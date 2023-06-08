Зеленський прибув на Миколаївщину та відвідав підтоплені райони області. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський приїхав у Миколаївську область і відвідав насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування Каховської ГЕС.
Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив Зеленський.
Він розповів, що в підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях перебувають рятувальники та представники влади.
Президент також поінформував, що людей забезпечують питною водою, необхідними продуктами харчування.
Глава держави додав, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у четвер відвідав Херсонщину, яка найбільше постраждала від підриву росіянами Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он Ісус ходив, ходив поки його і не розп'яли...
І геть цинічною виглядає відповідь президента на запитання - хто здав південь України без бою? «Я для себе знаю». P/S Власне, ми теж - знаємо. і жодного сумніву тут немає.
Хотілось би знати, хто саме віддавав такий наказ? ПІБ зрадника?
Слід розуміти, що такі візити теж є частиною обов'язків Президента. Нормального Президента.
Це повинно показати людям, що влада з ними. Це повинно покращувати моральний стан людей. В теорії...
Але це не про цього президента
что за показуха на крови?
неужели нельзя было это показать на лэптопе или планшете?