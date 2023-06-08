В окупованому Луганську лунають вибухи, над містом видніється дим, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
У тимчасово окупованому Луганську лунають вибухи.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в окупованому місті пролунало кілька вибухів, піднімається чорний дим.
Також у мережі публікують світлини з Луганська.
Пропагандисти з ТАСС заявили, що над містом нібито пролетіли ракети.
Топ коментарі
+23 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар08.06.2023 10:15
+16 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар08.06.2023 10:23
+14 Red_Sky_On
показати весь коментар08.06.2023 10:13
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Давайте мавпу!!!
Дим здіймається, а не піднімається.
Піднімається - то у кацапів.
Они
- Укранацысты данбят бамбас!
Мы не донбим...
Они снова
- Укранацысты данбят бамбас!
Мы снова не данбим..
Они опять
- Укранацысты данбят бамбас!
Ну и накликали