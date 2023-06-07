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Підрив Каховської ГЕС: Евакуація цивільних у Херсоні. ВIДЕО

Співробітники ДСНС, Нацполіції та волонтери всю ніч рятують цивільних на Херсонщині.

Проєкт "Український свідок" показав, як відбувається евакуація населення після підриву Каховської ГЕС, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти відзняли, як відбувалася нічна евакуація у Херсоні, і зафільмували рівень підтоплення житлових будинків.

По пояс у холодній воді, у гумових човнах та на власних плечах виносили літніх людей, тварин та речі. І все це - коли вода прибуває буквально на очах.

Також читайте: Руйнування дамби Каховської ГЕС можна прирівняти до використання зброї масового знищення, - Офіс генпрокурора

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Також читайте: Окупанти на Херсонщині провалили евакуацію і не пускають волонтерів, - облрада

Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+9
Зебил, изза тебя эти люди потеряли все. Но большинство из них выбирая тебя по приколу получили, то что получили. Зачем ты полез в политику, мудачина?
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07.06.2023 16:37
+9
Бідні люди рятують найцінніший свій скарб кошенят і маму кицьку...
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07.06.2023 16:50
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.06.2023 16:58
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Зебил, изза тебя эти люди потеряли все. Но большинство из них выбирая тебя по приколу получили, то что получили. Зачем ты полез в политику, мудачина?
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07.06.2023 16:37 Відповісти
Порох тоже виноват. У него был админ ресурс и все что требовалось сделать - это узурпировать власть и посчитать голоса "как следует". Но нет. Решил поиграть в демократию с кловуном наркоманом. А это чревато заниматься такими вещами во время войны, когда большинство населения - тупые дегенераты... Иногда обмануть, кинуть и намахать это во благо, ради будущих поколений
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07.06.2023 16:47 Відповісти
а шо надо было сразу сдаваться путину ?
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07.06.2023 17:02 Відповісти
Нужно было Порошенка выбирать, а не это чучелко кокаиновозависимое!!!

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07.06.2023 17:04 Відповісти
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07.06.2023 17:47 Відповісти
Макартні ти схоже хворий… під будь якою новиною твої коменти про зе по… вибори не скоро, заспокойся і чесно кажучи не хотілось би ні одного ні другого
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07.06.2023 19:46 Відповісти
Прямо вже узаконили корупцію. Навіть не прикривають грішні місця. Так вільно, як при кварталістах, корупціонери ще не жили. Війна все прикриває.
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07.06.2023 16:43 Відповісти
Нет слов просто.
Где наш доблестный герой разведчик?
Он случайно не знал о готовящемся теракте? Или может докладывал руководству а его не услышали?
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07.06.2023 16:45 Відповісти
він був дуже заклопотаний - виписував листа на дозвіл перетнути кордон підсудному корупціонеру "слугє народа" Трубіцину. Тож не до Каховської ГЕС розвіднику було...
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07.06.2023 16:52 Відповісти
Бідні люди рятують найцінніший свій скарб кошенят і маму кицьку...
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07.06.2023 16:50 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.06.2023 16:58 Відповісти
Добре, що хоч не взимку підірвали греблю, бо було б сотні тисяч загиблих у холодній воді.
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07.06.2023 17:02 Відповісти
Украина ищет пути эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области - МВД
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07.06.2023 17:14 Відповісти
Каждый раз думаешь, что ненавидеть больше уже нельзя..
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07.06.2023 17:38 Відповісти
особливо зрадників.
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07.06.2023 18:57 Відповісти
 
 