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Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні. ВIДЕО

Російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Моше  Асмана.

Головний рабин розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсона, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст

Автор: 

обстріл (28700) Херсон (3381) евакуація (2323) Асман Моше Реувен (18)


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Топ коментарі
+37
Та ладно. Приїхав, допомагає, - молодець. Хай здоровий буде.
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08.06.2023 16:04
+18
Сегодня РФ подала на Украину иск в МУС в Гааге, за подрыв Каховской ГЭС.
Это при том, что ранее они заявили, что полномочия МУС не поддерживают.
Дурдом...!
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08.06.2023 16:07
+16
Сподіваюся, що живий

Не побоявся приїхати в Херсон
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08.06.2023 16:01
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Та ладно. Приїхав, допомагає, - молодець. Хай здоровий буде.
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08.06.2023 16:04 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ! ЧЕСТЬ ЙОМУ І ХВАЛА!
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08.06.2023 16:22 Відповісти
Якщо вже хотілось вибрати президентом єврея, то треба було цього обирати. А не те шо січас....
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08.06.2023 16:26 Відповісти
Не переживай. Других, там, уже не будет))
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09.06.2023 08:30 Відповісти
ибо нефиг так палиться
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08.06.2023 17:15 Відповісти
Коли майже 50 років тому один 17 - річний хлопець приїхав вчитись у Миколаїв, першими людьми, які поставились до нього небайдуже, були євреї....І таке відношення спостерігалось декілька разів на протязі багатьох років. Це дуже хороші і душевні люди, запевняю вас....
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08.06.2023 17:28 Відповісти
вони, як і всі інші, - різні
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08.06.2023 18:38 Відповісти
Чи є єврейська солідарність?
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08.06.2023 15:58 Відповісти
Ворог нашого ворога , наш друг, товариш і брат"!Честь йому і хвала!
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08.06.2023 16:24 Відповісти
Нє - ну по рабину бити це вже западло .
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08.06.2023 15:59 Відповісти
Так коломойський був головним!Чи вже ні?
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08.06.2023 16:00 Відповісти
Бородата Бєня,кажуть, тримає мазу у хабадників-боєвого отряда ізбранних,а цей Моше простий смотрящий з Ізраїлю...
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08.06.2023 16:04 Відповісти
Головой был Рабинович, а беня у него замом.
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08.06.2023 16:11 Відповісти
окремі конгреси окремих течій. чи якось так...
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08.06.2023 18:41 Відповісти
Сподіваюся, що живий

Не побоявся приїхати в Херсон
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08.06.2023 16:01 Відповісти
Здали Херсонщину вдруге

Чомусь мало хто звертає увагу на відсутність з боку офіційного Києва швидкої та адекватної інформаційної комунікації на закордон та провальні дипломатичні дії у зв'язку з вчиненим РФ терактом на Каховській ГЕС на здійснення та формування яких, до речі, впливають дві дежавні установи ОП-Єрмака та МЗС-Кулеби.

Поки прокидалося, збиралося і засідало РНБО під керівництвом Зеленського-Данілова, РФ по своїх інформаційних та дипломатичних каналах вже встигло сформувати в світі вигідне їй представлення подій.
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08.06.2023 17:45 Відповісти
это потому что москали были инициаторами взрыва и все было наготове и сразу сделали все вбросы.
но шила в мешке не утаить.
наши отреагировали довольно быстро. и заседание совбеза ООН, хотя москали по указанной выше причине его созвали первыми, созвано не было. а вот на призыв Украины -да, собрались сразу.
и версия Украины сейчас приоритетная.
мир видит картинку как УКРАИНА спасает людей и собак и как раша уничтожает и НЕ спасает никог.
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08.06.2023 18:17 Відповісти
О котрій годині був підрив!?

А о котрій годині був проведений брифінг для представників інроземних змі для представлення офіційної позиції МЗС України?!

В Києві розташовані і працюють посольства і консульства більшості країн світу, де звернення до них?!
Де звернення до урядів країн світу?!

Немає!

Україна відсутністю адекватної реакції МЗС по дипломатичних каналах сама позбавила себе організованої світової підтримки
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08.06.2023 18:47 Відповісти
Рашка готовилась ко вбросу своей истории
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09.06.2023 08:34 Відповісти
З осені Україна знала, що ГЕС замінована, і рашисти в любу хвилину к ли їм треба готувадися її підірвати
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09.06.2023 12:26 Відповісти
Боже,яка катастрофа!! Оце,нещастя! Всі жертви і біди України,ніщо в порівнянні з цією трагедією! Сподіваюся,сьогодні ЗЕ-главковерх запише відосик зі зверненням до Світу про це?
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08.06.2023 16:03 Відповісти
Може шось выклянчит у кашерных жлобов.
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08.06.2023 16:13 Відповісти
Сегодня РФ подала на Украину иск в МУС в Гааге, за подрыв Каховской ГЭС.
Это при том, что ранее они заявили, что полномочия МУС не поддерживают.
Дурдом...!
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08.06.2023 16:07 Відповісти
Путін лічно подавав?
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08.06.2023 16:11 Відповісти
"...Сегодня, 8 июня, российские представители выступили в Международном суде ООН (МС) с обвинениями в адрес Украины в разрушении Каховской плотины массированными артиллерийскими обстрелами.

