"США дали добро на знищення Каховської ГЕС", - пропагандист Соловйов. ВIДЕО

Перекладати провину за свій терор на постраждалу державу та зловтішно мріяти про руйнування греблі Київської ГЕС: пропагандист Соловйов заявив, що США дали добро на знищення Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме так пояснили росіянам знищення греблі на пропагандистському шоу Соловйова на росТВ.

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