Пес дочекався порятунку у затопленому окупантами селі на Херсонщині. ВIДЕО
Українські воїни врятували собаку у затопленому російськими окупантами селі на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що пес, рятуючись від води, тримався передніми лапами за паркан. Врятували його двоє чоловіків у воєнній формі, які веслували на надувному човні.
Топ коментарі
+80 Саша Пончик
показати весь коментар08.06.2023 16:34
+29 Саня Тертычный #572684
показати весь коментар08.06.2023 17:13
+28 Ольга Жмудовська #551244
показати весь коментар08.06.2023 16:35
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бо вони вже за.бали своїми матюччами...
А московіти ***** Дітей з України крадуть і вивозять на московію!!