут пахнет - ну просто ккуйня.
Что мы тут делаем в самом-то деле ?
Мы просто цели - в "Пегаса" прицеле ...
Я что, зря для парадки нашел чехол за три косаря?
Вы мне, укропы, ответить должны
Что я не в парадке, а просто в трусах
Бежал как от беса от простого звука винтов в небесах...
Смело ******** по мирным домам.
Знают нас в Сирии, и в Мозамбике -
Как же нас радуют пытки и крики !
Ток лишь за это полюбишь войну
А тут ещё баксы - лафа, ну и ну !
Лафа в Украине вот что-то не прёт,
Может, начальничек наш - идиот ?
Куда ты послал нас, тупой *******,
Блляtь, чё за звук - неужели "Пегас" ?
И теперь их пахан на измене
Кто же мне даст еще столько же денег?
И надо подставить в это самое время
Двух долбодятлов, те кто мешал
Оленевода и Генштабал
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
Приспів:
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...