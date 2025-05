Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед Міжнародним кримінальним судом, - Резніков

Винні у катастрофі на Каховській ГЕС (Херсонська обл.) постануть перед Міжнародним кримінальним судом (МКС), заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Винні у цьому військовому злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", - написав він.

Рєзніков оприлюднив супутникові знімки російської техногенної катастрофи на Новокаховській ГЕС.

"Сцена нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм. Однак такими є реалії російського світу", - зазначив міністр.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C