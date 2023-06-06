Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед Міжнародним кримінальним судом, - Резніков
Винні у катастрофі на Каховській ГЕС (Херсонська обл.) постануть перед Міжнародним кримінальним судом (МКС), заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Винні у цьому військовому злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", - написав він.
Рєзніков оприлюднив супутникові знімки російської техногенної катастрофи на Новокаховській ГЕС.
"Сцена нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм. Однак такими є реалії російського світу", - зазначив міністр.
These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023
The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C
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Можеш не відповідати, 22.05.2023. Все зрозуміло.
Зе-шобла знала про вторгнення і готувалась.
Не треба применшувати їх вину та шукати окремих козлів відпущення.
Їх треба сприймати як дітей. Де можна там самим їх ставити на місце чи маніпулювати ними як дітьми, розуміти що якщо ми ними не будемо маніпулювати-керувати то це зроблять вороги, де ні там застосовувати удар ломом в рило від партнерів. І все буде ок.
Бачили там на днях Радіо Свобода від партнерів згадало за санкції на Портнова, і вказало на те що Смірнов походу його васал. Зразу вспливли старі фотки 2018 року де вони в рф разом зустрічались і щось там рішали.
Бидло в жодній країні не здатне вчитись бо у нього немає часу - треба думати за розмноження та як заробити на новий айфон. Тобто класична нормальна людина здатна розбиратись тільки в декількох пріоритетних для себе галузях знань це зазвичай розмноження(соціалка), робота(як гайки крутити на заводі), і можливо якесь хобі (наприклад футбол чи тепер частіше комп'ютерні ігри) в усіх решта галузях розвиток класичної людини на рівні імбецила, ні тобі про фізику поговорити, ні про хімію, ні про математику чи історію, ні про розвиток айті, футурологію, теїзм, психологію, філософію та інші речі, і взагалі за спробу почати діалог в даних областях швидше за все нарвешся на агресію. І спасає бидло від гори зашкварів тілький досвід. Но якщо відповідного досвіду немає, бо треба робити бабки чи розмножуватись було цікавіше чим розбиратись в якісь там вузькоспеціалізованій фігні як ПОЛІТИКА та функціонування держави, то такий індивід просто повторить за більшістю, у нашому випадку за тим що показує зомбоящик або розказує піпл.
Розумієте до чого я все це писав? Вони були інфантильними дітьми і вони ними залишаться. Їм просто не хватить часу отримати відповідний досвід чи знання. Тому це не їх вина. Це вина тої еліти яка це не розуміє чи не вміє використовувати. І цим скористались наші вороги. Вони заставили наше стадо корисних ідіотів діяти в своїх інтересах. Тому немає змісту забирати право голосу в стада, і взагалі право голосу не про це (дивіться коментар нижче). Треба просто навчитись тим хто вважає себе елітою з цим жити, навчитись маніпулювати стадом і захищати стадо від маніпуляцій противників. Почати взаємодіяти з партнерами так щоб вони вибивали з нашого політичного простору ту агентуру рф яка ще там залишилась і все буде ок.
З таким підходом Я б вам заборонив голосувати по причині відсутності у вас елементарних знань із принципів функціонування держави та того як працює політика.
🤫 Відкрию для вас дуже велику таємницю в демократії немає значення за кого голосує бидло. І при тому у бидла завжди є вибір та багато варіантів щоб показати своє фе та сказати що йому не подобається і що воно хоче.
🤐 В демократії голосування це спуск протестних настроїв та отримання елітою зворотного зв'язку щоб зрозуміти де в пропаганді треба що підкрутити. Розумієте? Немає значення за кого голосує бидло і хрюкаючий скот, бо воно бидло і завжди має бути нижче еліти яка для цього бидла грає виставу під назвою вибори.
👨🏫Звичайно також не треба забувати про соціальні ліфти щоб деякі кращі представники бидла (успішніші, багатші, талановитіші) могли ставати елітою інакше буде деградація еліти. І також не треба забувати про те що еліта не повинна виносити конфлікти (бізнесу, інтересів, цінностей) між собою на публіку та використовувати її як інструмент в конфлікті ділячи державу - інакше буде ситуація як в Третьому Рейху де була єврейська еліта (що експлуатувала та чмирила всіх гоїв) та неєврейська еліта (яка у відповідь на це теж вирішила придумати собі міф боговибраності, ну щоб появилась єдність як в євреїв) і закінчився у них цей конфлікт геноцидом.
Якось так. Зрозуміло чому не можна забирати право голосу і що та як решта треба робити?
Це я до того, що треба щось робити чи з самими "дітьми", чи з їхніми "батьками". )
Зверніть увагу з чого почався діалог - з моєї пропозиції переслідувати всіх росіян, та карати всіх росіян бо вони для нас як ресурс цінності не мають. Но навіщо нам записувати в цей список на утилізацію своїх людей? Навіщо нам жертвувати своїми "дітьми"? Які б вони там не були тупі, але вони наші. Розумієте меседж? Шукати винних серед росіян не треба - чим більше їх всіх підряд покараємо тим краще. А ось із своїми людьми так не можна, бо вони наші. З ними треба хитрістю і якщо не будемо це робити ми, то це зроблять наші вороги та використають наших людей проти нас. Розумієте на який приклад я натякаю? Це ті так звані рюске імперці що українського походження, які робили різні недореспубліки в інтересах кремля та інше...
Цибуля - по 80грн за молекулу.
Як воно ще сміє вилазити і щось белькотіти ?
Позоршішої влади Україна ще не мала.
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А те, кто способствовал этому, разминировав Чонгар, тоже предстанут перед Международным судом?
Але навіщо цензор піарить цю падлюку?