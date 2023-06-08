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Зеленський прибув на Миколаївщину та відвідав підтоплені райони області. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський приїхав у Миколаївську область і відвідав насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування Каховської ГЕС.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Відвідали Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що в підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях перебувають рятувальники та представники влади.

Президент також поінформував, що людей забезпечують питною водою, необхідними продуктами харчування.

Також дивіться: Зеленський на Херсонщині провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. ВIДЕО

Глава держави додав, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у четвер відвідав Херсонщину, яка найбільше постраждала від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також читайте: У Миколаєві та області рівень води перевищив позначки історичного максимуму

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Миколаївська область (2281) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+20
Уже був у Херсоні. «Допоміг»…. Почались обстріли по локаціях евакуації людей..
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08.06.2023 15:52
+19
Так само як і після: ''В маєй мінтальнасті, в маєй культурє і в майом мазгу я закончіл вайну''.
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08.06.2023 15:54
+19
Хтось сьогодні дуже влучно написав :
І геть цинічною виглядає відповідь президента на запитання - хто здав південь України без бою? «Я для себе знаю». P/S Власне, ми теж - знаємо. і жодного сумніву тут немає.
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08.06.2023 16:00
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От без ниво никак,спец по насосным станциям,пилять..
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08.06.2023 15:49 Відповісти
Все буде окей! Грудьми воду стримає.
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08.06.2023 15:52 Відповісти
Вибачте, але він іде по траві, а не бреде по воді. Що він проаналізувати може? Там центри евакуації обстрілюють,а тут наразі прогулянка з Кімом. А чому не Херсон
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08.06.2023 15:50 Відповісти
Уже був у Херсоні. «Допоміг»…. Почались обстріли по локаціях евакуації людей..
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08.06.2023 15:52 Відповісти
Не царське це діло по воді ступати.
Он Ісус ходив, ходив поки його і не розп'яли...
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08.06.2023 16:20 Відповісти
Цікаво, і як він себе там почуває після "я для себе знаю"?..
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08.06.2023 15:50 Відповісти
Він для себе знає, як почуває...
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08.06.2023 15:53 Відповісти
а треба було б завезти на Херсонщину і ткнути носом зі словами "подивись, бл@дь, на ще одні підсумки 4 років при владі"...
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08.06.2023 15:58 Відповісти
Так само як і після: ''В маєй мінтальнасті, в маєй культурє і в майом мазгу я закончіл вайну''.
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08.06.2023 15:54 Відповісти
Поганому виду немає стиду.
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08.06.2023 15:58 Відповісти
Хтось сьогодні дуже влучно написав :
І геть цинічною виглядає відповідь президента на запитання - хто здав південь України без бою? «Я для себе знаю». P/S Власне, ми теж - знаємо. і жодного сумніву тут немає.
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08.06.2023 16:00 Відповісти
Ага, воно знає, слідство йде (начебто), але воно нічого не скаже, хай собі те слідство іде далі. А взагалі після цих слів його тра було б визвати як свідка, і під присягою допитати. Але не в зеленому борделі.
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08.06.2023 16:27 Відповісти
"У Миколаєві хотіли вісім разів підірвати розвідний Варварівський міст. Про це розповів керівник оборони Миколаєва, генерал-майор Дмитро Марченко..."
Хотілось би знати, хто саме віддавав такий наказ? ПІБ зрадника?
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08.06.2023 16:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LRbv_pXAny8 Приклад відповіді зеленого для пересічних громадян! Тут дуже гарно розшифровано..що казав зеленський !)))
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08.06.2023 17:45 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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08.06.2023 15:53 Відповісти
Хіба хоче -- мусить -- шось сказати , обіцяти -- робота така .
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08.06.2023 16:04 Відповісти
Преступника всегда тянет на место преступления.
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08.06.2023 16:04 Відповісти
приїхав подивитись на плоди своє ї роботи ...
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08.06.2023 16:06 Відповісти
чи там без нього мало зеленого гамна плаває ?
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08.06.2023 16:11 Відповісти
лодок нет,но вы держитесь...
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08.06.2023 16:11 Відповісти
Набуя? Серйозно. У чому практичний сенс цього "прибуття?
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08.06.2023 16:13 Відповісти
є така фраза "пощьолкать іпалом"
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08.06.2023 16:18 Відповісти
Ви ні панімаітє, піар нашє фсьо! Бо окрім як ****** торгувать і з суфлера чужі слова читать воно ні на що не здатне.
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08.06.2023 16:30 Відповісти
Практичного - ніякого.
Слід розуміти, що такі візити теж є частиною обов'язків Президента. Нормального Президента.
Це повинно показати людям, що влада з ними. Це повинно покращувати моральний стан людей. В теорії...
Але це не про цього президента
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08.06.2023 16:44 Відповісти
Не повезло ж людям, то оккупация, то наводнение, а тут еще и Зеленский пожаловал.
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08.06.2023 16:33 Відповісти
Кацапів ВБИВАТИ ВБИВАТИ ВБИВАТИ ‼️‼️‼️
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08.06.2023 16:44 Відповісти
сколько стоило развернуть эту гребаную карту? еще и припереть ее туда
что за показуха на крови?
неужели нельзя было это показать на лэптопе или планшете?
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08.06.2023 18:25 Відповісти
Як в Бучу, Ізюм і Харків пр їхало ЧМО руки в кармани і наморщив лобіка, гнида малоросійська, хоч би щось людям привіз, мерзота, воду, ліки, антисептики, ризові чоботи...Приїхав з любімай женой-Єрмаком просто *********, ГЕНАВИДЖУ ГАНДОНА, через нього війна і окупація через цього ******** шашличника !!!
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08.06.2023 19:27 Відповісти
 
 