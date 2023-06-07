Неймовірна рятувальна операція: херсонець врятував кошеня, яке трималося за стіну на затопленій вулиці. ВIДЕО
У Херсоні на затопленій вулиці чоловік почув нявчання. Виявилось, що це маленьке кошеня, яке, рятуючись від затоплення, з останніх сил тримається за стіну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції.
Топ коментарі
+77 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар07.06.2023 17:09
+65 Fox Zeint #542611
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+64 Власов Сергей #321358
показати весь коментар07.06.2023 17:11
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@ZloyBanderovets
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https://twitter.com/ZloyBanderovets/status/1666402351983259655 2 ч
А чого це мовчить екоактивістка Грета Тунберг? Гине так багато тварин, а вона наче води дніпровської в ротяку набрала.
Проектики - теж.
https://twitter.com/i/status/1666430671785525253
може і люди не всі встигли врятуватись
як оті хлопчик з матір'ю на даху.. хто їм допоможе
К
Можно было такие -
😞
PS: До речі, "Козак" - вільна людина! І ще, не ображайте цапів!
Слава Нації!
Та й таке.
Вірю, що будеш у добрих руках.
Нажаль на його місці не зеленський з дЄрмаком в Херсоні
Допоможіть знайти і забрати в ******* родину цю руденьку дитинку.