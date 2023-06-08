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Свині намагаються урятуватися на даху прибудови до сараю у селі Корсунка на Херсонщині. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому три свині потрапили у водяну пастку у затопленому після знищення окупантами Каховської ГЕС селі Корсунка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварини якимось чином вибралися, ймовірно, на дах прибудови до сараю чи будинку і стоять у воді. Автор відео пророкує їм невтішне майбутнє і швидку загибель від переохолодження.

"Вони вже сині. Їм не довго осталось", - каже він, пропливаючи на човні повз свиней.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Неймовірна рятувальна операція: херсонець врятував кошеня, яке трималося за стіну на затопленій вулиці. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+64
Господи, та запусти свій бумеранг вже в дію, невже ще щось має статися, щоб карма їм таки спрацювала?
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08.06.2023 14:48
+35
А от за це, кляті орки, горіти вам у пеклі до скону!
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08.06.2023 14:49
+33
Поросяток шкода. Кацапів ні.
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08.06.2023 15:04
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Господи, та запусти свій бумеранг вже в дію, невже ще щось має статися, щоб карма їм таки спрацювала?
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08.06.2023 14:48 Відповісти
Да в том то i справа, бога нема
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08.06.2023 14:52 Відповісти
є.
і розплата відбудеться, хочеться комусь чи нє.
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08.06.2023 14:57 Відповісти
наведіть будь ласка приклади з історії
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08.06.2023 15:03 Відповісти
ну воно таке завжди скомкане, один нажерся цианіду, перед тим наказав охороні спалити тіла його та жінки під бензиновим соусом, іншого разом із жінкою підвісили догори дригом, та висів він там майже тидень, кажуть помер на другу добу, третього розстріляли разом із жінкою, четвертому черенка від лопати до дупи встромили, взагалі то всі та все отримують, розтянуте це все у часі , тому може здатися що ніхто та нічого , та ні,вертається всім та все, не одразу просто, та ще е така версія,той ********,ну який справжній, давно іздох як , тварина нехай буде, не можна із собакою порівнювати,собаки будь які, набагато кращі...... так ось, той путін ,який вільно розмовляв німецькою, подох ще до недімона, надалі це кгбшна шняга,там половина відосів, із ним повна хня,
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09.06.2023 00:13 Відповісти
Судячи з того, що витворяє безкарно кацапня, таки нема.
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08.06.2023 15:12 Відповісти
Знаєте, як на мене, то Бог у кожному із нас, від самого народження.
У якості сумління. Віри.
І хто його з себе прогнав, запрошує когось іншого.
В кожному з нас йде така собі мікровійна. Все життя.
В цьому і виховання сім"ї, і вплив зовні і вроджені риси.
І коли перемагає НЕ Бог ти говориш "Насілуй там баб, только чтоб я нє знала, і прєдохраняйся" або "Прівєзі мнє чєрєп хохла, очєнь надо".
І дієш відповідно.
Але це не може не впливати на долю як свою так і оточуючих.
Десь так.
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08.06.2023 15:24 Відповісти
"Знаєте, як на мене, то Бог у кожному із нас, від самого народження." - це х%йня на постном маслі, цитуючи класика. В мені від народження, можливо, певна кількість бактерій та вірусів від матері, як і в більшості новонароджених організмів.
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08.06.2023 15:51 Відповісти
ну тоді вірте в бактерій і вірусів, якщо решта "це х%йня на постном маслі, цитуючи класика.".
це ваша справа.
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08.06.2023 15:55 Відповісти
От матери у тебя точно одни вирусы,а остальное го-но.
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08.06.2023 16:37 Відповісти
твій класик такий же довбень як і ти. Тетяна не зрозуміла, що спілкується з нехристем. Для якого і бога нема, і моральні настанови можна не чинити, бо то - казки. Роби шо хочеш, аби тобі за це нічого не було? кацапів не нагадує?
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08.06.2023 19:06 Відповісти
Кацапи витворяють те що їм українці дозволили витворяти з собою. До чого тут Бог 😁
Нагадати 2019 і заглядання в очі ***** з руйнуванням ЗСУ ?
