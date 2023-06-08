Свині намагаються урятуватися на даху прибудови до сараю у селі Корсунка на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому три свині потрапили у водяну пастку у затопленому після знищення окупантами Каховської ГЕС селі Корсунка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварини якимось чином вибралися, ймовірно, на дах прибудови до сараю чи будинку і стоять у воді. Автор відео пророкує їм невтішне майбутнє і швидку загибель від переохолодження.

"Вони вже сині. Їм не довго осталось", - каже він, пропливаючи на човні повз свиней.

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