"США дали добро на знищення Каховської ГЕС", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО
Перекладати провину за свій терор на постраждалу державу та зловтішно мріяти про руйнування греблі Київської ГЕС: пропагандист Соловйов заявив, що США дали добро на знищення Каховської ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.
Топ коментарі
+41 Анжей #509087
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"Друга армія світу" з гелікоптера "демілітаризувала" порожній комбайн - самохідний оприскувач John Deere 4030.
Але як на мене, Джон Дір непогана машинка!
Головне - хто зробив і буде відповідати...
...а може, таки і Папа?
https://www.youtube.com/watch?v=Cx8r0I5ljsk
І йому має бути відомо що:
"За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів − рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які рф вважає своїми."
Хоч одна причина?
От і все.
Новая версия по Каховской ГЭС: ошибка саперов и незапланированный взрыв
Днем 6 июня мы получили сообщение от источника, представившегося военнослужащим ВС РФ. По его словам, взрыв плотины планировался на конец этой недели. Вечером 5 июня на ГЭС работали саперы 31-го инженерно-саперного полка под командой лейтенанта Сивых и старшего лейтенанта Гончарова.
«Если коротко- всё пошло через жопу .Взрывать должны ближе к концу недели. Кто-то, а имено двое дебилоидов лейтенант Сивых и старлей Гончаров из недавно откомандированых саперах должны были просто проверить всё ли подготовлено. Что они там намудрили - все видят», - говорилось в сообщении.
31-й инженерно-саперный полк (в/ч 31777, город Прохладный, Кабардино-Балкария) по словам штабных офицеров, действительно находился в районе Новой Каховки. Подразделение специализируется на создании переправ и минных работах.
Также известно, что плотина ГЭС была заминирована еще в октябре 2022 года, когда ВС РФ то готовились оборонять Херсон, то отступать из него.
Один из российских офицеров, находившийся 6 июня в районе затопления, также подтвердил, что слышал от других офицеров о работе группы саперов на ГЭС в ночь с 5 на 6 июня и о подрыве в машинном зале и последовавшей детонации зарядов, заложенных прошлой осенью в основании плотины. По его словам, как и по словам источника, сообщившего нам фамилии лейтенантов, группа саперов при взрыве погибла в полном составе.
Проверить личности лейтенанта Сивых и старлея Гончарова нам пока не удалось. Если среди наших читателей есть кто-то из города Прохладный или из 31-го инженерно-саперного полка, просим написать нам на [email protected]. Анонимность гарантируем.
Незапланированный подрыв объясняет, почему и ВСУ, и ВС РФ и местные власти с обеих сторон оказались не готовы к случившемуся. Также становится понятно, почему командующий российской группировкой «Днепр» Олег Макаревич передвинул 5 июня штабы и всю структуру управления ближе к реке. Если взрыв плотины планировался на 9-11 июня, то группировка в Херсонской области должна была за эти дни подготовиться к отступлению, заминировать нынешние позиции, подготовить к погрузке имущество. Перенос управления вплотную к передовой позволил бы (в логике российской армии) ускорить этот процесс и обеспечить больший контроль за качеством исполнения. Дальше случился взрыв, которого никто не ждал и ВС РФ потеряли большую часть имущества и штабных документов.
Версия с ошибкой саперов выглядит вполне правдоподобной, многие события на войне происходят не по «коварному плану» и вообще вне рамок логики и здравого смысла (которые всегда пытаются отыскать гражданские специалисты по работе с открытыми данными), а по случайности или стечению обстоятельств. Взрыв в ночь с 5 на 6 июня (именно в этот момент) не был нужен ни украинским, ни российским военным. Одни не успели подготовиться к наступлению через реку, другие к отступлению, да еще и утопили до трети матчасти херсонской группировки.
ПО ПОВОДУ КАХОВСКОЙ ГЭС
Из того, что я видел и слышал - моя версия такая - естественно орки набили всю ГЭС взрывчаткой. Из самого первого видео видно два взрыва - сперва небольшой, потом сильный. Из общего вида видно два пролома - маленький и большой. Итак, версия: орки хотели сделать небольшой пролом - повредить трассу и пустить немного воды. Но что-то пошло нетак, и сдетонировал большой запас взрывчатки в соседнем помещении и проломил целиком.
Невже не ясно що об'єкт витримує ракети і снаряди, а наша сторона геть рядом звідки все чутно і видно і без космосу.
Якщо не здохне - стане сценарістом "Марвела"
він підсанкційний довпойопе