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08.06.2023 22:11 Відповісти
якщо є, то передасте богові привіт при нагоді за те що допустив в нашій країні. Він же всемогутній, всезнаючий чи як?! Чи могла всемогутня, всезнаюча істота зупинити рашистів?! Питання риторичне. Іноді читаю Біблію за для розваги, то там тільки його прослухались, то таке витворяв... Цілі міста вмить знищувались, то його слуги вирізали людей, щось такого не бачу на протязі свого життя... Значить одобрює...Одобрює, що відбувається в світі.
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08.06.2023 15:48 Відповісти
йолопе, а кого ти вважаєш собі богом - єгову, агура-мазду чи вішну з кришну? От кацапи вважають собі богом пуйла... як на мене - дуже віруючі нелюди.
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08.06.2023 19:10 Відповісти
а ти кого, йолопе, богом вважаєш? давай, розкажи нам, темним... Бо такий швидкий, як понос, "богоборєц" інших обзивати... Так тільки вівці московського паханату готові робити.

Давай, розкажи нам про моральні настанови (особливо коли обзивати/вішати ярлики правильно, а коли ні?).

Я таких, як ти, "віруючих" мудаків стільки бачив, що ти й не надихав ще.
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08.06.2023 20:23 Відповісти
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08.06.2023 21:58 Відповісти
Йолопе, у мене немає бога. Якби і обирав би для себе бога, то це точно не був би біблейський, скоріше всього буддизм, але добре не знаю дану релігію, з часом краще ознайомлюсь. А вірю в людей, в те, що, людство в цілому, як вид, рухається до кращого, СВОЇМИ силами через помилки, досвід та знання.
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15.06.2023 15:34 Відповісти
Будівельник бачит в Біблію будівництво, фермер бачить в Біблії як вирощують пшеницю і худобу, а дурень в Білії бачить своє
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08.06.2023 22:12 Відповісти
цікава книжка, і не так щоб історична, але цікава. Ніяк не можу переконати знайомого пастора з "Нове життя", що біблія не є прикладом для наслідування. Каже священна і всьо тут. Коли збоченні падлюки і сифілітики творили савецьку імперію, їм нічого придумувати не було потрібно. Устрій різних імперій з переміщенням маси людей, зі зміною віри і національних особливостей добре описується на сторінках біблії.
Хто читав послання чи то Сіраха, чи то до сина Сіраха, може здивуватися багатьом знайомим словам і фразам з кодексу молодого борця за комунізм. Тобто комуняки саме й забороняли народу читати біблію (навіщо, адже бога все одно нема - так вчені сказали), аби народ не побачив явний плагіат, та ще й у низькосортному вигляді. В тій книзі рецептів "життєвої мудрості" сотні.
Але справді хрестиянам більшість з них зовсім не підходять. Справжні хрестияни ніколи б не купилися на обіцянки-цяцянки комуняк. Але їх виховували і очолювали московські попи. А це ще ті крохобори. Західній Україні дуже повезло з уніатською церквою і її очільником Шептицьким. Рівної йому фігури на підконтрольній царській росії території не було. Тож маємо те, що маємо.
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08.06.2023 23:56 Відповісти
Ну яка це книга, це Слово Боже, раніше писалась на сувоях з овечої шкіри, сказати тепер що цікаві сувої ?
В сінагогах до цих пір перщі пять книг Моісея (Біблії) читають на сувоях.
Комунізм і Христянство це як сатанізм рівняти з правідністю - Християнство це відсутність насилля, комунізм це повне присутність насилля і неможливість без насилля існувати самому комунізму.
Колективізації, конфіскації, грабунки, націоналізації це все злочини які протистають всім 10 заповідям Бога.
Шептицький був не ідеальний, мав контакти і спілкування з генералом Єзуїтів Ледоховським, який підготував жовтневий переворот в росії. Після цього впало Православя, головний ворог Ватикану і єзуїтів, впало але не повністю.
