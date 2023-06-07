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"США дали добро на знищення Каховської ГЕС", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Перекладати провину за свій терор на постраждалу державу та зловтішно мріяти про руйнування греблі Київської ГЕС: пропагандист Соловйов заявив, що США дали добро на знищення Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Шебекіно палає промзона. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2807) Соловйов Володимир (140) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+41
***,дебіл, усі адекватні знають, що вибух був зсередини і підірвали її російські підери 🤬
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07.06.2023 18:04
+36
Основним у його піздєжі є не хто зробив, а погроза підірвати ще і Київську дамбу.
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07.06.2023 18:07
+35
Скоро дадуть ''добро'' на кримський міст!
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07.06.2023 18:06
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Чарівні гриби. Знову.
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07.06.2023 18:03 Відповісти
Санитарыыы...
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07.06.2023 18:42 Відповісти
ця МРАЗОТА скоро "дозвізьдіться "
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07.06.2023 19:19 Відповісти
Та у нього вже проблеми з головою : подив1ться, як1 довги паузи в1н робить, з натугою концентруеться на тем1, задовго шукае слова. Спод1ваюсь, збожевол1е.
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07.06.2023 23:31 Відповісти
От "єслі би" цю антилюдську срань, ворога роду людського- салавйова хтось зловив і притягнув в Україну, якби чистіше стало б на Землі, "зловонія б " і смертей менше! Це один із основних злочинців , таких як *****, має пройти через Гаагу і сісти на довічно в українській буцегарні, в прес хаті!!!Щоб його Бог скарав лютими карами! Амінь!"!!
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07.06.2023 21:15 Відповісти
Але в Україні пахло б лайном
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07.06.2023 21:19 Відповісти
***,дебіл, усі адекватні знають, що вибух був зсередини і підірвали її російські підери 🤬
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07.06.2023 18:04 Відповісти
Основним у його піздєжі є не хто зробив, а погроза підірвати ще і Київську дамбу.
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07.06.2023 18:07 Відповісти
Шапиро-Соловьев - ГЁББЕЛЬС УБИЙЦА ! И не дебилы они- убийцы -МРАЗОТА ,ТЕРРОРИСТЫ ,НЕЛЮДИ!
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07.06.2023 18:11 Відповісти
не все. Англия сомневается
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07.06.2023 23:28 Відповісти

"Друга армія світу" з гелікоптера "демілітаризувала" порожній комбайн - самохідний оприскувач John Deere 4030.
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07.06.2023 18:05 Відповісти
В кацапів комбайн рахується як Абрамс!
Але як на мене, Джон Дір непогана машинка!
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07.06.2023 18:13 Відповісти
Джон Леопардович Дір
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07.06.2023 18:29 Відповісти
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07.06.2023 18:05 Відповісти
і родина соловьйоба уся в " нєнавісной загнівающєй гєйропє" страдаєт от ностальгії...
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07.06.2023 18:41 Відповісти
не знаю хто такий цей "вальцман" !!! я мав того за кого проголосували 73% під гаслами "кацкая разніца", "хуже не будет", "хоть поржом" ...

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07.06.2023 19:20 Відповісти
Скоро дадуть ''добро'' на кримський міст!
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07.06.2023 18:06 Відповісти
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07.06.2023 19:58 Відповісти
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07.06.2023 18:07 Відповісти
ну зачем рубрику "в мире животных", нужно выводить в основной топик ?
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07.06.2023 18:07 Відповісти
Та хоть Папа Римський...
Головне - хто зробив і буде відповідати...
...а може, таки і Папа?
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07.06.2023 18:09 Відповісти
Папік?😕
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07.06.2023 18:48 Відповісти
Маразм крепчає .
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07.06.2023 18:10 Відповісти
Москалі патороч ще та - це аксіома. Але, заради об'єктивності, невже не знайшлося на другу добу бодай якого фото чи відео моменту підриву греблі
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07.06.2023 18:10 Відповісти
Вибух на 1 : 00 - 1:10

