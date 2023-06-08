УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8850 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 969 27

Пес дочекався порятунку у затопленому окупантами селі на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни врятували собаку у затопленому російськими окупантами селі на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що пес, рятуючись від води, тримався передніми лапами за паркан. Врятували його двоє чоловіків у воєнній формі, які веслували на надувному човні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свині намагаються урятуватися на даху прибудови до сараю у селі Корсунка на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) порятунок (119) Каховська ГЕС (566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+80
Зворушливі кадри. Слів немає.
показати весь коментар
08.06.2023 16:34
+29
Нащі люди найкращі Слава Україні
показати весь коментар
08.06.2023 17:13
+28
як гарно...
показати весь коментар
08.06.2023 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🥲
показати весь коментар
08.06.2023 16:33 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2023 18:31 Відповісти
Зворушливі кадри. Слів немає.
показати весь коментар
08.06.2023 16:34 Відповісти
Лише не треба "вставляти" туди музику.
показати весь коментар
08.06.2023 17:52 Відповісти
Це той самий пес з відомого фото, здається
показати весь коментар
08.06.2023 16:35 Відповісти
Де пес обіймає ногу рятівника? Ні - там вівчарка була.
показати весь коментар
08.06.2023 17:18 Відповісти
як гарно...
показати весь коментар
08.06.2023 16:35 Відповісти
Нащі люди найкращі Слава Україні
показати весь коментар
08.06.2023 17:13 Відповісти
до слез
показати весь коментар
08.06.2023 17:13 Відповісти
Ну хоч тут нормальний звуковий супровід наклали з відомого "Інтерстеллара", а не тупий, голосний кричущий хард-рок, як на багатьох інших відео цензора.
показати весь коментар
08.06.2023 17:29 Відповісти
ні, друже, то не хард-рок, то повна х..та якась, а так згоден
показати весь коментар
08.06.2023 17:42 Відповісти
та добре що ні в музикальному супроводі, ні в звуковому не перли матом...
бо вони вже за.бали своїми матюччами...
показати весь коментар
08.06.2023 18:33 Відповісти
захитали прямо
показати весь коментар
08.06.2023 19:12 Відповісти
На всіх відео собаки розуміють, що їх рятують і не кусаються.
показати весь коментар
08.06.2023 17:52 Відповісти
Бо собаки розумніші за СБС на раші.
показати весь коментар
08.06.2023 18:58 Відповісти
УКРАЇНЦІ - НАЦІЯ ТАЛАНОВИТИХ,ДОБРИХ,ХОРОБРИХ ЛЮДЕЙ!
показати весь коментар
08.06.2023 17:52 Відповісти
Тримався за життя!
показати весь коментар
08.06.2023 17:54 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2023 18:13 Відповісти
У Хургаді акула певним чином помстилася трохи оркам за те, що вони накоїли з людьми і тваринним світом в Україні, вона підкралася до одного з росіян і розшматувала його на шматки, на жаль, це був не Пуйло, або хтось з його найближчих головорізів.
показати весь коментар
08.06.2023 18:21 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
А московіти ***** Дітей з України крадуть і вивозять на московію!!
показати весь коментар
08.06.2023 18:27 Відповісти
Собаку шкода , це ж не москаль
показати весь коментар
08.06.2023 19:11 Відповісти
народ, а чого усі відео лише з хатніми тваринами? немає вже ніде корів по селам??? ні кози з гусями?
показати весь коментар
08.06.2023 20:19 Відповісти
херсонський стрім https://www.youtube.com/watch?v=WwfeJRRn480 https://www.youtube.com/watch?v=WwfeJRRn480
показати весь коментар
08.06.2023 20:21 Відповісти
Ну нічого тут сказати... та й не треба.... радий за песа....
показати весь коментар
08.06.2023 21:19 Відповісти
Животных жалко а русских живодёров нет
показати весь коментар
08.06.2023 22:55 Відповісти
Бідний песик. Настраждався, але дочекався порятунку.
показати весь коментар
09.06.2023 06:05 Відповісти
Молодці.
показати весь коментар
09.06.2023 11:29 Відповісти
 
 