А маємо ми те що віруючих які знають Слово Боже на території України менше 1 % і вони не мають впливу на українську реальність, а тих хто знає всі 10 заповідей Бога і того менше. Людина не може нормально жити як що чинить не так як Бог сказав, а так як їй хочеться, тому і маємо "Какая разніца" і "Договрімся посрєдінє". про "Нове життя" наскільки поняв це харізмати, краще за все Слово Боже вивчають адвентисти, краще ніж баптисти і пятидесятники.
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09.06.2023 00:55 Відповісти
я бачу, що Ви ні того ні іншого, про що я писав, не читали. І нічого не розумієте про комуняк і їх наступників рашистів. Там насилля, сатанізм прикриваються хорошими словами: міру - мір, нєт вайнє, сво...
Я задам Вам питання, яке з цікавості задавав простому баптисту чи хто він там, що як він казав "вивчає слово боже", тобто старий завіт: Самсон правильно зробив, що прибив і пограбував сорок чоловік, аби принести одяг родичам дружини? Не спішіть відповідати. Подумайте для себе, а мені не треба.
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09.06.2023 07:50 Відповісти
Без образ, але ви НЕУК в Біблії і ії текстах, бо не вивчали як слід і не знаєте як це робити, спрацьовує радянська приказка - каждий суслік агроном.
Вже писав - будівельник бачить в Біблії будови в будівництво, аграрій вирощування зерна, а дурень бачить своє.
Самсон роздягнув філістімлян окупантів євреїв, читайте уважно. Самсон був Судеє Ізраіля і головним по підтриманню правопорядку ще до царів.
Про комуняк я більше вас розумію івідкіля пішла ця ідея, а те що ви тут серете, тільки забирає мій і ваш час. Був би в цьому який сенс, я б вами спілкувався, а так що об стіну горохом, ще й буде себе вумним вважати
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09.06.2023 10:31 Відповісти
нормально так - об'явив мирних людей що жили в чужому для нього селі окупантами і грабуй-вбивай стільки хочеш. Суддя - кажеш? чи наші судді не діти того самсона часом. Бо теж судять не по правді, а користі ради.
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09.06.2023 13:21 Відповісти
Ти чим думаш головою чи тим що нижче ? -
Аскалон це земля філістімлян де Самсон вбив тридцятьох філістімлян із за одежи, така помста за окупацію Ізраїля. Філістімляне для євреїв були як кацапи для українців.

Читай уважно, а то в тебе як у кацапів "Гляжу в кнігу і віжу фігу"
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09.06.2023 17:24 Відповісти
це ти кацап - прийшов, об'явив землю своєю і вбиваєш невинних. А шоб все було по закону - заявив шо землю тобі дав сам бог. І головне - все в тій книзі про це є. Але кожен крутить описаним так, як вважає за потрібним. Це ж твої слова.
Якщо ти справді з України, то з кожним отаким адептом викривлених розумінь дійсності у нас меншає шансів вилізти з тієї ями, в яку ми попали вибравши какую разніцу як типу свого. А він інколи по тупості своїй говорить правду: я вам нічего нє должен.
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10.06.2023 06:41 Відповісти
З таким тупим як ти спілкуватися зайве. Такі як ти серіали і розуміють, бо книги не для них - там кожен крутить описаним так, як вважає за потрібним, такі як ти Зе клоуна і обрали і косять під українців
Тому по адресі руского корабля
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10.06.2023 20:13 Відповісти
та не спілкуйся дурнику. шо начитаний - сказати по суті нічого? Я окрім того що читаю, ще й пишу. Покажи що-небудь опубліковане під своїм іменем
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10.06.2023 22:48 Відповісти
Ти навіть занадто тупий щоб зрозуміт що тебе вже послали, пензлюй
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10.06.2023 22:53 Відповісти
Цене книга цікава, а ви цікавий - все одне що вважати себе військовим бо вдягаєш шорти з пікселем. Виставляння свічок і ритуали з постами не роблять з людини християнина, християнин це той хто робить те що робив Христос.
