Вдячний всім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, які допомагають людям з південних регіонів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 6 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям із наших південних районів, затоплених внаслідок російського теракту.
Влада на всіх рівнях робить усе, щоб врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина, міста і села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – як би не було важко, маємо допомогти людям.
Я вдячний усім, хто наразі проводить і допомагає з евакуацією людей з міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного і по максимуму допомагати.
Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС – є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.
Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави і нашого народу! Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух вперед! Слава Україні!"
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- https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ будєт, вам панравітся
що не так?
Зєлєнский розумний, він 'рейган' і 'черчіль' разом. Так?
https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському буде хаос.., буде війна.." Дивіться - нічого НЕ сталося.
Він не втік.
Ві як Черчіль, тілько трохи навпаки, той 2млн громадян (в основному дітей і жінок) евакуював, а цей стільки ж кинув, зато шашликів нажрались і жремо дотепер.
Хуже нє будєт.
Будьмо пильними, московіти скаженіють від страху свого кінця нікчемного існування та перед Захисниками України!
Гуртом, Українці Непереможні!!
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Дуже сподіваюсь, що ти не втратив ті "7 мільярдів що місяця", про які говорив, бо маю мрію згодувати їх тобі замість "скумбрії по 8" і, навіть, банальних сухарів!
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Он там отписочил зеленского и его шоблу. После войны будут отвечать в суде почему юг был сдан за считанные дни, Новая Каховка в день нападения. Кто и что этому способствовало.