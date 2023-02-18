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Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ отработали по оккупантам на Востоке. ВИДЕО

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений.

"Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", - говорится в сообщении.


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Альфа (2760) СБУ (19934) уничтожение (7030)


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18.02.2023 13:22 Ответить
Красівоє.
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18.02.2023 13:24 Ответить
Скоро на телеграм-каналах упоротої кацапні цей ролик і підпис-"гєраічєскія байці всрф унічтажают укранацістав".))
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18.02.2023 13:27 Ответить
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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18.02.2023 13:31 Ответить
НУ ТАК ПОСТАВТЕ ИХ В ГЛАВЕ СБУ !!!
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18.02.2023 14:02 Ответить
шли шли пирожок нашли СБУ на бочок их заплели
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18.02.2023 15:03 Ответить
 
 