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Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівень води у Голій Пристані перевищує 3,5 метри. Місцеві жителі організовують засоби для пересування та самостійно евакуюються з міста, надаючи допомогу й іншим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі публікують відео затопленого міста.

Тимчасово окупована Гола Пристань до кінця доби може повністю опинитися під водою. Про це повідомила керівник Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник.

Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри 01

Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри 02

Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри 03

"Наша пісочниця, наші гойдалки, наш дім...", - діти, будинки яких зараз затоплені у Голій Пристані, зі сльозами на очах згадують залишені улюблені речі.

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Автор: 

евакуація (2322) Херсонська область (5795)


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Да, жили люди, работали, детей растили, добро наживали, а пришёл русский мир и всё уничтожил. Впрочем, как всегда. Там куда приходит российская орда может быть только смерть, кровь, грязь, разрушение и сироты. Это АКСИОМА.
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07.06.2023 20:22 Відповісти
і додати нічого... звідки вони взялися? з якої гнилосної ями вилізли на світ божий?
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07.06.2023 20:25 Відповісти
Ох, малыш, малыш...
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07.06.2023 20:30 Відповісти
Скільки біди принесли рашиські варвари на нашу землю ,будьте прокляті народ цієї терористичної нациської так званої держави під назвою рф.
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07.06.2023 20:59 Відповісти
 
 