УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 103 8

Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду. ВIДЕО

Ще вчора дорогою до Антонівки вільно могли пересуватися місцеві жителі, проте сьогодні рівень води в населеному пункті піднявся на кілька метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі публікують страшні кадри затоплення міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС: Евакуація цивільних у Херсоні. ВIДЕО

Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду 01

Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5786)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так это и была основная задача русни - не дать нам возможности навести переправу или около Антоновской дамбы или около Львово. Они себя обезопасили от наступления ЗСУ через Днепр.
показати весь коментар
07.06.2023 18:38 Відповісти
Только никто и не собирался форсировать Днепр в ближайшее время
показати весь коментар
07.06.2023 18:47 Відповісти
москалота зараз робить те, чого не давали зробити офісні щури 24.02.22. - підірвати мости та дамби на Чонгарі та мости на півночі біля Києва.
показати весь коментар
07.06.2023 19:21 Відповісти
Антонівський централ,
Приплив північний...
показати весь коментар
07.06.2023 18:43 Відповісти
зеленским благодарочка. как бы мы жили без подводных дорог и подводной инфраструктуры. верещук запустит подводные шаттлы
показати весь коментар
07.06.2023 18:49 Відповісти
73% ідіотам скажи дякую за тупого маріонетку з Беніного цирку
показати весь коментар
07.06.2023 19:05 Відповісти
73 ще не осозналі... Для осознанія потрібно повязати елементарні речі - Каховську ГЕС і Чонгар.
показати весь коментар
07.06.2023 19:29 Відповісти
Бажано зараз до всього ще зібрати максимум даних де який рівень і т.п. щоб в майбутньому все це врахувати в архітектурі коли будемо відбудовувати все та повністю урбанізувати всю місцевість. Це дозволить зекономити багато ресурсів.
показати весь коментар
07.06.2023 19:37 Відповісти
 
 