https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk
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07.06.2023 22:03 Відповісти
шото хвойда соловьйов совсем какой-то потухший-опущеный , больше чем обычно, и былая борзость куда-то подевалась
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07.06.2023 18:10 Відповісти
а як вам такий прикол?
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07.06.2023 18:11 Відповісти
це піпец ...
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07.06.2023 18:13 Відповісти
Ердоган *андон!!!
І йому має бути відомо що:
"За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів − рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які рф вважає своїми."
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07.06.2023 18:26 Відповісти
Ще один, чи то нарк чи то несповний розуму..
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07.06.2023 18:32 Відповісти
🤮🤮🤮🤮
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07.06.2023 20:37 Відповісти
соловйов докиздиться, що дадуть дозвіл на використання бойових комарів, навчених на генетичний код соловйова.
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07.06.2023 18:11 Відповісти
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07.06.2023 18:32 Відповісти
ЖдЬОм на "добро" від США на знищення росії!
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07.06.2023 18:11 Відповісти
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07.06.2023 18:13 Відповісти
"США дали добро на знищення Каховської ГЕС", - пропагандист Соловйов. Як і на збиття "Боїнга"...
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07.06.2023 18:13 Відповісти
Просте питання: а нафіга Україні це робити?
Хоч одна причина?
От і все.
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07.06.2023 18:14 Відповісти
Де логіка, а де соловЬїнийПомЬот?
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07.06.2023 18:32 Відповісти
Ага, цілий полк ВСУ зайшов в середину дамби, яку контролювали російські війська і в кожного за плечами був рюкзак з вибухівкою ))) Зруйнувати таку надміцну споруду можливо тільки вибухом з середини.
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07.06.2023 18:14 Відповісти
При підриві були використані тонни вибухівки і мінували не один день.
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07.06.2023 20:13 Відповісти
У кацапні існує тільки Америка і вони. Більше нікого немає.
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07.06.2023 18:14 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Новая версия по Каховской ГЭС: ошибка саперов и незапланированный взрыв

Днем 6 июня мы получили сообщение от источника, представившегося военнослужащим ВС РФ. По его словам, взрыв плотины планировался на конец этой недели. Вечером 5 июня на ГЭС работали саперы 31-го инженерно-саперного полка под командой лейтенанта Сивых и старшего лейтенанта Гончарова.

«Если коротко- всё пошло через жопу .Взрывать должны ближе к концу недели. Кто-то, а имено двое дебилоидов лейтенант Сивых и старлей Гончаров из недавно откомандированых саперах должны были просто проверить всё ли подготовлено. Что они там намудрили - все видят», - говорилось в сообщении.

31-й инженерно-саперный полк (в/ч 31777, город Прохладный, Кабардино-Балкария) по словам штабных офицеров, действительно находился в районе Новой Каховки. Подразделение специализируется на создании переправ и минных работах.

Также известно, что плотина ГЭС была заминирована еще в октябре 2022 года, когда ВС РФ то готовились оборонять Херсон, то отступать из него.

Один из российских офицеров, находившийся 6 июня в районе затопления, также подтвердил, что слышал от других офицеров о работе группы саперов на ГЭС в ночь с 5 на 6 июня и о подрыве в машинном зале и последовавшей детонации зарядов, заложенных прошлой осенью в основании плотины. По его словам, как и по словам источника, сообщившего нам фамилии лейтенантов, группа саперов при взрыве погибла в полном составе.

Проверить личности лейтенанта Сивых и старлея Гончарова нам пока не удалось. Если среди наших читателей есть кто-то из города Прохладный или из 31-го инженерно-саперного полка, просим написать нам на [email protected]. Анонимность гарантируем.

Незапланированный подрыв объясняет, почему и ВСУ, и ВС РФ и местные власти с обеих сторон оказались не готовы к случившемуся. Также становится понятно, почему командующий российской группировкой «Днепр» Олег Макаревич передвинул 5 июня штабы и всю структуру управления ближе к реке. Если взрыв плотины планировался на 9-11 июня, то группировка в Херсонской области должна была за эти дни подготовиться к отступлению, заминировать нынешние позиции, подготовить к погрузке имущество. Перенос управления вплотную к передовой позволил бы (в логике российской армии) ускорить этот процесс и обеспечить больший контроль за качеством исполнения. Дальше случился взрыв, которого никто не ждал и ВС РФ потеряли большую часть имущества и штабных документов.

