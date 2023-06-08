Зеленський прибув на Миколаївщину та відвідав підтоплені райони області. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський приїхав у Миколаївську область і відвідав насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування Каховської ГЕС.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що в підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях перебувають рятувальники та представники влади.

Президент також поінформував, що людей забезпечують питною водою, необхідними продуктами харчування.

Також дивіться: Зеленський на Херсонщині провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

Глава держави додав, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у четвер відвідав Херсонщину, яка найбільше постраждала від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також читайте: У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму