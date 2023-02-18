Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відпрацювали по окупантах на Сході. ВIДЕО

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян на Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

"Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат", - йдеться у повідомленні.

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