Версия с ошибкой саперов выглядит вполне правдоподобной, многие события на войне происходят не по «коварному плану» и вообще вне рамок логики и здравого смысла (которые всегда пытаются отыскать гражданские специалисты по работе с открытыми данными), а по случайности или стечению обстоятельств. Взрыв в ночь с 5 на 6 июня (именно в этот момент) не был нужен ни украинским, ни российским военным. Одни не успели подготовиться к наступлению через реку, другие к отступлению, да еще и утопили до трети матчасти херсонской группировки.
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07.06.2023 18:16 Відповісти
То, что рашисты криворукие дебилы, никак не отменяет их вины за содеянное. Боинг они тоже случайно сбили, кому от этого легче?
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07.06.2023 18:21 Відповісти
Боинг они сбили специально. Вернее, у них был план специально сбить свой же авиалайнер, но оператор бука когда получил подобную команду пожалел свой лайнер и грохнул следующий, который и оказался малазийским. а свой лайнер они готовились сбить дабы тут же ввести свой "миротворческий" контингент на Донбасс и предать ему статус "легитимного".
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07.06.2023 18:39 Відповісти
Это и есть случайно, именно этот конкретный боинг они сбивать не планировали.
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07.06.2023 18:45 Відповісти
не. не правильно. там взлетел военный борт с днепра(сбу взяло диспечера доносчика), а криворукие кацапы все перепутали, и мало того не посоветовались с гражданскими диспечерами тойже рукожопой рашки которые этот борт вели и саданули цивильный боинг. а может кацапов просто амеры ******* подсунув гражданский борт вместо военного. вот и все дела.
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08.06.2023 01:00 Відповісти
на бред похоже. есть достоверная инфа, что кацапы планировали сбить свой собственный пассажирский лайнер, чтобы этим прикрыть ввод своих "миротворцев" на Донбасс. вот и все. у границ уже стояли колонны "миротворцев" в соответствующей экипировке и ждали отмашку. а петушарий потом носился с этими версиями про диспетчеров, про то, что этот боинг был сбит нашей сушкой, потом уже не сушкой, а нашим буком. и прочий бред с стиле распятого мальчика в трусиках..
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08.06.2023 01:14 Відповісти
а что с доносчиком с днепра делать которого взяло официально сбу. говорю что амеры подсунули театральную пьесу кацапам, а бутолкожопые ее схавали и наматали на уши
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08.06.2023 20:31 Відповісти
покажите карту полетов где в тоже время был кацапский лайнер в том районе? все компании получили предупреждение от украины о том что могут сбить на высотах до 4 км
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08.06.2023 20:33 Відповісти
обратись к шарию, он покажет.
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08.06.2023 20:44 Відповісти
шарий уже проукраинский блогер с недавнего времени
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09.06.2023 00:10 Відповісти
не смеши мои тапки. он такой же проукраинский как гиркин проевропейский.
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09.06.2023 01:53 Відповісти


ПО ПОВОДУ КАХОВСКОЙ ГЭС
Из того, что я видел и слышал - моя версия такая - естественно орки набили всю ГЭС взрывчаткой. Из самого первого видео видно два взрыва - сперва небольшой, потом сильный. Из общего вида видно два пролома - маленький и большой. Итак, версия: орки хотели сделать небольшой пролом - повредить трассу и пустить немного воды. Но что-то пошло нетак, и сдетонировал большой запас взрывчатки в соседнем помещении и проломил целиком.

