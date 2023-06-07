Підрив Каховської ГЕС: Евакуація цивільних у Херсоні. ВIДЕО

Співробітники ДСНС, Нацполіції та волонтери всю ніч рятують цивільних на Херсонщині.

Проєкт "Український свідок" показав, як відбувається евакуація населення після підриву Каховської ГЕС, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти відзняли, як відбувалася нічна евакуація у Херсоні, і зафільмували рівень підтоплення житлових будинків.

По пояс у холодній воді, у гумових човнах та на власних плечах виносили літніх людей, тварин та речі. І все це - коли вода прибуває буквально на очах.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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