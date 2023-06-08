Пес дочекався порятунку у затопленому окупантами селі на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни врятували собаку у затопленому російськими окупантами селі на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що пес, рятуючись від води, тримався передніми лапами за паркан. Врятували його двоє чоловіків у воєнній формі, які веслували на надувному човні.

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