Ранее такие же обвинения были сделаны Россией в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, передает ВВС."
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08.06.2023 16:15 Відповісти
Жаль. Міг би лічно під'їхати. Шоб два раза не бігать.
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08.06.2023 16:20 Відповісти
Так говорят что доказательств, фактов на то что год назад россияне заминировали дамбу - предостаточно, да и перехватов их телефонных разговоров на эту тему тоже хватает. Так пусть раздадут копии этих документов среди членов ООН, пусть они их почитают пока российский представитель в ООН будет предъявлять обвинения..
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08.06.2023 16:32 Відповісти
выдвинуть обвинения - это юридический термин, ничего подобного не было.
испортили воздух своими высерами - да. не более.
Украина уже обратилась в суд и собирает для суда материалы по факту подрыва дамбы.
а вы не распускайте рашистские фейки.
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08.06.2023 18:19 Відповісти
Подали тем судьям, которые у недоимперии сейчас в международном розыске за выдачу ордера на арест *****? ))
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08.06.2023 16:16 Відповісти
А пуйлу всегда главным было прокукарекать))
Логика гебеныша из совка
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09.06.2023 08:35 Відповісти
А там було наступлєніє? Вони день назад виклали " відео" підбитих в минулому році комбайнів як підбиті вчора Леопарди.
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08.06.2023 16:09 Відповісти
Які колони? Хто, млять наступає колонами на другому році війни? Даже кацапи уже це зрозуміли. Харош жрать кацапське лайно.
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08.06.2023 16:17 Відповісти
Рабину респект!
Дуже багато допомогає людям, на відміну від цих покидьків, які пишуть тут різне лайно.
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08.06.2023 16:05 Відповісти
лучше например тебя, который серет на человека, не побоявшегося приехать и помогать людям, рискуя своей жизнью.
главное он обратил внимание Израиля на такую беду и показал именно с УКРАИНСКОЙ стороны.
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08.06.2023 18:21 Відповісти
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней »..."
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08.06.2023 16:06 Відповісти
что вам так свербит отдельный высер отдельного еврея?кто егознает вообще, если бы не вы?
вам платят что ли за репосты сомнительных высеров?
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08.06.2023 18:22 Відповісти
Моше Асман святий чоловік ! та сміливий поїхати до нацистів та ще й допомагати
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08.06.2023 16:10 Відповісти
Пора бы евреям разобраться с Хабадом, который портит им витрину.
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08.06.2023 16:14 Відповісти
https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/
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08.06.2023 16:22 Відповісти
Чем портит? Хабад оказывает помощь
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08.06.2023 17:09 Відповісти
Єврейське суспільство в Ізраїлі і за кордоном це різнородне суспільство зі своїма правими і лівими, релігійниками і атеїстами, дивно що в Україні цього не розуміють.
Взагалі держава Ізраїль була побудована людьми з лівими соціалістичними поглядами, а не ніяк не релігійними фанатиками.
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08.06.2023 18:02 Відповісти
Читаю комментарии и охереваю, вам что, евреи в борщ насрали? Или зеленский с беней единственные?
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08.06.2023 16:15 Відповісти
Это просто больные люди.
Я уже сколько раз вот "таких" спрашивал - к вам в дом вторгся враг, реальный враг, убивает ваших людей, разрушает и грабит вашу страну, лишает будущего ваших детей.
Неужели вам важнее байки и выдумки, что вам рассказали про евреев, чем то, что происходит у вас под носом.
Получил ответ - Да, нам это важнее!
Ну, тодi выбачайте.
Что можно доказать бесноватому Вольво или занудным дурачкам типа Оресты Барто и Юры Малко.
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08.06.2023 16:23 Відповісти
Антисимітизм це СКРЄПИ ПРАВОСЛАВЯ (єврєї убілі Хріста), поки Православна церква це не визнає, ділу не буде.
А ТЕ ЩО ВСІ ДО ОДНОГО УЧНІ ХРИСТА І ПЕРЩІ ХРИСТИЯНИ БУЛИ ЄВРЕЯМИ ТО ПОФІГ 🤣
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08.06.2023 16:29 Відповісти
не відкривай свого. рота на православних вони тебе не чіпають вони не араби так що не буди лихо і буде все добре
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08.06.2023 17:51 Відповісти
Лахта, іди нах
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08.06.2023 17:57 Відповісти
Скрєпноє вбийся об монітор
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08.06.2023 17:58 Відповісти
сейчас скажу страшное - Иисус Христос был евреем.
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08.06.2023 18:24 Відповісти
Что ты скажешь об отношении католиков до евреев и о папских "скрепах" о предательстве иудеями Христа?
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09.06.2023 08:44 Відповісти
Ви щось одне питайте, бо незрозуміло що ви хочете встановити.
Відношення до євреїв сформувалися в перщі віки Римської імперії під час формування Римської Вселенської церкви. Не було тоді католиків і православних, Юдеї у римських імператорів вважались за бунтарей і революцеонерів, бо частина євреїв часто підіймала повстання проти правління Рима, тому і звичайних віруючих християн євреїв Рим вважав за бунтарів і всіляко їх переслідував і пригнічував аж до заборонити святити суботу і святити тільки неділю.
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09.06.2023 10:39 Відповісти
Не звертайте уваги. Це просто мудаки, схожі на какцапів, які ******* гадити скрізь куди може дотянутися боязлива рука.
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08.06.2023 16:31 Відповісти
Антисеміти = мудаки, нічим не відмінні від якцапів
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08.06.2023 17:11 Відповісти
ось дивіться як Ваш ніби нейтральний пост вже використали нижче аби влаштувати неприязнь між юдеями і хрестиянами. Біда багатьох євреїв в тому, що всіх навіть найбільших покидьків, вони все одно признають за своїх. Я, українець, а значить хрестиянин, ніколи не признаю подібних сміту українцями. У мене серед знайомих є родичі Зеленського. Вони звичайні українці єврейського походження і терплять всі тяготи цього часу з малими пенсіями та високими цінами як і більшість українських громадян. І є для прикладу родом з Карпат син російського попа голова громади. То він в будь-якому випадку не є українцем бо його поведінка як і поведінка членів його родини позорить українську націю. У нас існує поговорка: по ділам їхнім суди про них.
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08.06.2023 18:55 Відповісти
Знаю одне - деякі євреї скоріш за все більш християни ніж ви, бо роблять в житті те що заповідано Богом і це я кажу не про рітуали, а про життєви вчинки по відношенню до ближнього.
Як що людина сама себе називає християнином і не робить те що робив Христос, то це скрєпна самоназва у стилі кацапів. Виставляння свічок і ритуали не робить з людини християнина, це я так, щоб ви знали.


