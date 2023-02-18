Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ отработали по оккупантам на Востоке. ВИДЕО

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений.

"Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", - говорится в сообщении.





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