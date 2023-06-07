Маму з дітьми, яким напередодні передавали воду дроном, врятували українські захисники із зони затоплення на Херсонщині. ВIДЕО

Маму з дітьми з лівого берега Херсонщини, яким раніше передавали воду дроном, вдалося врятувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зняли з дрону та опублікували у соцмережі.

Щаслива матір з дітьми і собакою вже в безпеці.

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