Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду. ВIДЕО
Ще вчора дорогою до Антонівки вільно могли пересуватися місцеві жителі, проте сьогодні рівень води в населеному пункті піднявся на кілька метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі публікують страшні кадри затоплення міста.
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