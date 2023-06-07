Маму з дітьми, яким напередодні передавали воду дроном, врятували українські захисники із зони затоплення на Херсонщині. ВIДЕО
Маму з дітьми з лівого берега Херсонщини, яким раніше передавали воду дроном, вдалося врятувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зняли з дрону та опублікували у соцмережі.
Щаслива матір з дітьми і собакою вже в безпеці.
Топ коментарі
+39 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар07.06.2023 19:55
+26 Перехватчик
показати весь коментар07.06.2023 19:54
+23 Павло Мокрицький #527023
показати весь коментар07.06.2023 20:10
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Я пишу, як давно підтверджено опитуваннями, а 50% з пальця висмоктуєте саме ви, а точніше, з ольгинської методички. Питання тільки - робите ви це свідомо чи просто, як корисний ідіот пуйла.
Реєстрація: 28 травня 2023
Заходив: 05 червня 2023 в 17:46
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понаєхавшие вангують що ніхто їх не розпізнає
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 13.11.2020 ..... гм ...... щось із читачами не склалося ..... ну а щодо реєстрації - так на Цензорі нині половина з реєстрацією від 13 січня цього року або день сюди туди , щось модераторам видно у дупі свербіло , усім хто через ФБ заходив циферок до ніку додали і обнулили ((
Але щастя, що вони вбезпецi та хвостики також...
Ну ідентифікують вони себе орками або ватниками - мають право, а ми себе ідентифікуємо українцями - маєм право. Тільки якщо ми стикаємось, в будь-якій ситуації з такими ж як ми, ми кажемо НАШІ, СВОЇ, і вони коли стикаються з такими як вони кажуть наши, сваї, а на нас кажуть укрАинцы. Напиклад: нашы мальчікі і укрАинские каратєлі.