УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
6 302 7

Рашисти обстріляли евакуаційний човен в Херсоні. Поранено літнього чоловіка. ВIДЕО

Літнього чоловіка поранено в Херсоні під час обстрілу міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час його евакуації із затопленого району Херсона.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють центр Херсону та прибережні території: Відомо щонайменше про трьох потерпілих (оновлено)

Пораненого старенько вивезли на сухе та передали медикам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З кожною годиною все прибуває і прибуває": Ситуація у Корабельному районі Херсона після підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28700) поранення (2807) Херсон (3381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
курви!
горіти кацапам в пеклі !
показати весь коментар
08.06.2023 15:27 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Ви не зможете ні розбомбити ні втопити ні скорити народ України
показати весь коментар
08.06.2023 15:29 Відповісти
Кацапы, здохните все не зависимо от возраста !!! 💀
показати весь коментар
08.06.2023 16:50 Відповісти
 
 