У російському Шебекіно палає промзона. ВIДЕО
У російському Шебекіно сильна пожежа у промисловій зоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше губернатор Гладков заявив, що 40 снарядів влучили у промзоні.
Baza пише, що за попередніми даними, обстріляна та горить промзона, де виготовляються лакофарбові матеріали, пластмаси, синтетичні смоли.
Топ коментарі
+38 Yevgeny Mironov #551272
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+34 Алекс Скела
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+33 Харьков Сумской
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