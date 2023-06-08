Свині намагаються урятуватися на даху прибудови до сараю у селі Корсунка на Херсонщині. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому три свині потрапили у водяну пастку у затопленому після знищення окупантами Каховської ГЕС селі Корсунка на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тварини якимось чином вибралися, ймовірно, на дах прибудови до сараю чи будинку і стоять у воді. Автор відео пророкує їм невтішне майбутнє і швидку загибель від переохолодження.
"Вони вже сині. Їм не довго осталось", - каже він, пропливаючи на човні повз свиней.
Топ коментарі
+64 Тетяна Тать
показати весь коментар08.06.2023 14:48
+35 Николай #549736
показати весь коментар08.06.2023 14:49
+33 Чайка Київ
показати весь коментар08.06.2023 15:04
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і розплата відбудеться, хочеться комусь чи нє.
У якості сумління. Віри.
І хто його з себе прогнав, запрошує когось іншого.
В кожному з нас йде така собі мікровійна. Все життя.
В цьому і виховання сім"ї, і вплив зовні і вроджені риси.
І коли перемагає НЕ Бог ти говориш "Насілуй там баб, только чтоб я нє знала, і прєдохраняйся" або "Прівєзі мнє чєрєп хохла, очєнь надо".
І дієш відповідно.
Але це не може не впливати на долю як свою так і оточуючих.
Десь так.
це ваша справа.
Нагадати 2019 і заглядання в очі ***** з руйнуванням ЗСУ ?
Давай, розкажи нам про моральні настанови (особливо коли обзивати/вішати ярлики правильно, а коли ні?).
Я таких, як ти, "віруючих" мудаків стільки бачив, що ти й не надихав ще.
Хто читав послання чи то Сіраха, чи то до сина Сіраха, може здивуватися багатьом знайомим словам і фразам з кодексу молодого борця за комунізм. Тобто комуняки саме й забороняли народу читати біблію (навіщо, адже бога все одно нема - так вчені сказали), аби народ не побачив явний плагіат, та ще й у низькосортному вигляді. В тій книзі рецептів "життєвої мудрості" сотні.
Але справді хрестиянам більшість з них зовсім не підходять. Справжні хрестияни ніколи б не купилися на обіцянки-цяцянки комуняк. Але їх виховували і очолювали московські попи. А це ще ті крохобори. Західній Україні дуже повезло з уніатською церквою і її очільником Шептицьким. Рівної йому фігури на підконтрольній царській росії території не було. Тож маємо те, що маємо.
В сінагогах до цих пір перщі пять книг Моісея (Біблії) читають на сувоях.
Комунізм і Христянство це як сатанізм рівняти з правідністю - Християнство це відсутність насилля, комунізм це повне присутність насилля і неможливість без насилля існувати самому комунізму.
Колективізації, конфіскації, грабунки, націоналізації це все злочини які протистають всім 10 заповідям Бога.
Шептицький був не ідеальний, мав контакти і спілкування з генералом Єзуїтів Ледоховським, який підготував жовтневий переворот в росії. Після цього впало Православя, головний ворог Ватикану і єзуїтів, впало але не повністю.
А маємо ми те що віруючих які знають Слово Боже на території України менше 1 % і вони не мають впливу на українську реальність, а тих хто знає всі 10 заповідей Бога і того менше. Людина не може нормально жити як що чинить не так як Бог сказав, а так як їй хочеться, тому і маємо "Какая разніца" і "Договрімся посрєдінє". про "Нове життя" наскільки поняв це харізмати, краще за все Слово Боже вивчають адвентисти, краще ніж баптисти і пятидесятники.
Я задам Вам питання, яке з цікавості задавав простому баптисту чи хто він там, що як він казав "вивчає слово боже", тобто старий завіт: Самсон правильно зробив, що прибив і пограбував сорок чоловік, аби принести одяг родичам дружини? Не спішіть відповідати. Подумайте для себе, а мені не треба.
Вже писав - будівельник бачить в Біблії будови в будівництво, аграрій вирощування зерна, а дурень бачить своє.
Самсон роздягнув філістімлян окупантів євреїв, читайте уважно. Самсон був Судеє Ізраіля і головним по підтриманню правопорядку ще до царів.
Про комуняк я більше вас розумію івідкіля пішла ця ідея, а те що ви тут серете, тільки забирає мій і ваш час. Був би в цьому який сенс, я б вами спілкувався, а так що об стіну горохом, ще й буде себе вумним вважати
Аскалон це земля філістімлян де Самсон вбив тридцятьох філістімлян із за одежи, така помста за окупацію Ізраїля. Філістімляне для євреїв були як кацапи для українців.
Читай уважно, а то в тебе як у кацапів "Гляжу в кнігу і віжу фігу"
Якщо ти справді з України, то з кожним отаким адептом викривлених розумінь дійсності у нас меншає шансів вилізти з тієї ями, в яку ми попали вибравши какую разніцу як типу свого. А він інколи по тупості своїй говорить правду: я вам нічего нє должен.
Тому по адресі руского корабля
Не засмучуй дєдушку Дарвіна
На відміну від тебе в таку мавпячу чушню не вірю.
Логіка в тебе теж шкутильгає.
Але хрюкають начебто по-справжньому.
Таке враження , що господарь їх мив шампунем "Hand&Sholders" !
Коли ж холодно та є добра підстилка свиня доволі чисто виглядає. Дуже любить, аби чухали холку та зад де вона сама не зможе почухатися. Все ж не кішка і не собака.
Із власних спостережень.
Розкажіть ще, дуже смішно
Та і Бог заповідал людям жира не істи, бо віднімає здоровля, а берегти здоровля це мудро.
хрюшки вже вимилися - книжково-розові.