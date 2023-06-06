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Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед Міжнародним кримінальним судом, - Резніков

Винні у катастрофі на Каховській ГЕС (Херсонська обл.) постануть перед Міжнародним кримінальним судом (МКС), заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

"Винні у цьому військовому злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", - написав він.

Рєзніков оприлюднив супутникові знімки російської техногенної катастрофи на Новокаховській ГЕС.

"Сцена нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм. Однак такими є реалії російського світу", - зазначив міністр.

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These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.
The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

Автор: 

Резніков Олексій (1446) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+36
Ви, зє-*****, й є винні у знищенні Каховської ГЕС. Це просто наслідки розмінованого Півдня, знищеної ракетної програми, закатаних у асфальт грошей для оборони, нбченої корупції, зради на вищих рівнях.
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06.06.2023 23:44
+21
До дамби цієї росіяни могли б не доїхати, якби оп був не з зрадників, скільки б людей залишилося б жити. Усе це можна було попередити.
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06.06.2023 23:59
+19
Разом з тобою.
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06.06.2023 23:42
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Разом з тобою.
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06.06.2023 23:42 Відповісти
Що ви, такі вище закону їх навіть питати не можна.
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07.06.2023 00:01 Відповісти
Вірно, так має і бути! Але фабержеголова нікчема теж повинна понести покарання за свої гріхи. Підстаркуватий молодожон, навіть не за яйця і яблука, за "весільні дрони" коли відповіси?!
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06.06.2023 23:43 Відповісти
Ви, зє-*****, й є винні у знищенні Каховської ГЕС. Це просто наслідки розмінованого Півдня, знищеної ракетної програми, закатаних у асфальт грошей для оборони, нбченої корупції, зради на вищих рівнях.
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06.06.2023 23:44 Відповісти
Эдиний глист із сраки тут ти.
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07.06.2023 01:38 Відповісти
Ти зє-банат за переконанням, чи на підсосі у подоляковський ботоферми?
Можеш не відповідати, 22.05.2023. Все зрозуміло.
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07.06.2023 02:51 Відповісти
І це гівно, мабуть думає пропетляти?
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06.06.2023 23:47 Відповісти
В велику калюжу- великий пердь! В тебе ж війна закінчиться на кордоні а підозрювані у Росії.
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06.06.2023 23:48 Відповісти
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06.06.2023 23:49 Відповісти
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06.06.2023 23:49 Відповісти
Це при тому що з вересня директор ЦРУ особисто приїздив і викладав Зеленському на стіл документальні докази широкомасштабного вторгнення Московії (https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ/videos твердження Юрій Швець (не хочу шукати конкретно де - але не один раз і не в одному відео він про це казав)) ).
Зе-шобла знала про вторгнення і готувалась.
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07.06.2023 00:03 Відповісти
Тварюка.
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07.06.2023 09:12 Відповісти
Співучасники теж отримають покарання.
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06.06.2023 23:51 Відповісти
До дамби цієї росіяни могли б не доїхати, якби оп був не з зрадників, скільки б людей залишилося б жити. Усе це можна було попередити.
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06.06.2023 23:59 Відповісти
Их надо очень не цивилизованно посадить на кол с прямой трансляцией и вводом обезбаливающих, под медицинским контролем, чтобы недели на две был контент с трансляцией в российские паблики. За уничтожение городов - посадить в тюрьму? Не суд, а тёмный подвал в неизвестном селе. Рашисты должны срать кирпичами от одного упоминания что случилось с исполнителями преступного приказа. От слова "укроп" должны волосы дыбом вставать, и кровавый понос от идеи ехать "пострелять хохлов". На несколько поколений. А этот эффект даёт только страх. Я не думаю что сложно будет среди пленных буртов найти исполнителя приговора - даже руки украинцам не надо марать.
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07.06.2023 00:00 Відповісти
На колу казненный умирает от 2-ух часов до 2-ух суток осознав при этом всю свою неправоту. Так что обезбаливающего не надо. Надо тока заклеить пасть скотчем чтобы не орал. Публичная посадка на кол оччень воспитательна. Есть еще изготовление жаркого на большом противне на медленном огне. А вот на Руси обычно преступника накзывали размычкой
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07.06.2023 00:07 Відповісти
''не плохо біь''
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07.06.2023 00:18 Відповісти
???
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07.06.2023 00:04 Відповісти
Кацапи повинні понести покарання за всіх загиблих. Нехай ОПа хвостом віляє, але треба виставляти рахунки за максимумом - за кожну загублену, скалічену душу. А не поділяти на прямі й непрямі військові втрати.
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07.06.2023 00:05 Відповісти
Усім хто признає тільки Старий Завіт слід призначати кару за цим Завітом---ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ
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07.06.2023 00:10 Відповісти
Винні всі росіяни що підтримують педофіла путіна, армію рф, героїв росії, Z та шовіністичну культуру росії.
Не треба применшувати їх вину та шукати окремих козлів відпущення.
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07.06.2023 00:06 Відповісти
Доречі, у 73-відсоткових теж рила в пуху. Що з ними робити, бо вони ж вже погрожують нищити "порохоботів", тобто адекватних громадян? Не лише в ЗЕ, та навіть не в дЄрмаку, всі наші біди...
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07.06.2023 00:21 Відповісти
А що ви можете зробити дітям? Які б вони не були погані, але *лять це наші люди хоч і з розвитком дітей. Зрозумійте нам їх не змінити. Вони були, вони є, і вони будуть. Треба навчитись з цим жити.