Біда багатьох євреїв в тому, що всіх навіть найбільших покидьків, вони все одно признають за своїх

Біда яких євреїв - євреїв з Ізраїлю, євреїв з Іраку чи євреїв Америки, євреїв віруючих чи євреїв атеїстів,євреїв військових чи євреїв вчених, євреїв політиків чи євреїв аполітичних ?
Що у вас все до купи - Кожна риба це оселедець
Нажаль деякі іноземці по вашим постам можуть судити за весь народ України і вважати що всі українці такі.
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09.06.2023 10:49 Відповісти
Таваріщь Аrye z, я іноді читаю обговорення статей на zahav.ru . Чувак, звідки стільки неприкритої, тваринної ненависті до Українства?! Поясни...
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08.06.2023 22:47 Відповісти
виховання певно таке. не у всіх вистачає здатності критично мислити.
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09.06.2023 13:28 Відповісти
достаточно сих двух борщ засрать и євреи тут ни при чём)
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08.06.2023 16:48 Відповісти
Типично еврейский оборот....
Что ты называешь "борщом"?
Олигархов, которым принадлежит разворованная экономика?
Отдельно стоящая третьякова, которая хочет украинцам запретить рожать детей, фирташ, беня, рабинович, бойко...
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09.06.2023 08:41 Відповісти
Трєтьякова? То вона начиталась https://detaly.co.il/zashhitit-chelovechestvo-ot-naplyva-nepolnotsennyh-rasovaya-teoriya-evrejskogo-seksologa Авраама Матмона .
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11.06.2023 16:22 Відповісти
Молодець
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08.06.2023 16:18 Відповісти
Молодець рабин, гарну справу робить.
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08.06.2023 16:26 Відповісти
Моше Асман реально стоїть на захисті українських інтересів, що доводив неоднаразово. Ну а що попав під обстріл навряд чи це піар.
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08.06.2023 16:35 Відповісти
до чого твій вихрюк, тобі зірочку не виписали?
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08.06.2023 16:56 Відповісти
Молодець що допомогає
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08.06.2023 16:49 Відповісти
А хто казав шо евреї погані люди,но серед них як вони кажуть е евреї,а е жиди,так що на них валити усе не треба,вони гарні і достойні люди.
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08.06.2023 17:55 Відповісти
Він піариться на крові, а ви дякуєте як наївна малеча
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08.06.2023 20:20 Відповісти
Так іди попіарсья і ти - допоможи комусь виїхати з під обстрілів, відірви свою дупу від стільца біля компа і вперед до геройських звершень, а то звездіти з комфорту і безпеки це вже національний вид спорту.
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09.06.2023 10:54 Відповісти
Там купа військових зі зброєю плюс поліцейські одного рятувальника охороняють? Може більше толку буде, якщо вони будуть людей рятувати, а рятувальник нехай вдома посидить чи в синагозі?
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08.06.2023 22:01 Відповісти
Я надеюсь еврейский бог проклял кацапов после такого.
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08.06.2023 22:50 Відповісти
"Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні" - Ізраїль оголосить війну росії, чи допоможе Україні з ППО?
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08.06.2023 22:53 Відповісти
Гарний відосік. Зеленський відпочиває і нервово курить десь збоку. Марихуану, звісно...
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09.06.2023 08:24 Відповісти
 
 