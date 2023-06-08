Рашисти обстріляли евакуаційний човен в Херсоні. Поранено літнього чоловіка. ВIДЕО
Літнього чоловіка поранено в Херсоні під час обстрілу міста російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час його евакуації із затопленого району Херсона.
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Пораненого старенько вивезли на сухе та передали медикам.
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