Їх треба сприймати як дітей. Де можна там самим їх ставити на місце чи маніпулювати ними як дітьми, розуміти що якщо ми ними не будемо маніпулювати-керувати то це зроблять вороги, де ні там застосовувати удар ломом в рило від партнерів. І все буде ок.

Бачили там на днях Радіо Свобода від партнерів згадало за санкції на Портнова, і вказало на те що Смірнов походу його васал. Зразу вспливли старі фотки 2018 року де вони в рф разом зустрічались і щось там рішали.
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07.06.2023 00:28 Відповісти
Це не діти, а дегенерати. Заборонити голосувати довічно.
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07.06.2023 01:39 Відповісти
Так. Бо діти, до повноліття, не мають "права голосу". Довічно, то дуже суворо, але як не став дорослим, то нема чого вирішувати долю інших людей. )
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07.06.2023 10:21 Відповісти
Вони не стануть дорослими.

Бидло в жодній країні не здатне вчитись бо у нього немає часу - треба думати за розмноження та як заробити на новий айфон. Тобто класична нормальна людина здатна розбиратись тільки в декількох пріоритетних для себе галузях знань це зазвичай розмноження(соціалка), робота(як гайки крутити на заводі), і можливо якесь хобі (наприклад футбол чи тепер частіше комп'ютерні ігри) в усіх решта галузях розвиток класичної людини на рівні імбецила, ні тобі про фізику поговорити, ні про хімію, ні про математику чи історію, ні про розвиток айті, футурологію, теїзм, психологію, філософію та інші речі, і взагалі за спробу почати діалог в даних областях швидше за все нарвешся на агресію. І спасає бидло від гори зашкварів тілький досвід. Но якщо відповідного досвіду немає, бо треба робити бабки чи розмножуватись було цікавіше чим розбиратись в якісь там вузькоспеціалізованій фігні як ПОЛІТИКА та функціонування держави, то такий індивід просто повторить за більшістю, у нашому випадку за тим що показує зомбоящик або розказує піпл.

Розумієте до чого я все це писав? Вони були інфантильними дітьми і вони ними залишаться. Їм просто не хватить часу отримати відповідний досвід чи знання. Тому це не їх вина. Це вина тої еліти яка це не розуміє чи не вміє використовувати. І цим скористались наші вороги. Вони заставили наше стадо корисних ідіотів діяти в своїх інтересах. Тому немає змісту забирати право голосу в стада, і взагалі право голосу не про це (дивіться коментар нижче). Треба просто навчитись тим хто вважає себе елітою з цим жити, навчитись маніпулювати стадом і захищати стадо від маніпуляцій противників. Почати взаємодіяти з партнерами так щоб вони вибивали з нашого політичного простору ту агентуру рф яка ще там залишилась і все буде ок.
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07.06.2023 15:57 Відповісти
"Заборонити голосувати довічно" - а хто буде визначати хто має право голосу?) Самий розумний та геніальний? Ой так це ж диктатура.

З таким підходом Я б вам заборонив голосувати по причині відсутності у вас елементарних знань із принципів функціонування держави та того як працює політика.

🤫 Відкрию для вас дуже велику таємницю в демократії немає значення за кого голосує бидло. І при тому у бидла завжди є вибір та багато варіантів щоб показати своє фе та сказати що йому не подобається і що воно хоче.

