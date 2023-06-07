108 бригада ТрО показала, як снайпери ліквідували російських військових. ВIДЕО
Українські снайпери на одному з напрямків фронту вночі ліквідували чотирьох російських військових.
Відповідне відео ліквідації ворога бійцями 108-ї бригади ТрО опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 время
показати весь коментар07.06.2023 22:13
+9 Alessandro Moretti
показати весь коментар07.06.2023 22:03
+9 Олег Каз
показати весь коментар07.06.2023 22:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава!!!
Слава ЗСУ!