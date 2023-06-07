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108 бригада ТрО показала, як снайпери ліквідували російських військових. ВIДЕО

Українські снайпери на одному з напрямків фронту вночі ліквідували чотирьох російських військових.

Відповідне відео ліквідації ворога бійцями 108-ї бригади ТрО опубліковано у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ліквідація (3964) снайпери (358) ЗСУ (7577)


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Топ коментарі
+11
Спасибі хлопцям ТРО, Правого Сектору, Азовцям, народу України, що не дали здати Україну ворогові.
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07.06.2023 22:13
+9
Beautiful shots. And soundtrack 😁. What is it?
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07.06.2023 22:03
+9
Постріли з доволі великої відстані... 1.5км десь... гарна нічна оптика, гарна підготовка...
Слава ЗСУ!
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07.06.2023 22:35
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Beautiful shots. And soundtrack 😁. What is it?
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07.06.2023 22:03 Відповісти
Спасибі хлопцям ТРО, Правого Сектору, Азовцям, народу України, що не дали здати Україну ворогові.
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07.06.2023 22:13 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх.... хороший кацап - дохлий кацап!
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07.06.2023 22:21 Відповісти
а що так низько приціл?
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07.06.2023 22:25 Відповісти
Некоторые сеайперы стреляют с "выносами" чтобы перекрестье не мешало видеть цель, расстояние большое и размер цели очень маленький.
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07.06.2023 23:43 Відповісти
Скоріш за все куля летить вище перехрестя. Вони пристріляні ім видніше)
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08.06.2023 00:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.06.2023 22:30 Відповісти
Постріли з доволі великої відстані... 1.5км десь... гарна нічна оптика, гарна підготовка...
Слава ЗСУ!
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07.06.2023 22:35 Відповісти
Я теж подумав ніхріна собі відстань.... слава Захисникам України-Героям Слава!
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07.06.2023 23:14 Відповісти
 
 