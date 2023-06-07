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Маму з дітьми, яким напередодні передавали воду дроном, врятували українські захисники із зони затоплення на Херсонщині. ВIДЕО

Маму з дітьми з лівого берега Херсонщини, яким раніше передавали воду дроном, вдалося врятувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зняли з дрону та опублікували у соцмережі.

Щаслива матір з дітьми і собакою вже в безпеці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дорога до Антонівки Херсонської області також пішла під воду. ВIДЕО

Автор: 

порятунок (119) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+39
Найкраща новина за сьогодні.
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07.06.2023 19:55
+26
Слава Богу!
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07.06.2023 19:54
+23
Там ще повен човен котів і сабак, шпасіб, чілавєкі! 🥺
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07.06.2023 20:10
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Слава Богу!
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07.06.2023 19:54 Відповісти
Найкраща новина за сьогодні.
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07.06.2023 19:55 Відповісти
как хорошо жили дома красивые кирпичные
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07.06.2023 19:55 Відповісти
щось мама гарно по-кацапськи говорить... може ждун який так і не дочекався гарного життя від асвабадітелей
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07.06.2023 20:20 Відповісти
Половина ЗСУ добре по російськи говорить. І що?
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07.06.2023 20:24 Відповісти
80% ЗСУ україномовні
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07.06.2023 23:19 Відповісти
"Trevo Trow"! По перше - не треба висмоктувати цифри з пальця!!! По друге - БІЛЬШІСТЬ військових зовсім не з заходу України а призвані або пішли добровільно з УСІХ регіонів які завдяки перебуванню України у складі СРСР стали роССійськомовними!!! По треттє - багато з військових ЗСУ перейшли на спілкування українською принципово, бо для них стало нестерпно використовувати мову країни-окупанта! По четверте - у побуті, у тій же Херсонщині, переважає роССійська мова, але це не заважає їм бути патріотами України, як і мова киримли (кримських татарів), болгарська, молдовська, чеченська, грузинська, вірменська і т.д!!! І досить вже оцінювати людей по мові, або за національністю, бо, на жаль, більш ніж багато колаборантів україномовні українці які або пропагують "роССійський мир", або на його користь шпигують, ба навіть воюють на боці роССійських нацистів!!!
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08.06.2023 09:07 Відповісти
Стільки безпорадного словесного проносу ні про що. І заради чого? Так сильно болить за мову окупанта?
Я пишу, як давно підтверджено опитуваннями, а 50% з пальця висмоктуєте саме ви, а точніше, з ольгинської методички. Питання тільки - робите ви це свідомо чи просто, як корисний ідіот пуйла.
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08.06.2023 16:37 Відповісти
Твоя фсбешна методичка, валянку, про україномовних покидьків і москворотих героїв надто тупа та застаріла і тому поза межами балалайні не працює.
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08.06.2023 16:42 Відповісти
"Нам скидывали украинскую помощь" 0,28 с. на першому відео.
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07.06.2023 20:25 Відповісти
неправ, погоджуюсь
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07.06.2023 20:31 Відповісти
Чому не прав? Так зазвичай говорять люди, які себе не ідентифікують українцями. Це ж питання не мови руської, української неважливо) а самоідентифікації.
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07.06.2023 20:42 Відповісти
побыл бы ты в плену, ты бы тоже чётко разделял стороны
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07.06.2023 20:55 Відповісти
Ничего не понял, но очень интересно
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07.06.2023 21:17 Відповісти


Реєстрація: 28 травня 2023

Заходив: 05 червня 2023 в 17:46

Мене читають: 0

Я читаю: 0
понаєхавшие вангують що ніхто їх не розпізнає
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07.06.2023 22:22 Відповісти
Люби Боже правду :

