Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ отработали по оккупантам на Востоке. ВИДЕО
Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на Востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, наши спецназовцы отработали окупантов на одном из самых горячих направлений.
"Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", - говорится в сообщении.
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