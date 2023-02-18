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Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відпрацювали по окупантах на Сході. ВIДЕО

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян на Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

"Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Знищення ворожої БМП бійцями Центру спецоперацій "А" СБУ. ВIДЕО

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Альфа (49) СБУ (12842) знищення (7298)


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18.02.2023 13:22 Відповісти
Красівоє.
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18.02.2023 13:24 Відповісти
Скоро на телеграм-каналах упоротої кацапні цей ролик і підпис-"гєраічєскія байці всрф унічтажают укранацістав".))
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18.02.2023 13:27 Відповісти
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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18.02.2023 13:31 Відповісти
НУ ТАК ПОСТАВТЕ ИХ В ГЛАВЕ СБУ !!!
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18.02.2023 14:02 Відповісти
шли шли пирожок нашли СБУ на бочок их заплели
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18.02.2023 15:03 Відповісти
 
 