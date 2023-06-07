Рівень води у тимчасово окупованій Голій Пристані перевищує 3,5 метри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівень води у Голій Пристані перевищує 3,5 метри. Місцеві жителі організовують засоби для пересування та самостійно евакуюються з міста, надаючи допомогу й іншим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі публікують відео затопленого міста.

Тимчасово окупована Гола Пристань до кінця доби може повністю опинитися під водою. Про це повідомила керівник Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник.

"Наша пісочниця, наші гойдалки, наш дім...", - діти, будинки яких зараз затоплені у Голій Пристані, зі сльозами на очах згадують залишені улюблені речі.

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