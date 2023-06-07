У російському Шебекіно палає промзона. ВIДЕО

У російському Шебекіно сильна пожежа у промисловій зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше губернатор Гладков заявив, що 40 снарядів влучили у промзоні.

Baza пише, що за попередніми даними, обстріляна та горить промзона, де виготовляються лакофарбові матеріали, пластмаси, синтетичні смоли.

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