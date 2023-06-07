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У затоплених Олешках люди на даху будинку благають про допомогу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дві жінки на даху будинку в затоплених Олешках, просять про допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з безпілотника, жінка подає знаки оператору БПЛА про те, що дуже потребує допомоги і сподівається на порятунок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олешки на Херсонщині майже повністю затоплено через підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

підтоплення (196) Олешки (59) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+31
колись би побачити як касабію залиє сірчаною кислотою .. по дахи..
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07.06.2023 11:39
+19
щас кацапы шмальнут из гаубицы - нет человека = нет проблемы. А скажут - это ВСУ
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07.06.2023 11:36
+11
"рассіййа заканчіваєцца там ґдє заканчіваєцца русскі язиґ" (************)

***
...кацапо-мосскалі напали війною на Україну "асвабаждать" "русскаґаварясчєє насєслєніє от бєньдьоравцев" (Бандерівців).
***
Говорили би українською мовою, то не було би кого мосскалям "асвабаждать".
Важко, гірко, але то Правда таки є.
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07.06.2023 11:54
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щас кацапы шмальнут из гаубицы - нет человека = нет проблемы. А скажут - это ВСУ
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07.06.2023 11:36 Відповісти
а что они свои гаубицы на крышу поставили?
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07.06.2023 11:46 Відповісти
они теперь про собственную шкуру обеспокоены. Самое время на моторных лодках спасать людей из Олешек.
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07.06.2023 11:47 Відповісти
Ага, Света, гаубица - эта такая антенна для приёма гламура
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07.06.2023 11:48 Відповісти
колись би побачити як касабію залиє сірчаною кислотою .. по дахи..
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07.06.2023 11:39 Відповісти
краще HCl+HNO3
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07.06.2023 11:48 Відповісти
Багато честі. Краще просто у власному лайні нехай тонуть.
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07.06.2023 12:19 Відповісти
Просте питання, щоб нарешті зрозуміти логіку хто так пише. Чому "касаББББББ"????????
КаЦапами вони були і будуть. Чи справа у інтелекті?
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07.06.2023 12:22 Відповісти
чи с чи ц -все одно тварина касаб .. а для тебе кацаб..
чи догодив тобі ваша величність?
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07.06.2023 12:25 Відповісти
Правильно пишуть,КАСАБ по тюркски мясник,живодер.Кацап це спотворене КАСАБ.
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07.06.2023 12:26 Відповісти
А свинособаки тоді хто?
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07.06.2023 12:28 Відповісти
Мабуть ті/хто в розвитку вище Касапів.
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07.06.2023 12:31 Відповісти
ПАняВ
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07.06.2023 12:34 Відповісти
Проста відповідь - на більшості ресурсів банять за саме слово "кацап", яке написано правильно. Ага, боти в них так налаштовані, на визначений перелік слів.
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07.06.2023 12:28 Відповісти
Орки не будут никого спасать более того достаточнги глянуть каналы Z военкоров чтобы понять как они относятся к жителям окупированой херсонской и запорожских областей.

«Посмотрите, какой контраст, на эти довольные рожи херсонцев, встречающих хохлов, и на то, как они тонут»

- Российский доброволец Егор Гузенко (позывной тринадцатый) радуется тому, как мирные жители Херсонской https://t.me/astrapress/28985 области тонут после подрыва Каховской ГЭС.
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07.06.2023 11:46 Відповісти
Горіти кацапам - рашистам у пеклі за їх злочини!
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07.06.2023 11:51 Відповісти
На жаль, пекла немає. Можно сподіватися тільки на покарання на цьому світі...
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07.06.2023 12:14 Відповісти
Це таке покращення, блд!
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07.06.2023 11:52 Відповісти
ні, це "спасённые" рюзьким міром русскоязичниє.
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07.06.2023 12:19 Відповісти
"рассіййа заканчіваєцца там ґдє заканчіваєцца русскі язиґ" (************)

***
...кацапо-мосскалі напали війною на Україну "асвабаждать" "русскаґаварясчєє насєслєніє от бєньдьоравцев" (Бандерівців).
***
Говорили би українською мовою, то не було би кого мосскалям "асвабаждать".
Важко, гірко, але то Правда таки є.
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07.06.2023 11:54 Відповісти
Они нашли бы другой повод. Им нужна Украина . Иначе это не империя.
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07.06.2023 12:03 Відповісти
краще їм взагалі цих "поводов" не давати, відповідно відмовитися від усього кацапського, починаючи з дибільного апсолютноштучного недо-язіка і закінчуючи кацапською фсб/кгб сектою під назваю "упц-мп, рпц"...
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07.06.2023 14:10 Відповісти
Головне не дуже бійтеся пуйла, а то дойдемо, що труси будемо на голову одягати, аби не так у кацапів)
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07.06.2023 14:58 Відповісти
Ви дуже наївні, якщо думаєте, що пуйло напав через мову. В Грузії і Чечні була інша мова, врятувало це їх від вторгнення? Коли ракети летять на Хмельницький, рятує людей інша мова? Основні причини нападу РФ інші: українська територія, рідкісні природні копалини і особиста ненависть пуйла до України.
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07.06.2023 12:38 Відповісти
***** всех спасет
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07.06.2023 12:01 Відповісти
Це зелений PZDC.
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07.06.2023 12:15 Відповісти
 
 