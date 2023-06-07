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У російському Шебекіно палає промзона. ВIДЕО

У російському Шебекіно сильна пожежа у промисловій зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше губернатор Гладков заявив, що 40 снарядів влучили у промзоні.

Baza пише, що за попередніми даними, обстріляна та горить промзона, де виготовляються лакофарбові матеріали, пластмаси, синтетичні смоли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині полонили військослужбовця армії РФ із військової частини №29298. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4337) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+38
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07.06.2023 17:56
+34
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07.06.2023 17:58
+33
Ета гражданская вайна!
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07.06.2023 17:54
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На зоні все ніщяк!
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07.06.2023 17:54 Відповісти
Ета гражданская вайна!
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07.06.2023 17:54 Відповісти
... и все равно кто отрядам самообороны дает оружие...
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07.06.2023 20:31 Відповісти
Шамбілі Бебекіно.
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07.06.2023 17:55 Відповісти
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07.06.2023 17:56 Відповісти
Гарно так )))
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07.06.2023 17:56 Відповісти
Так народжувалась Шебекинская народная республика.
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07.06.2023 17:57 Відповісти
А Боженька ж попереджав, народжувати будеш в муках😁 Ібо нєхєр було кусати заборонений плід, - вкусила Україну... і хто тобі дохтюр 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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07.06.2023 18:03 Відповісти
Ууууужжжжжос кокой 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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07.06.2023 17:57 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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07.06.2023 17:58 Відповісти
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07.06.2023 17:58 Відповісти
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07.06.2023 18:03 Відповісти
ахаахахаааааа!!!!! это 5 !!!! , спасибо тебе , добрый человек , улыбнул .
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07.06.2023 18:47 Відповісти
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07.06.2023 20:49 Відповісти
Палай, падлюка. Дізнайся, що це таке...
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07.06.2023 17:59 Відповісти
А хіба Шушукіно ще російське?
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07.06.2023 17:59 Відповісти
Губернатор Гладков заявив, що місто начебто накрили з РСЗВ "Град".

Хто накрив, не сказав?
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07.06.2023 17:59 Відповісти
Какая разница? Главное - результат.
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07.06.2023 18:42 Відповісти
рептилоїди,а хто ж іще?
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07.06.2023 19:12 Відповісти
Курская Народная Респуплика. У них с Брянской перемирие
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07.06.2023 22:12 Відповісти
Четвертые сутки пылает промзона
И ветры летят в направленьи Кремля
Не падайте духом товарищ Пригожин
Ведь это начало большого конца
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07.06.2023 18:01 Відповісти
Такі да😁 А фсьєм хааарашо, када каньєц харошій
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07.06.2023 18:05 Відповісти
бабушка говорит - белгородская , воронежская и курская области , вместе с обласными центрами не будут принадлежать роисси , особо тяжелые бои будут в курской области , но это их не спасет ............это коротко ))))))
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07.06.2023 18:50 Відповісти
А бабушку Вангой зовут?
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07.06.2023 18:56 Відповісти
Кассандрой.
Без умолку безумная девица
Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!»
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах.
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07.06.2023 19:02 Відповісти
Пригадую:" Если би троянци поверили Кассандре, Троя досих пор стояла неприступною твердыней...."
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07.06.2023 20:06 Відповісти
"Постраждалих немає." Будуть.
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07.06.2023 18:01 Відповісти
- Увас в шебєкіні несчасні випадки постраждалі були?
- Ні

- Будуть!
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07.06.2023 18:34 Відповісти
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07.06.2023 18:05 Відповісти
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07.06.2023 18:05 Відповісти
В Шебекіно якась нездорова канітєль .
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07.06.2023 18:17 Відповісти
Почему только промзона????
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07.06.2023 18:20 Відповісти
Приміть моє занепокоєння, засудження та заклик більше так не робити (слабувато, треба сильніше)
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07.06.2023 18:21 Відповісти
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07.06.2023 18:22 Відповісти
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07.06.2023 18:26 Відповісти
А між тим в тій промзоні завод "Монокристал", який виготовляв, вдумайтесь!, третину світового виробництва синтетичних сапфірів (лейкосапфірів).
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07.06.2023 18:28 Відповісти
та ***** , пусть горит к ****** .
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07.06.2023 18:51 Відповісти
а в Снежном делали лопатки для турбореактивных двигателей. Завод союзного значения. И шо? По х*ю
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07.06.2023 22:16 Відповісти
Москву треба нах.. палити...
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07.06.2023 18:50 Відповісти
бабушка уже говорила по этому поводу - крови много на красной площади , мерьвых очень много , огня много ..............это коротко .
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07.06.2023 18:52 Відповісти
Какие душевные кадры!)) Хоть бы пожар распространялся подальше- подальше- в идеале до москвы с лопающимися кацапами! Видео ждём-с!
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07.06.2023 18:56 Відповісти
Это внутренний российский конфликт - мы в нем не можем участвовать по определению!
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07.06.2023 21:27 Відповісти
Хорошо горит дров туда больше...
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08.06.2023 00:29 Відповісти
 
 