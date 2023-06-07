Неймовірна рятувальна операція: херсонець врятував кошеня, яке трималося за стіну на затопленій вулиці. ВIДЕО

У Херсоні на затопленій вулиці чоловік почув нявчання. Виявилось, що це маленьке кошеня, яке, рятуючись від затоплення, з останніх сил тримається за стіну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис рятувальної операції.

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