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Неймовірна рятувальна операція: херсонець врятував кошеня, яке трималося за стіну на затопленій вулиці. ВIДЕО

У Херсоні на затопленій вулиці чоловік почув нявчання. Виявилось, що це маленьке кошеня, яке, рятуючись від затоплення, з останніх сил тримається за стіну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Частина тварин із затопленого зоопарку в Новій Каховці врятувалися. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) порятунок (119) Херсон (3377)


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Топ коментарі
+77
Наші люди - не кацапи!!!
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07.06.2023 17:09
+65
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07.06.2023 17:19
+64
Юрий Пивовар

@ZloyBanderovets

·

https://twitter.com/ZloyBanderovets/status/1666402351983259655 2 ч

А чого це мовчить екоактивістка Грета Тунберг? Гине так багато тварин, а вона наче води дніпровської в ротяку набрала.
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07.06.2023 17:11
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Наші люди - не кацапи!!!
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07.06.2023 17:09 Відповісти
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07.06.2023 17:19 Відповісти
не треба людей порiвнювати з кацапами ! нiчого людського там николи не было кацапи це анти - люди !
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07.06.2023 17:34 Відповісти
Це доля - повинен кошеня собі забрати...
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07.06.2023 17:09 Відповісти
Якщо ніхто не забере, я претендую!)
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07.06.2023 18:55 Відповісти
Забираю.... буде два
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07.06.2023 22:28 Відповісти
то йди і забери
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08.09.2023 15:19 Відповісти
Все це говорить про доброту і людяність наших людей 🙁
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07.06.2023 17:11 Відповісти
Юрий Пивовар

@ZloyBanderovets

·

https://twitter.com/ZloyBanderovets/status/1666402351983259655 2 ч

А чого це мовчить екоактивістка Грета Тунберг? Гине так багато тварин, а вона наче води дніпровської в ротяку набрала.
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07.06.2023 17:11 Відповісти
взагалі-то плотини нищать і змінюють екологію не меньше, ніж їх відсутність! мабудь грєтта туборг в замішатєльстве який бік зайняти
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07.06.2023 17:13 Відповісти
Схоже, що очікує першого транша на рахунок....це допоможе з визначенням..
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07.06.2023 17:15 Відповісти
Кацапы про нее в этой суете забыли.
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07.06.2023 17:29 Відповісти
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07.06.2023 20:21 Відповісти
TUBORG
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07.06.2023 21:34 Відповісти
Вона нічого не вирішує.Це проект.як і інші організації.Заплатити їм гроші,тоді і будуть щось робити.
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07.06.2023 17:29 Відповісти
І не тільки організації.

Проектики - теж.
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07.06.2023 20:29 Відповісти
Грета открывает свой членоприемник по команде *****, срущего в чемодан и по своим расценкам.
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07.06.2023 17:32 Відповісти
Заїло тумблер.
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07.06.2023 20:35 Відповісти
та в Олешках она. Спасает птенцов воробьев. Спасенных кормит из рот - в рот
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07.06.2023 21:00 Відповісти
а скільки ж їх там загинуло... 😤😤😤
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07.06.2023 17:13 Відповісти
Ось більш повне відео....там не одне було...

https://twitter.com/i/status/1666430671785525253

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07.06.2023 17:14 Відповісти
Вельми дякую
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07.06.2023 20:48 Відповісти
взнаємо коли зійде вода
може і люди не всі встигли врятуватись
як оті хлопчик з матір'ю на даху.. хто їм допоможе
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07.06.2023 17:17 Відповісти
бачила відео, де їх вже врятували.
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07.06.2023 19:24 Відповісти
Их наши военньіе уже спаскли.
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07.06.2023 20:18 Відповісти
К
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07.06.2023 20:19 Відповісти
Вам смешно???????
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07.06.2023 17:44 Відповісти
Почему ему смешно?
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07.06.2023 18:05 Відповісти
Мабуть, пан чи пані сприймають любий смайлик як посмішку
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07.06.2023 19:02 Відповісти
Только совсем глупый не видит, что смайлик совсем не к месту.
Можно было такие -