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09.06.2023 11:08 Відповісти
так в усьому, не тільки про книги....хто на чому акцентує увагу. Поки не дочитав до пшениці чи будівництва, хоча дурниці про ковчег вражають
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15.06.2023 15:40 Відповісти
Побачишь, це їм не минеться так просто.
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08.06.2023 15:13 Відповісти
Але Молитва ЗСУ є.
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08.06.2023 15:30 Відповісти
автотренинг
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08.06.2023 18:34 Відповісти
Сєрґєєвічь, ось тому ви з українських церков робили конюшні і убили тисячі наших священників.
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08.06.2023 16:35 Відповісти
Дійсно, для кацапів Бога немає і як кожен кацап вони вважають що вони ні за що не відповідають і всі їм винні по гроб.
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08.06.2023 22:06 Відповісти
Да всем давно ясно, шо Бога нема! Есть только "вера в Бога", а для веры существование Бога не обезательно...
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08.06.2023 16:52 Відповісти
Ти ж віриш що походиш від мавпи, для цього що мавпи не потрібні ?
Не засмучуй дєдушку Дарвіна
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08.06.2023 22:08 Відповісти
Та не, я предполагаю, шо мавпы это ответвление твоих одичавших предков (хихикает)
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09.06.2023 13:44 Відповісти
Та ні, мавпи твої пращури як що ти віриш не в Бога а Дарвіну.
На відміну від тебе в таку мавпячу чушню не вірю.
Логіка в тебе теж шкутильгає.
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09.06.2023 17:14 Відповісти
Грег, вообще-то "вера-невера" не предполагает доказательств и откуда ты взял, что я "верю" в какого-то Дарвина? Понятия не имею кто это такой. Он что оппонет бесноватым пророкам, или просто твой вредный сосед по даче?
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09.06.2023 22:13 Відповісти
Розумієш вірити в щось треба, це нагальна потреба людини, вона або віре в Бога чи язичницьких богів, або є атеїстом. Посередині нічого немає.
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09.06.2023 23:03 Відповісти
"це нагальна потреба людини" (С). Чёто в этом сомневаюсь (задумалась) Предполагаю, что это просто вопрос ВЫЖИВАНИЯ. Заметь, ни одно государство, не выжило, без объединяющего компонента в структуре общества. Вот и всё
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10.06.2023 00:25 Відповісти
Ага, зрозуміло
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10.06.2023 20:10 Відповісти
А от за це, кляті орки, горіти вам у пеклі до скону!
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08.06.2023 14:49 Відповісти
Навіть свиням немає спокою від великого стратега ********** Путіна
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08.06.2023 14:51 Відповісти
И прошу не путать, на крыше пристройки не россияне
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08.06.2023 17:52 Відповісти
Хорошо, что не в свинарнике были закрыты. Не представляю, сколько там может быть трупов животных под водой, коров, коз
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08.06.2023 14:53 Відповісти
Свині чудово плавають, не факт шо загинуть.
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08.06.2023 14:56 Відповісти
Только карт у них нет, что бы знать куда плыть.
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08.06.2023 15:05 Відповісти
Попливуть туди де ближче берег
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08.06.2023 16:18 Відповісти
Від переохолодження можуть загинути
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08.06.2023 17:09 Відповісти
Якщо не в хлiву...
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08.06.2023 17:38 Відповісти
Читаю заголовок, думаю троє кацапів на даху сидять, а ні, тут дійсно тварини...
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08.06.2023 14:58 Відповісти
Теж подумав, що може то замасковані кацапи.
Але хрюкають начебто по-справжньому.
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08.06.2023 16:06 Відповісти
Свині є дуже розумні тварини. Навіщо ви порівняєте?
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08.06.2023 17:45 Відповісти
Інтелект у свиней не нижчий ніж у собак. Дуже розумні тварини. Плавають краще за собак (мають багато жиру, який не тоне у воді). Упевнений, якщо вони видерлись на дах прибудови, то обов'язково врятуються.