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 13.11.2020 ..... гм ...... щось із читачами не склалося ..... ну а щодо реєстрації - так на Цензорі нині половина з реєстрацією від 13 січня цього року або день сюди туди , щось модераторам видно у дупі свербіло , усім хто через ФБ заходив циферок до ніку додали і обнулили ((
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07.06.2023 23:43 Відповісти
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08.06.2023 07:23 Відповісти
Дякую. Зазвичай расслєдуют і улічают тут, кому нічого сказати. Я реально зареєструвався на цензорі 2-й раз днів 10 тому і що. Кожний нинішній"герой" цензор.нет колись зареєструвався днів 10 тому. Тим паче, що перший раз я зареєструвався тут під час Помаранчевої революції у 2004 році, коли деякі "герої" форумних битв ще ходили на горшок.
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08.06.2023 07:29 Відповісти
Взагалі не розумію до чого ти "ivan nepupik" причепився?! До того що сказали що допомога саме українська, що використали це слово?! Впевнений що усі ті хто, наприклад, купуючи якийсь товар у магазині каже що він український, або українського виробництва себе вважає "не українцем" і повинен "обов'язково" казати слово НАШ?! Ти взагалі розумієш яку ахінею несеш???!!! Да ти прям як Скабєєва з пальця висмоктуєш "докази" якоїсь безглуздості видаючи за щось "маюче значення"!!! Йди попий кави та заспокойся і поменше фантазуй у стилі кремлядей!!!
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08.06.2023 09:15 Відповісти
Не указуй мені що робити і я не скажу куди (на*уй за "москвою") тобі йти.
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08.06.2023 09:23 Відповісти
Якщо не зрозумів у чому річ, то вже не зрозумієш. До чого тут товари українського виробництва? Це як порівнювати кисле з червоним, і те і те прикметник. Хоча з твоєю здатністю до аналізу...
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08.06.2023 09:27 Відповісти
Відповім хоч і не до мене зверталися . Коли до вас хтось із рідних приїздить , ви їх зустрічаєте словами : " вітаю вас мої ріднесенькі " чи " вітаю українська сторона " ? Так приблизно і у конкретному випадкові . Кому акакаяразніца , той і проблеми не бачить , хто цікавиться деталями відразу відчуває де собака закопана (( Коли б людина мала проукраїнські погляди , то незалежно від мови спілкування вона б сказала : " наші допомогли " , а не " українці " ((
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08.06.2023 10:30 Відповісти
100%. В багатьох радянських фільмах про жовтневий переворот є такий штамп. Коли якийсь простий більшовик работяга каже оратору: Я тоже точно так думаю, но вот так красіво сказать нє магу.)
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08.06.2023 10:51 Відповісти
а це до чого? сомоіденфікуй себе з початку
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07.06.2023 22:20 Відповісти
Стосовно самоідентифікаії, я мав на увазі жіночку з відео, а не тебе. Це ж очевидно
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08.06.2023 07:33 Відповісти
Я з вами згодна! Украiнець сказав би, що воду скидували нашi...
Але щастя, що вони вбезпецi та хвостики також...
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08.06.2023 10:25 Відповісти
Так і я про це. Я думав це очевидно. А особисто проти жіночки я нічого не маю. Я взагалі в світоглядному плані проти орків, ватників, та ін. нічого не маю (тільки в світоглядному, а в інших багато, що маю).
Ну ідентифікують вони себе орками або ватниками - мають право, а ми себе ідентифікуємо українцями - маєм право. Тільки якщо ми стикаємось, в будь-якій ситуації з такими ж як ми, ми кажемо НАШІ, СВОЇ, і вони коли стикаються з такими як вони кажуть наши, сваї, а на нас кажуть укрАинцы. Напиклад: нашы мальчікі і укрАинские каратєлі.
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08.06.2023 10:46 Відповісти
ось чим відрі3няються люди від кацабів
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07.06.2023 20:00 Відповісти
То можна вважати ту зону вільною від кацапів ?
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07.06.2023 20:10 Відповісти
Там ще повен човен котів і сабак, шпасіб, чілавєкі! 🥺
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07.06.2023 20:10 Відповісти
"Ч" велика, Чілавєкі!))
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07.06.2023 21:48 Відповісти
респектище!
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07.06.2023 20:17 Відповісти
Слава Богу! Честь і хвала - спасли!
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07.06.2023 21:05 Відповісти
Дякую вам ЛЮДИ!
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07.06.2023 21:50 Відповісти
Добре, що ця родина в безпеці.
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08.06.2023 04:49 Відповісти
Святі люди! Ризикуючи життям, під загрозою попасти до полону врятували людей коли "визволителі" кинули "звільнених" на призволящє. Це зайвий раз підтверджує що ніколи ціллю захоплення України рашистами не був ніякий "захист роССійськомовних" а лише бажання захопити, або знищити Україну якщо захоплення не вдається! І не треба шукати якісь виправдовування або інші причини дій роССійських нацистів окрім бажання привласнювати чуже та вбивати незгодних із цим!!!
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08.06.2023 08:56 Відповісти
 
 