😞

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08.06.2023 20:46 Відповісти
Кацапи навіть не звірі - це якесь генетичне отбросіє...
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07.06.2023 17:14 Відповісти
Хотілось би сказати людожери, але вони зжерають все живе: і людей, і тварин, і рослинний світ. Якась саркома...
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07.06.2023 19:01 Відповісти
Власов Сергей : - Грета Тумберг хвора на голову людина! Ось і вся відповідь.
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07.06.2023 17:14 Відповісти
Бажаю какцапні не просто смерті, а смерті в страшних муках!!!
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07.06.2023 17:15 Відповісти
Какцап - помилка! Кацап - касабське слово, правильно казати - касаб! "ка" в перекладі людина, "саб" рубати (*****). "Касаб" з тюркського в переклади - м'ясник, подонок, рюzzьге, беззаконня!
PS: До речі, "Козак" - вільна людина! І ще, не ображайте цапів!
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07.06.2023 18:33 Відповісти
куй там! правильно казати "як цап"
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07.06.2023 19:12 Відповісти
Ещё и рыжик такой. Повезло солнечному котенку)
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07.06.2023 17:17 Відповісти
Там вище повне відео, він 3 врятував)
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07.06.2023 17:30 Відповісти
Посмотрел уже. У меня примерно такая же цветовая палитра во дворе, полторы недели как родились на свет) приютили кошку, она вот нас отблагодарила. Один точно такой солнечный, как этот спасеныш маленький)
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07.06.2023 17:37 Відповісти
Котеек много не бывает)))
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07.06.2023 18:41 Відповісти
Я дом в деревне купил... За два года - две подобранные собаки (одна из них голландская овчарка) и 7 кошек, включая 4 новорожденных
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07.06.2023 19:56 Відповісти
Пощастило вам, стільки радості одразу привалило! Будьте здорові, дякую за любов до котусів!
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07.06.2023 19:04 Відповісти
И вам только всего лучшего!
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07.06.2023 19:58 Відповісти
Як же воно бiдненьке трималося за життя... 😥
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08.06.2023 10:36 Відповісти
а скільки зайченят, їжачків, кабанчиків, ласок-горностаїв, оленят, цуценят, кошенят.... загинуло?..
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07.06.2023 17:18 Відповісти
Так, серце крається... Дуже шкода... Від кацапських ублюдків нема життя всьому живому...
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07.06.2023 19:06 Відповісти
Filhos da puta! Горіти вам у пеклі, кляті кацапи!
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07.06.2023 17:20 Відповісти
Хто ж отак врятує ще наших громадян на лівому березі Дніпра ? Невже ***** "прилетить у блакитному гелікоптері і безкоштовно покаже кіно" ???
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07.06.2023 17:21 Відповісти
Ком у горлі . І усе оце продовження розмінування Чонгару , здачі Півдня , травневих шашликів і т.д. Так що наші потвори не ліпше за кацапів .
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07.06.2023 17:35 Відповісти
ваши , а не наши
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07.06.2023 17:48 Відповісти
А ти чий будеш ?
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07.06.2023 17:51 Відповісти
Наш
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07.06.2023 17:52 Відповісти
гірші. Саме гидке створіння це зрадник.
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07.06.2023 18:19 Відповісти
До сліз...
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07.06.2023 17:37 Відповісти
почему владельцы животных бросают их , Я бы своих на себе бы вынес
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07.06.2023 17:50 Відповісти
у Меня кошка ,кот и собачка Машка
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07.06.2023 18:01 Відповісти
А если котята дворовые , как их найти в такой "карусели" ?
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07.06.2023 18:18 Відповісти
во дворе кругом же люди и могли бы позаботится
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07.06.2023 18:21 Відповісти
Скорее всего, эти люди из видео знали, что там котята, и спасли их. Так что Вы зря...
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07.06.2023 20:13 Відповісти
кацапы-это биомусор природы!а Украинцы люди,героические,мужественные и добрые.
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07.06.2023 17:52 Відповісти
Людяність це до України!💓
Слава Нації!
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07.06.2023 18:02 Відповісти
Так, українці - Люди!
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07.06.2023 19:07 Відповісти
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07.06.2023 18:11 Відповісти
😥🙏🙏🙏
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08.06.2023 10:39 Відповісти
Добре що котусю врятували. У мене у самого троє котів. А дружина 5 років тому померла. Бува й таке.
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07.06.2023 18:20 Відповісти
у меня кошка Маруся перед бомбежкой начинает нервничать и мяукать и так постоянно
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07.06.2023 18:24 Відповісти
надо было ее Вангой назвать
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07.06.2023 18:26 Відповісти
Багато відео, як рятують песиків, а котусиків, чомусь, мало... Мабуть, вони частіше гинуть у воді. Дуже болісно...
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07.06.2023 19:10 Відповісти
скоріш за все коти, по-перше, добрі плавці, по-друге пролізуть в будь-яку щілину і залізуть на будь-яку стіну - собаки так не вміють
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07.06.2023 19:14 Відповісти
Та отож.
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07.06.2023 21:47 Відповісти
Тому у вас з доктором Пріображенскім получився Шаріков,,Боменталь 😁😁😁
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07.06.2023 18:43 Відповісти
Українці неймовірні. Плачу.
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07.06.2023 18:56 Відповісти
я теж..
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07.06.2023 19:01 Відповісти
Також...
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07.06.2023 19:11 Відповісти
Спасение рядового Мяукина !
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07.06.2023 19:10 Відповісти
взагалі-то він "цивільний"
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07.06.2023 19:11 Відповісти
Вже нє. Всі тварини і рослини - тепер біо-зброя проти москалів.

