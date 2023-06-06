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Вдячний всім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, які допомагають людям з південних регіонів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців ввечері 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям із наших південних районів, затоплених внаслідок російського теракту.

Влада на всіх рівнях робить усе, щоб врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг та вся Дніпропетровщина, міста і села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – як би не було важко, маємо допомогти людям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проінформував голову МАГАТЕ Гроссі про руйнацію росіянами Каховської ГЕС

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Я вдячний усім, хто наразі проводить і допомагає з евакуацією людей з міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного і по максимуму допомагати.

Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС – є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.

Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави і нашого народу! Окремо, як і вчора, хочу відзначити сьогодні наших героїв на Бахмутському напрямку… Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух вперед! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС може спричинити дисбаланс в енергосистемі, - Міненерго

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звернення (607) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+25
И тебе, большое спасибо, за то что ты сдал юг Украины. Низкий тебе поклон, мать твою!
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06.06.2023 22:51
+18
ви з верещучкою і своїм другом сбушником вже добре допомогли
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06.06.2023 22:52
+16
На знак вдячності обіцяю всупереч попереднім рішенням підняти тарифи на комунальні послуги, повернути повірку лічильників, оподаткувати волонтерів та виділити кілька сотень мільйонів фірмі фітнес-тренерки та кілька мільярдів "Укравтодору". - Зеленський.
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06.06.2023 22:53
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знов бункері
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06.06.2023 22:49 Відповісти
Так, в літаку, а особливо, в потягу, то було неперевершено.
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07.06.2023 00:41 Відповісти
И тебе, большое спасибо, за то что ты сдал юг Украины. Низкий тебе поклон, мать твою!
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06.06.2023 22:51 Відповісти
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06.06.2023 23:01 Відповісти
Цю ситуацію можна було смоделювати, а не спати солодко і їсти ситно. Знову тягар ліг на плечі простих. Знову відео , яке коштує як мінімум тижневий запас їжі для сім'ї.
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06.06.2023 22:52 Відповісти
пряма мова від Зєлєнского:
- https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже НЄ будєт, вам панравітся

що не так?

Зєлєнский розумний, він 'рейган' і 'черчіль' разом. Так?

https://youtu.be/ZaeKivMgK7s - Казали "буде долар сорокпять при Зеленському буде хаос.., буде війна.." Дивіться - нічого НЕ сталося.
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06.06.2023 23:54 Відповісти
Він хєрой, що ти розумієш.
Він не втік.
Ві як Черчіль, тілько трохи навпаки, той 2млн громадян (в основному дітей і жінок) евакуював, а цей стільки ж кинув, зато шашликів нажрались і жремо дотепер.

Хуже нє будєт.
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07.06.2023 06:57 Відповісти
ви з верещучкою і своїм другом сбушником вже добре допомогли
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06.06.2023 22:52 Відповісти
На знак вдячності обіцяю всупереч попереднім рішенням підняти тарифи на комунальні послуги, повернути повірку лічильників, оподаткувати волонтерів та виділити кілька сотень мільйонів фірмі фітнес-тренерки та кілька мільярдів "Укравтодору". - Зеленський.
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06.06.2023 22:53 Відповісти
Дякула.
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06.06.2023 22:56 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Будьмо пильними, московіти скаженіють від страху свого кінця нікчемного існування та перед Захисниками України!
Гуртом, Українці Непереможні!!
‼️🇺🇦❤️🪖⚔️💯💪✊👍😠😡🫡👏🇺🇦🇨🇦🇩🇪🇺🇸🇪🇸🇪🇺🇬🇧🇦🇿🇯🇵🇺🇦‼️
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06.06.2023 22:56 Відповісти
О, Великий Дякуло! Дякуємо тобі за те, що ти дякуєш ЗСУ, ДСНС, Поліції та ВОЛОНТЕРАМ, які випраляють ваше "*****@лі" у лютому 2022-го! Дякуємо за "какую разніцу", за "проста пєрєстать стрєлять", за відведення військ, зупинення всіх програм переозброєння ЗСУ, за розформування армійчьких підрозділів, фкі повинні були захищати кордони, за автостради від кордону держави до її центру, по яких рашисти на танках їхали колонами зі швидкістю легковиків, за "травневі шашлики", за "нагнєтаніє"...
Дуже сподіваюсь, що ти не втратив ті "7 мільярдів що місяця", про які говорив, бо маю мрію згодувати їх тобі замість "скумбрії по 8" і, навіть, банальних сухарів!
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06.06.2023 23:01 Відповісти
Спасибо 73% баранам что вы выбрали меня, зеличайшего. Только я смог увидеть мир в глазазх путлера. Всем спасибо и ночь без воздушных тревог.
. ..
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06.06.2023 23:02 Відповісти
Только что стрим Бутусова закончился.
Он там отписочил зеленского и его шоблу. После войны будут отвечать в суде почему юг был сдан за считанные дни, Новая Каховка в день нападения. Кто и что этому способствовало.
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06.06.2023 23:02 Відповісти
Так позов в суд уже є. Вірніше відкрито справу за зраду України. Кажете Бутусов, добре іду дивитися, йому є віра
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06.06.2023 23:06 Відповісти
якби ще Юрко пригадав, як він просував Зе у 2019му..... Стидається?
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06.06.2023 23:58 Відповісти
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06.06.2023 23:06 Відповісти
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06.06.2023 23:09 Відповісти
браво!!!
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06.06.2023 23:16 Відповісти
вава, ПНХ за пітуном
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06.06.2023 23:13 Відповісти
Дякую пану президенту за очі )(уйла, де він побачив "МИР", за оманські договорняки, дякую за травневі шашлики та за вислів "какая разніца". Особлива подяка за панів Єрмака, Смирнова, Татарова та інших жополизів часів шапкокрада!!!
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06.06.2023 23:18 Відповісти
баканову не забудь подякувати🖕
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07.06.2023 00:08 Відповісти
Бідоносець. Тварь наглая. Злодюга і ворог України. Не зрадник, а саме ворог.
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07.06.2023 07:10 Відповісти
Осел Оманский.....пора на природу...шашлыки ждут
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07.06.2023 07:50 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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07.06.2023 08:40 Відповісти
 
 