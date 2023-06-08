Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні. ВIДЕО

Російські окупанти сьогодні, 8 червня, вдень обстріляли Херсон. Під їхню атаку потрапив головний рабин України Моше Асман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Моше Асмана.

Головний рабин розповів, що він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по точці евакуації на Корабельній площі Херсона, там перебувало понад 100 осіб, - журналіст