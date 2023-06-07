У затоплених Олешках люди на даху будинку благають про допомогу. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з безпілотника, жінка подає знаки оператору БПЛА про те, що дуже потребує допомоги і сподівається на порятунок.
Топ коментарі
+31 Alex Sav #513490
показати весь коментар07.06.2023 11:39
+19 Mod Dom
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+11 Ivaś Tovarnytskyy
показати весь коментар07.06.2023 11:54
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КаЦапами вони були і будуть. Чи справа у інтелекті?
чи догодив тобі ваша величність?
«Посмотрите, какой контраст, на эти довольные рожи херсонцев, встречающих хохлов, и на то, как они тонут»
- Российский доброволец Егор Гузенко (позывной тринадцатый) радуется тому, как мирные жители Херсонской https://t.me/astrapress/28985 области тонут после подрыва Каховской ГЭС.
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...кацапо-мосскалі напали війною на Україну "асвабаждать" "русскаґаварясчєє насєслєніє от бєньдьоравцев" (Бандерівців).
***
Говорили би українською мовою, то не було би кого мосскалям "асвабаждать".
Важко, гірко, але то Правда таки є.