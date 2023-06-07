108 бригада ТрО показала, як снайпери ліквідували російських військових. ВIДЕО

Українські снайпери на одному з напрямків фронту вночі ліквідували чотирьох російських військових.

Відповідне відео ліквідації ворога бійцями 108-ї бригади ТрО опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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