🤐 В демократії голосування це спуск протестних настроїв та отримання елітою зворотного зв'язку щоб зрозуміти де в пропаганді треба що підкрутити. Розумієте? Немає значення за кого голосує бидло і хрюкаючий скот, бо воно бидло і завжди має бути нижче еліти яка для цього бидла грає виставу під назвою вибори.

👨‍🏫Звичайно також не треба забувати про соціальні ліфти щоб деякі кращі представники бидла (успішніші, багатші, талановитіші) могли ставати елітою інакше буде деградація еліти. І також не треба забувати про те що еліта не повинна виносити конфлікти (бізнесу, інтересів, цінностей) між собою на публіку та використовувати її як інструмент в конфлікті ділячи державу - інакше буде ситуація як в Третьому Рейху де була єврейська еліта (що експлуатувала та чмирила всіх гоїв) та неєврейська еліта (яка у відповідь на це теж вирішила придумати собі міф боговибраності, ну щоб появилась єдність як в євреїв) і закінчився у них цей конфлікт геноцидом.

Якось так. Зрозуміло чому не можна забирати право голосу і що та як решта треба робити?
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07.06.2023 15:29 Відповісти
Вибачте, але "ані жє дєти" мені нагадує "не на часі". Я думаю, що якби Ваші діти захотіли спалити Вашу хату, то Ви б їм таких звіздюлєй наваляли, що вони б забули, що таке сірники. А якщо б Вашу хату захотіли спалити сусідські діти, до дісталось би і батькам тих дітей. )))
Це я до того, що треба щось робити чи з самими "дітьми", чи з їхніми "батьками". )
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07.06.2023 11:21 Відповісти
Ну так, а хто вам мішає маніпулювати дітьми, обманювати щоб захисти їх і т.п.?

Зверніть увагу з чого почався діалог - з моєї пропозиції переслідувати всіх росіян, та карати всіх росіян бо вони для нас як ресурс цінності не мають. Но навіщо нам записувати в цей список на утилізацію своїх людей? Навіщо нам жертвувати своїми "дітьми"? Які б вони там не були тупі, але вони наші. Розумієте меседж? Шукати винних серед росіян не треба - чим більше їх всіх підряд покараємо тим краще. А ось із своїми людьми так не можна, бо вони наші. З ними треба хитрістю і якщо не будемо це робити ми, то це зроблять наші вороги та використають наших людей проти нас. Розумієте на який приклад я натякаю? Це ті так звані рюске імперці що українського походження, які робили різні недореспубліки в інтересах кремля та інше...
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07.06.2023 15:42 Відповісти
Ну слова этой ****** и гроша ломаного не стоят.
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07.06.2023 00:17 Відповісти
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07.06.2023 00:17 Відповісти
Да, согласен - мразь конченная, Но я все равно уверен, что мы ***** их так, что у них подтяжки на сраке лопнут и тут - без вариантов
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07.06.2023 05:32 Відповісти
А винні в здачі Півдня України також ?
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07.06.2023 00:31 Відповісти
Скоріш постануть ті, хто не виконав своїх конституційних обов'язків на державних посадах, та не захистив країну та громадян.
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07.06.2023 01:03 Відповісти
Покарання понесе сторож, як завжди... а не резнікови
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07.06.2023 01:07 Відповісти
Яйця для ЗСУ - по 60грн за літр.
Цибуля - по 80грн за молекулу.

Як воно ще сміє вилазити і щось белькотіти ?
Позоршішої влади Україна ще не мала.
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07.06.2023 06:51 Відповісти
Резніков вже став суддєю Міжнародного Суду.Чісніше за нього не знайшли людину в усій Європі.
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07.06.2023 07:11 Відповісти
Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед Міжнародним кримінальним судом, - Резніков
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А те, кто способствовал этому, разминировав Чонгар, тоже предстанут перед Международным судом?
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07.06.2023 08:13 Відповісти
Звісно поставить.
Але навіщо цензор піарить цю падлюку?
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07.06.2023 09:17 Відповісти
Підрив ГЕС - це наслідки безумної, кожноденної інфи про контрнаступ ЗСУ. Десь, шось( а зелене мо багато разів інформувало про постачання інженерної війскової техніки від Світу Людей. Мости, переправи, катери.... особисто зеленский повинен відповідати за срив контрнаступу - бо дуже банато було інфи про ці спецмости з ФРН,Данії,Бельгії....
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07.06.2023 09:18 Відповісти
Цей цап буде **** засуджений трибуналом.
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07.06.2023 21:38 Відповісти
 
 