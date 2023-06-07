У затоплених Олешках люди на даху будинку благають про допомогу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з безпілотника, жінка подає знаки оператору БПЛА про те, що дуже потребує допомоги і сподівається на порятунок.

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