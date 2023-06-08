В окупованому Луганську лунають вибухи, над містом видніється дим, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Луганську лунають вибухи.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в окупованому місті пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим.

Також у мережі публікують світлини з Луганська.

Пропагандисти з ТАСС заявили, що над містом нібито пролетіли ракети.

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