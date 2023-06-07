Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду. ВIДЕО

Ще вчора дорогою до Антонівки вільно могли пересуватися місцеві жителі, проте сьогодні рівень води в населеному пункті піднявся на кілька метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі публікують страшні кадри затоплення міста.

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