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СБУ закликає долучатися до команди Центру спеціальних операцій "А". ВIДЕО

Центр спеціальних операцій "А" СБУ розширює команду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні Центр спецоперацій "А" СБУ розширює свою команду. Наші інструктори забезпечать якісним навчанням, сучасною зброєю та поділяться своїм досвідом. Долучайся до команди кращих із кращих! Закарбуй своє ім’я на сторінках Перемоги!" - йдеться в повідомленні.

Охочі можуть зателефонувати за номером +38 067 401 66 05 або заповнити анкету за посиланням bit.ly/3P4ioYU.

Також дивіться: Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відпрацювали по окупантах на Сході. ВIДЕО

Автор: 

Альфа (49) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+3
Не пишіть дурниць, "Гвардія наступу" цілком і повністю підпорядковується Залужному, про це вже 100 раз говорилось, так само, як і "Азов".
А вам палатним скрізь політика бачиться.
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09.06.2023 14:47
+2
Армія повинна бути єдиним організмом, так що якщо не виконуєте накази - будете тільки заважати.
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09.06.2023 14:14
+1
Зараз на полі бою там всі однакові. Так шо йди в просту.
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09.06.2023 14:25
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09.06.2023 13:50 Відповісти
Зараз на полі бою там всі однакові. Так шо йди в просту.
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09.06.2023 14:25 Відповісти
Думаю що тебе точно не візьмуть. Це ж тобі не чвк Вагнер у рашкі де всяку піздоту кримінальну набирають. Ти ж спецперевірку не пройдеш. І до речі, а шо ти можеш синок? На дискотеці перед дівчатами ручонками махати? Так шо йди в ЗСУ, доки ще беруть… А то в просту армію я не хочу. А чим тобі армія (армія -це сухопутні війська ЗСУ) не догодила? Там так же ж як і в інших силових структурах Неню захищають !!! І саме там роблять головну справу із захисту України, а не СБУ, гвардія та інші менти. А ти балуваний Хіросіма, дивись не пожалкуй потім.
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09.06.2023 14:32 Відповісти
Є підрозділи ЗСУ які крутіше СБУ, але туди також просто так не попадеш.
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09.06.2023 14:41 Відповісти
Звичайно що в штаб ГУР МОУ тебе не візьмуть, а ось в бригадну чи полкову розвідку чому б і ні? Якщо ти щось можеш звичайно…..Та ти ж навіть і не намагаєшся та не пробуєш. Так просто напопіздіти. Таких я багато бачив… Це в мене такий сусід-нарік був (вже покійник), який як вмажеться, так розпочинав всім свої плани розповідати, що він завтра вже зав'язує і піде працювати у контррозвідку шпигунів ловити. Так у під'їзді нашого будинку від передозування цей контррозвідник і закінчив….
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09.06.2023 14:54 Відповісти
Якщо ти щось можеш звичайно…?
Наприклад???
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09.06.2023 14:58 Відповісти
Відповім дуже коротко - я вже все випробував, синок.
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09.06.2023 15:05 Відповісти
Орієнтування на місцевості у будь-яких погодних умовах та в ночі, читання карт, стрільба і з всіх видів озброєння, водіння бойової техніки, плавання, рукопашний бій, ножовий бій, горна підготовка, готовність до взяття «язика» та ще багато іншого…
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09.06.2023 15:10 Відповісти
Щоб таким бути потрібно не один рік служити в спецслужбах, навіть Рембо того всього що ви написали не вмів.
Я думаю основне, то мати більш менш фізичну підготовку, бути не геть дурним, хотіти вчитися і вміти працювати в команді, а далі все буде.
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09.06.2023 16:59 Відповісти
Если ты физически подготовлен и умеешь подчинятся то учебка - 4-6 мес. и ты войсковой разведчик бригадной или полковой разведроты. Ещё и сержант
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12.06.2023 17:05 Відповісти
Ага. Зелепуха готовит себе карманную армию... А то скоро война закончится и воины придут к нему с вопросами...
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09.06.2023 14:41 Відповісти
Не пишіть дурниць, "Гвардія наступу" цілком і повністю підпорядковується Залужному, про це вже 100 раз говорилось, так само, як і "Азов".
А вам палатним скрізь політика бачиться.
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09.06.2023 14:47 Відповісти
Армія повинна бути єдиним організмом, так що якщо не виконуєте накази - будете тільки заважати.
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09.06.2023 14:14 Відповісти
Тебе шо з ЗСУ вже вигоняли? Чи в дисбаті сидів? Йди в сапери на розмінування - проход у мирному полі зробив ліг посередині і лежить собі у травівсіх на йух посилаєш.
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09.06.2023 14:38 Відповісти
Фундаменталісті, твій пост нагадав мені наступного анекдота - розмова двох приятелів - Знаешь Микола мене нікуди на роботу не беруть? А чому Петро? Я так вважаю що роботодавців відлякує остання запис у моєї трудовій книжки - «звильнений к ******* матері без вихідного пособія!».
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09.06.2023 15:03 Відповісти
І з Миколою ти вгадав.. і в дитинстві, по суті так і було.. а зараз, все до навпаки. Працівники одного з київських військовиків, кістьми лягати, аби я тут залишився.. бо навпаки дуже файним став.
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09.06.2023 15:11 Відповісти
Маячня і бред якийсь…. Шо пив? пиво чи горілку, а може все разом? Ти не характерник, ти прямо мольфар, вуйко …
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09.06.2023 15:19 Відповісти
 
 