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В окупованому Луганську лунають вибухи, над містом видніється дим, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

У тимчасово окупованому Луганську лунають вибухи.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в окупованому місті пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим.

Також у мережі публікують світлини з Луганська.

Пропагандисти з ТАСС заявили, що над містом нібито пролетіли ракети.

В окупованому Луганську лунають вибухи, над містом видніється дим, - росЗМІ 01

Також читайте: В окупованому Луганську вимкнули інтернет, - росЗМІ

Автор: 

вибух (4487) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+23
Та де та мавпа "8 лет дамбили бомбас"?
Давайте мавпу!!!
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08.06.2023 10:15
+16
Хіба не видно, що він уже вщент розбомбленний за "восемь лєт"!
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08.06.2023 10:23
+14
Луганськ- батьківщина кондиціонерів!
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08.06.2023 10:13
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Луганськ- батьківщина кондиціонерів!
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08.06.2023 10:13 Відповісти
Та де та мавпа "8 лет дамбили бомбас"?
Давайте мавпу!!!
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08.06.2023 10:15 Відповісти
Коптили колбас целых уосииим лет!
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08.06.2023 10:26 Відповісти
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08.06.2023 10:58 Відповісти
Всі ці прокацапські мавпи сидять в м.Кам'янське. Місто тупорилих ватників,коррупці і сєпарні.
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08.06.2023 12:35 Відповісти
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08.06.2023 12:57 Відповісти
Хто дамбіт Бамбас?
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08.06.2023 10:15 Відповісти
Хіба не видно, що він уже вщент розбомбленний за "восемь лєт"!
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08.06.2023 10:23 Відповісти
Коптили колбас 8 лет и бегали мальчики в обоссаных трусиках
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08.06.2023 10:28 Відповісти
І долбілі драм-енд-бас
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08.06.2023 10:36 Відповісти
А хай би і повиздохли всі.
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08.06.2023 10:21 Відповісти
Сватово тревожно
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08.06.2023 10:22 Відповісти
Кааааму
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08.06.2023 10:30 Відповісти
Перекур?
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08.06.2023 10:24 Відповісти
Єта мі ісчо дажє ні нааачіналі... угу, ***
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08.06.2023 10:25 Відповісти
з БНР стріляли на мацкву, але трохи промазали.
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08.06.2023 10:29 Відповісти
все целое не тронутое, как будто и не было 9 лет дамбили
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08.06.2023 10:35 Відповісти
Це лише тінь шторма. Справжній The Eye of the Hurricane у окупантів Луганська ще попереду.
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08.06.2023 10:35 Відповісти
Правильно казати "Привид бурі".
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08.06.2023 10:52 Відповісти
ой хлопки и выборы папы
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08.06.2023 10:53 Відповісти
"...пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим"©

Дим здіймається, а не піднімається.

Піднімається - то у кацапів.
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08.06.2023 11:06 Відповісти
Ні фіга в них вже не піднімається...
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08.06.2023 13:28 Відповісти
Столиця Лугандонії виглядає не так якби її домбили10 років
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08.06.2023 11:12 Відповісти
Луганчанам не нужны Storm Shadow из евросоюза!
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08.06.2023 11:29 Відповісти
Зверніть увагу - на фото бумеранг летить!!!
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08.06.2023 12:41 Відповісти
"Пропагандисти з https://t.me/tass_agency/195338 ТАСС заявили, що над містом нібито пролетіли ракети. " (с) - Примета есть - к "дождю" и "урагану" ...
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08.06.2023 12:48 Відповісти
Это как в сказке про мальчика, который кричал:"волки!"
Они
- Укранацысты данбят бамбас!
Мы не донбим...
Они снова
- Укранацысты данбят бамбас!
Мы снова не данбим..
Они опять
- Укранацысты данбят бамбас!

Ну и накликали
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08.06.2023 13:20 Відповісти
И зачем тут эта новость? Порадоваться что мы что-то можем? Так это все комариные укусы. Кацапы вон взорвали плотину, сейчас весь наш юг будет издыхать. А местные дурачки радуются, что мы дроном в кремль попали. Тьфу, противно.
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08.06.2023 15:17 Відповісти
 
 