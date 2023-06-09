СБУ закликає долучатися до команди Центру спеціальних операцій "А". ВIДЕО

Центр спеціальних операцій "А" СБУ розширює команду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогодні Центр спецоперацій "А" СБУ розширює свою команду. Наші інструктори забезпечать якісним навчанням, сучасною зброєю та поділяться своїм досвідом. Долучайся до команди кращих із кращих! Закарбуй своє ім’я на сторінках Перемоги!" - йдеться в повідомленні.

Охочі можуть зателефонувати за номером +38 067 401 66 05 або заповнити анкету за посиланням bit.ly/3P4ioYU.

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