Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні. ВIДЕО
Російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Моше Асмана.
Головний рабин розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсона, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст
Топ коментарі
+37 Andry Moon
показати весь коментар08.06.2023 16:04
+18 arye z.
показати весь коментар08.06.2023 16:07
+16 Алексей Осипов #393880
показати весь коментар08.06.2023 16:01
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Не побоявся приїхати в Херсон
Чомусь мало хто звертає увагу на відсутність з боку офіційного Києва швидкої та адекватної інформаційної комунікації на закордон та провальні дипломатичні дії у зв'язку з вчиненим РФ терактом на Каховській ГЕС на здійснення та формування яких, до речі, впливають дві дежавні установи ОП-Єрмака та МЗС-Кулеби.
Поки прокидалося, збиралося і засідало РНБО під керівництвом Зеленського-Данілова, РФ по своїх інформаційних та дипломатичних каналах вже встигло сформувати в світі вигідне їй представлення подій.
но шила в мешке не утаить.
наши отреагировали довольно быстро. и заседание совбеза ООН, хотя москали по указанной выше причине его созвали первыми, созвано не было. а вот на призыв Украины -да, собрались сразу.
и версия Украины сейчас приоритетная.
мир видит картинку как УКРАИНА спасает людей и собак и как раша уничтожает и НЕ спасает никог.
А о котрій годині був проведений брифінг для представників інроземних змі для представлення офіційної позиції МЗС України?!
В Києві розташовані і працюють посольства і консульства більшості країн світу, де звернення до них?!
Де звернення до урядів країн світу?!
Немає!
Україна відсутністю адекватної реакції МЗС по дипломатичних каналах сама позбавила себе організованої світової підтримки
Это при том, что ранее они заявили, что полномочия МУС не поддерживают.
Дурдом...!
Ранее такие же обвинения были сделаны Россией в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, передает ВВС."
испортили воздух своими высерами - да. не более.
Украина уже обратилась в суд и собирает для суда материалы по факту подрыва дамбы.
а вы не распускайте рашистские фейки.
Логика гебеныша из совка
Дуже багато допомогає людям, на відміну від цих покидьків, які пишуть тут різне лайно.
главное он обратил внимание Израиля на такую беду и показал именно с УКРАИНСКОЙ стороны.
вам платят что ли за репосты сомнительных высеров?
Взагалі держава Ізраїль була побудована людьми з лівими соціалістичними поглядами, а не ніяк не релігійними фанатиками.
Я уже сколько раз вот "таких" спрашивал - к вам в дом вторгся враг, реальный враг, убивает ваших людей, разрушает и грабит вашу страну, лишает будущего ваших детей.
Неужели вам важнее байки и выдумки, что вам рассказали про евреев, чем то, что происходит у вас под носом.
Получил ответ - Да, нам это важнее!
Ну, тодi выбачайте.
Что можно доказать бесноватому Вольво или занудным дурачкам типа Оресты Барто и Юры Малко.
А ТЕ ЩО ВСІ ДО ОДНОГО УЧНІ ХРИСТА І ПЕРЩІ ХРИСТИЯНИ БУЛИ ЄВРЕЯМИ ТО ПОФІГ 🤣
Відношення до євреїв сформувалися в перщі віки Римської імперії під час формування Римської Вселенської церкви. Не було тоді католиків і православних, Юдеї у римських імператорів вважались за бунтарей і революцеонерів, бо частина євреїв часто підіймала повстання проти правління Рима, тому і звичайних віруючих християн євреїв Рим вважав за бунтарів і всіляко їх переслідував і пригнічував аж до заборонити святити суботу і святити тільки неділю.
Як що людина сама себе називає християнином і не робить те що робив Христос, то це скрєпна самоназва у стилі кацапів. Виставляння свічок і ритуали не робить з людини християнина, це я так, щоб ви знали.
Біда багатьох євреїв в тому, що всіх навіть найбільших покидьків, вони все одно признають за своїх
Біда яких євреїв - євреїв з Ізраїлю, євреїв з Іраку чи євреїв Америки, євреїв віруючих чи євреїв атеїстів,євреїв військових чи євреїв вчених, євреїв політиків чи євреїв аполітичних ?
Що у вас все до купи - Кожна риба це оселедець
Нажаль деякі іноземці по вашим постам можуть судити за весь народ України і вважати що всі українці такі.
Что ты называешь "борщом"?
Олигархов, которым принадлежит разворованная экономика?
Отдельно стоящая третьякова, которая хочет украинцам запретить рожать детей, фирташ, беня, рабинович, бойко...