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08.06.2023 10:48 Відповісти
Починається стори з бортом МН-17. Дебілоїд не відає, що крім супуникових знімків є і близьке ВІДЕО + масса інших включаючи перехват і НЕТ доказів. Да і мінування орки особливо не скривали.
Невже не ясно що об'єкт витримує ракети і снаряди, а наша сторона геть рядом звідки все чутно і видно і без космосу.
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07.06.2023 18:19 Відповісти
Казковий довбойоб. Чому воно ще досі варнякає?
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07.06.2023 18:20 Відповісти
Цинічність брехні цієї тварюки просто вражає, це вже Геббельсовщина у не прикритому вигляді з психіатричними відхиленнями так як звучить з уст єврея з московії.
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07.06.2023 18:21 Відповісти
Не роби так дорогий. Пропагандистські тези таких виродків, як Соловйов, не спростовуються тому, що так ви його легітимізуєте, а ІГНОРУЄТЬСЯ, тому що вони хибні за аксіомою
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07.06.2023 18:30 Відповісти
Був свідком. Свічку тримав.
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07.06.2023 18:30 Відповісти
Антологія його висерів переходить на вищі щаблі.
Якщо не здохне - стане сценарістом "Марвела"
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07.06.2023 18:31 Відповісти
не стане
він підсанкційний довпойопе
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07.06.2023 18:37 Відповісти
воно ще й погрожує
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07.06.2023 18:33 Відповісти
Та не постіть ви цього та інших кацапських пітарасів. Нехай цим займаються відповідні служби, щоб після нашої перемоги повісити на берьозкі за рішенням Міжнародного трибуналу, а кого просто захерячити без будь яких рішень.
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07.06.2023 18:35 Відповісти
Цей ,підераса батько, є дуже наївним((Він думає,що якщо Київ змиє,то український народ здасться ((Вас українці вбиватимуть по всьому світу,вже не кажучи на українській землі.
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07.06.2023 18:37 Відповісти
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07.06.2023 18:39 Відповісти
шоб взорвать Киевскую дамбу нужно десятки тонн взрывчатки или атомную бомбу ,каховской это тоже касается ,никакие прилеты ее разрушить не могли
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07.06.2023 18:42 Відповісти
есть видео взрыва , никаких прилетов не было
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07.06.2023 18:46 Відповісти
Щоб висадити цю греблю треба одночасно не меньше 100 тон вибухівки підірвати. Її тільки мінувати треба тиждень. Це ж не крейсер Моцьква, що булькнув лише від двох ракет. Але мізки і солов,ов - речі не сумісні
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07.06.2023 18:43 Відповісти
... и сливали малафью прямо в клювик к соловью. зачем пересказывать то, что это поц-аид и вафлист пиССдит!? да пусть найух летит дегенерат-соловей...
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07.06.2023 18:43 Відповісти
он будет тоже вафли кушать как его страдающая мать
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07.06.2023 18:45 Відповісти
русня сидела на тоннах взрывчатки и решила перекурить
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07.06.2023 18:44 Відповісти
У них с 14 года нихрена не меняется.
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07.06.2023 18:47 Відповісти
Цей терорист злочинець ,рашиський нацист який би давно мав би бути ліквідований, а де ж наша пропаганда хо ча б доносити правду де іномовлення ? на жаль в нас така беззуба політика на єдиному марафоні і фрі домі ,що вони навіть правду не здатні донести ,заправляють цим всі Подоляк і Ткаченка вся суть зводится возвиличування "найвеличнішого", а не злочини рашистів
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07.06.2023 19:06 Відповісти
Он, видимо, курнул немного...приторможенный какой-то.
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07.06.2023 19:19 Відповісти
Заодно Байден дав ДОБРО на ліквідацію Солов"я?
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07.06.2023 19:31 Відповісти
Соловьев готовится тещей стать , сына в Лондоне замуж отдает , поэтому и нервный)))
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07.06.2023 19:35 Відповісти
-- И при этом лично доложились соловьеву... )) Кто то напомнил бы этой гадине, что у него 8 детей и все известны, и все под богом ходят......
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07.06.2023 19:58 Відповісти
за последние месяцы этот вонючий ***** весь иссохся...по нему видно что подыхает от собственной злобы и яда.туда и дорога ублюдку!
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07.06.2023 20:28 Відповісти
Трахтор в полі Дир Дир Дир, а може то комбайн з вертикальним злетом?!
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07.06.2023 22:35 Відповісти
 
 