Та й таке.
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07.06.2023 20:33 Відповісти
Це все наслідки вибору мудрого наріду, цікаво їм тепер також смішно ? А ті ублюдки зелені про все в Омані с патрушевим домовились, ось тільки патріоти і чесні генерали не дали Київ, Харків, Миколаїв з наскоку взяти ... Але все рівно та зелена шобла не вгамовується і дуже хоче запустити аміакопровід з усіма витікаючими з цього результатами в разі діверсії кацапів...
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07.06.2023 19:23 Відповісти
Олег, не "нарід" выбрал - б.у. презик умудрился затошнить людям своею алчностью, высокомерием, пренебрежением. Забылось?
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07.06.2023 20:31 Відповісти
"Наріду" затошнило от "Армія, мова, віра"?
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09.06.2023 12:59 Відповісти
ця новина набрала більше переглядів та коментів, ніж новина поряд про . Це говорить про про якість та рівень емпатії українців.
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07.06.2023 19:32 Відповісти
Легендарна гіфка!

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07.06.2023 20:10 Відповісти
Кицюня, манюня, таке хороше, тільки ж, бідненьке, налякалося.

Вірю, що будеш у добрих руках.
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07.06.2023 20:34 Відповісти
УКРАЇНЦІ,нащиріші,найдобріші!
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07.06.2023 21:56 Відповісти
Обнял бы этого человека.... он человек...
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07.06.2023 22:25 Відповісти
котейко вырастет бандеровцем!
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07.06.2023 23:44 Відповісти
Клас, молодець, вусатий на свободі.
Нажаль на його місці не зеленський з дЄрмаком в Херсоні
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08.06.2023 02:56 Відповісти
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08.06.2023 04:48 Відповісти
Заберу этого котика!
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10.06.2023 01:03 Відповісти
Пожалуйста, помогите найти контакты. С удовольствием заберем этого малыша. Слава Україні і її Героям!
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10.06.2023 13:16 Відповісти
Доброго часу доби. Шановна спільнота, зрозумійте мене вірно. Я відчуваю що це МІЙ котусик! Я буду йому найкращою матусею!
Допоможіть знайти і забрати в ******* родину цю руденьку дитинку.
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15.06.2023 00:00 Відповісти
 
 