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08.06.2023 21:22 Відповісти
Я півтора роки працював зі свинями, навчився їх поважати.
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08.06.2023 21:59 Відповісти
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09.06.2023 10:33 Відповісти
Прочитав заголовок, та подумав, що мова про свинів-кацапіа, а виявилось, що це наші тваринки (
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08.06.2023 15:01 Відповісти
Поросяток шкода. Кацапів ні.
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08.06.2023 15:04 Відповісти
Той випадок, коли українські свині виглядають краще за будь якого мацкаля
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08.06.2023 15:04 Відповісти
100500%
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08.06.2023 15:12 Відповісти
Так, такi гарнюнi... 😚
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08.06.2023 17:40 Відповісти
Горе всім, і людям, і тваринам. Тільки оркам радість
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08.06.2023 15:15 Відповісти
собаки і коти в пріоритеті... свині хай подихають....
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08.06.2023 15:16 Відповісти
💯
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08.06.2023 22:22 Відповісти
Свині дуже добре плавають, так що за них не переживайте, вода спаде, десь по полям розбіжаться. Бачив док. фільм Нешінал географік - там показували острів в морі де живуть свійські свині, вони перепливли туди, розплодились та зараз розважають туристів плаваючи з ними на пляжі того острова.
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08.06.2023 15:24 Відповісти
Та і холод для них не такий страшний в червні. Будемо сподіватися, що свині врятуються,а орки ні
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08.06.2023 15:32 Відповісти
бачив таких свиней на Піг Біч біля багамських островів. )
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08.06.2023 15:54 Відповісти
Як видно,свині розумніші від кацапів!
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08.06.2023 15:38 Відповісти
Тільки в Україні можуть бути такі лялькові свинні , що чистіші за буть якого московитьського селеряти !
Таке враження , що господарь їх мив шампунем "Hand&Sholders" !
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08.06.2023 15:41 Відповісти
👍🤝☺️🐖
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08.06.2023 17:43 Відповісти
Порода Дюрок. І такі чистенькі. То брехня, що свині брудні тварини. Свиня ніколи не буде справляти природні потреби там де відпочиває, спить чи годує поросяток.
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08.06.2023 21:26 Відповісти
це для тих, хто не в темі: свині дійсно вимазуються в мокру землю чи що є поряд з однієї причини - шкіра потребує грязевих ван. Мухи менше дошкуляють, потім свиня чухається і разом із засохлою коркою відпадають і луски шкіри. Така собі спа-процедура. Якщо дати можливість свині купатися в нехолодній воді, то вона обов'язково скористується такою можливістю.
Коли ж холодно та є добра підстилка свиня доволі чисто виглядає. Дуже любить, аби чухали холку та зад де вона сама не зможе почухатися. Все ж не кішка і не собака.
Із власних спостережень.
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08.06.2023 22:06 Відповісти

Розкажіть ще, дуже смішно
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08.06.2023 22:19 Відповісти
Смачного...
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08.06.2023 23:56 Відповісти
Свинину не їм ще по цій причині - свині всеядні і можуть їсти те що і людина
Та і Бог заповідал людям жира не істи, бо віднімає здоровля, а берегти здоровля це мудро.
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09.06.2023 00:58 Відповісти
священні тварини, тепер точно відплата буде
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08.06.2023 16:13 Відповісти
Для кого це свиня священа тварина ? 🤔
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08.06.2023 22:20 Відповісти
Хрюши умнее кацапов
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08.06.2023 18:16 Відповісти
перші тварини не хатнього проживання. люди, де ваші корови, птиця? файно живете - усе з магазину.

хрюшки вже вимилися - книжково-розові.
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08.06.2023 20:33 Відповісти
скоріше за все втонули в кого були, біда прийшла неочікувано. Хоч би самим врятуватися.
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08.06.2023 22:08 Відповісти
Свиней не так шкода як собак чи котів з коровами і козами.... хоча звісно шкода.
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08.06.2023 22:14 Відповісти
Кацапы нелюди.
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08.06.2023 22:45 Відповісти
 
 